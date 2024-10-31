e&公佈2024年第三季度財報，合併收入增長10%，達140億阿聯酋貨幣迪拉姆

e&的訂戶總數同比 增長 6%，達到1.773億。e&在阿聯酋的訂戶總數達到1,470萬，同比增長5%。

財務摘要



2024年第三季 2023年第三季 2024年首9個月 2023年首9個月 收入 144億阿聯酋貨幣迪拉

姆（AED） 134億阿聯酋貨幣迪拉

姆（AED） 427億阿聯酋貨幣迪拉

姆（AED） 400億阿聯酋貨幣迪拉

姆（AED） 淨利潤 30億阿聯酋貨幣迪拉姆

（AED） 30億阿聯酋貨幣迪拉姆

（AED） 85億阿聯酋貨幣迪拉姆

（AED） 77億阿聯酋貨幣迪拉姆

（AED） EBITDA（稅息折舊及攤

銷前利潤） 65億阿聯酋貨幣迪拉姆

（AED） 69億阿聯酋貨幣迪拉姆

（AED） 194億阿聯酋貨幣迪拉

姆

（AED） 196億阿聯酋貨幣迪拉

姆

（AED） 每股收益 0.34阿聯酋貨幣迪拉姆

（AED） 0.34阿聯酋貨幣迪拉姆

（AED） 0.97阿聯酋貨幣迪拉姆

（AED） 0.88阿聯酋貨幣迪拉姆

（AED）

e& 集團行政總裁Hatem Dowidar表示：「在前九個月，e&持續保持強勁的增長勢頭，合併收入以固定匯率計算同比增長9%，達到427億阿聯酋貨幣迪拉姆（AED）。

我們將e&的電訊業務擴展至20個國家/地區，使我們的總覆蓋範圍達到38個市場。這一增長，加上我們在本地和國際市場的穩健表現，促使合併淨利潤在前九個月達到85億阿聯酋貨幣迪拉姆（AED），同比增長10%。此外，合併EBITDA達到194億阿聯酋貨幣迪拉姆（AED），EBITDA利潤率為45%，而我們的電訊EBITDA利潤率則保持在49%的穩定水平。」

「隨著我們完成對電訊集團PPF Telecom Group控股權的收購，我們期待著擴展全球視野所帶來的機會，這將影響超過十億人生活，包括中東、亞洲、非洲，以及現在的中東和東歐，這標誌著我們在歐洲的首個業務據點。透過將我們的專業知識與PPF Telecom的強大本地影響力結合，我們有能力推動數碼轉型，並為這一地區的各個社會賦予力量，」——Hatem Dowidar補充道。

他總結道：「e&持續致力於支持阿聯酋的領導願景，助力國家在數碼化議程上繼續前行，成為數碼化的榜樣。我們對尖端基建設施的投資以及策略合作夥伴關係，將確保我們持續提供未來主義解決方案和數碼服務，以推動可持續發展與轉型。」

媒體聯絡 — Nancy Sudheer，e& 高級經理，[email protected]

SOURCE e&