e-print開設首間24小時無人店

一站式印刷新體驗，為客戶帶來便利與卓越印刷服務

香港2024年7月2日 /美通社/ -- eprint集團 (股份代號：1884) 旗下品牌保諾時網上印刷有限公司（下稱e-print）一直以來以其卓越的印刷品質和服務在業界享有盛譽，並持續推動印刷技術的創新。我們非常高興地宣佈，e-print於香港開設首間24小時無人店，這是對市場需求的積極回應，目的是為客戶提供更便利和靈活的印刷新體驗。

作為印刷行業的領先者，e-print不斷追求印刷技術的突破和創新。這間24小時無人店佔地逾千平方呎，展示了e-print超過1,000多款獎座、獎盃、獎牌，以及100多款精美的囍帖，讓客戶能一次過欣賞e-print精湛的印刷技術及產品。除了產品展示外，無人店內還設有智能取貨櫃的自助服務專區。客戶只需在網上下單，選擇智能櫃作為取貨地點，系統就會自動安排印刷品存放在智能櫃內。這項自助服務不僅讓客戶擺脫取貨時間的限制，更節省了他們的寶貴時間，使取貨過程變得更加方便快捷。

e-print的24小時無人店坐落觀塘工業中心第四期地下，鄰近港鐵站D4出口，步行只需約2分鐘，毗鄰e-print觀塘總店。店內共設有３大專區：

1. 產品展示區：展示過千款獎座類產品及過百款精美囍帖，讓客人親身體驗產品的細緻度及精湛的後加工技術。尤其將印刷品結合立體燙金、立體UV、鐳射切割等工藝，提升印刷品的質素，為印刷品帶來了更加獨特和精細的效果。

2. 打卡位：設有英倫風格主題的打卡位，包括經典郵筒、復古風電話亭及滿佈色彩鮮艷的花花世界，營造出異國情調的拍照熱點。打卡位將不定期更新，以保持新鮮感並持續吸引客戶前來體驗。

3. 智能取貨專區：24小時智能取貨專區，將智能櫃移師至全新無人店的改動，希望為客人帶來一站式及更便捷的自助取貨體驗！

e-print副行政總裁陳長原先生表示：「e-print品牌近年開始進行重新定位及改進工程，致力將e-print分店轉型為24小時智能化無人印刷店，增加客戶體驗感及提升競爭力，並吸引更多客源。隨著柴灣及九龍灣分店的成功轉型，我們計劃將改進工程逐步延伸至其他分店。」近年e-print的分店逐步轉型，結合網上自助落單系統，不僅迎合市場的發展需求，也讓品牌以全新型態將門市打造成智能化的印刷概念體驗店，為香港印刷行業帶來革新的發展。

e-print 24小時無人店資訊

地址：九龍觀塘道436-446號官塘工業中心第四期地下A舖 (地鐵站D4出口)

Whatsapp：+852 2344 6668

e-print簡介

保諾時網上印刷有限公司（「e-print」）成立於2001年，現於香港設有９間分店及3間智能取貨店，香港自設廠房佔地近5萬呎，為全港領先印刷服務供應商之一。e-print以數碼科技與印刷融合的方式開拓創新，憑藉先進的印刷技術和專業的團隊，致力為客戶提供快速、專業、優質的紙品印刷服務，為個人和企業客戶提供高質量和個性化的印刷服務，服務範圍包括：咭片、宣傳單張、書刊、企業禮品、文儀用品、獎座類及喜慶和節日相關等多元化印刷品，以滿足客戶不同的需求。詳情請瀏覽網址：www.e-print.com.hk

如需要更多資訊或媒體查詢，請聯絡：

姓名：Abby Yung

電郵：[email protected]

電話：(852) 2319-7152

SOURCE 保諾時網上印刷有限公司