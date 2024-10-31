e&公佈2024年第三季度財報，合併收入增長10%，達140億阿聯酋貨幣迪拉姆

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e&

31 10月, 2024, 21:59 CST

e&完成對PPF Telecom的控股權收購及對GlassHouse的100%收購，擴展至38個國家/地區 

阿聯酋阿布達比2024年10月31日 /美通社/ -- e&今日公佈2024年第三季度合併財務結果，報告顯示合併收入達到140億阿聯酋貨幣迪拉姆（AED），按恆定匯率計算，同比增長10%。2024年前九個月的合併收入為427億阿聯酋迪拉姆，同比增長9%，顯示出各垂直市場持續增長。

e&近日完成了一項重要里程碑，成功完成對PPF Telecom的收購，這將進一步增強集團的投資組合多元化，同時持續推動其在企業解決方案、金融科技及媒體娛樂等領域的數碼服務增長。這一多元化將使其能夠追求轉型為全球科技企業的策略願景。

e& GCEO, Hatem Dowidar
e& GCEO, Hatem Dowidar
e& Q3 2024 Infographic
e& Q3 2024 Infographic
e& GCEO, Hatem Dowidar e& Q3 2024 Infographic

e&的訂戶總數同比 增長 6%，達到1.773億。e&在阿聯酋的訂戶總數達到1,470萬，同比增長5%。

財務摘要

2024年第三季 

2023年第三季 

2024年首9個月 

2023年首9個月 

收入 

144億阿聯酋貨幣迪拉
姆（AED） 

134億阿聯酋貨幣迪拉
姆（AED）

427億阿聯酋貨幣迪拉
姆（AED） 

400億阿聯酋貨幣迪拉
姆（AED）

淨利潤 

30億阿聯酋貨幣迪拉姆
（AED） 

30億阿聯酋貨幣迪拉姆
（AED） 

85億阿聯酋貨幣迪拉姆
（AED） 

77億阿聯酋貨幣迪拉姆
（AED） 

EBITDA（稅息折舊及攤
銷前利潤） 

65億阿聯酋貨幣迪拉姆
（AED） 

69億阿聯酋貨幣迪拉姆
（AED） 

194億阿聯酋貨幣迪拉

（AED） 

196億阿聯酋貨幣迪拉

（AED） 

每股收益 

0.34阿聯酋貨幣迪拉姆
（AED） 

0.34阿聯酋貨幣迪拉姆
（AED） 

0.97阿聯酋貨幣迪拉姆
（AED） 

0.88阿聯酋貨幣迪拉姆
（AED） 

e& 集團行政總裁Hatem Dowidar表示：「在前九個月，e&持續保持強勁的增長勢頭，合併收入以固定匯率計算同比增長9%，達到427億阿聯酋貨幣迪拉姆（AED）。

我們將e&的電訊業務擴展至20個國家/地區，使我們的總覆蓋範圍達到38個市場。這一增長，加上我們在本地和國際市場的穩健表現，促使合併淨利潤在前九個月達到85億阿聯酋貨幣迪拉姆（AED），同比增長10%。此外，合併EBITDA達到194億阿聯酋貨幣迪拉姆（AED），EBITDA利潤率為45%，而我們的電訊EBITDA利潤率則保持在49%的穩定水平。」

「隨著我們完成對電訊集團PPF Telecom Group控股權的收購，我們期待著擴展全球視野所帶來的機會，這將影響超過十億人生活，包括中東、亞洲、非洲，以及現在的中東和東歐，這標誌著我們在歐洲的首個業務據點。透過將我們的專業知識與PPF Telecom的強大本地影響力結合，我們有能力推動數碼轉型，並為這一地區的各個社會賦予力量，」——Hatem Dowidar補充道。

他總結道：「e&持續致力於支持阿聯酋的領導願景，助力國家在數碼化議程上繼續前行，成為數碼化的榜樣。我們對尖端基建設施的投資以及策略合作夥伴關係，將確保我們持續提供未來主義解決方案和數碼服務，以推動可持續發展與轉型。」

媒體聯絡 — Nancy Sudheer，e& 高級經理，[email protected]

SOURCE e&

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