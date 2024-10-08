臺鐵新生力軍E500型電力機車通過DEKRA德凱IV&V認證

臺鐵總經理馮輝昇表示，E500型電力機車為臺鐵最新型高性能電力機車，將逐步取代老舊的GE機車與PP機車，除可取代推拉式機車外，亦可用於牽引莒光號、鳴日號及環島之星等列車。E500不僅大幅提升動力也具備更多安全與節能的設計，如三合一停車緊急按鈕、火災偵測自動滅火系統、行車監視系統、全車環景攝影機及車內CCTV保全錄影等，未來逐步投入營運後將可大幅提升旅運安全及效率，為廣大旅客帶來更好的乘坐體驗。

DEKRA德凱台灣董事總經理李俊儀表示，非常榮幸DEKRA德凱以第三方專業且獨立驗證與認證機構身分確保臺鐵完成此專案目標，這是繼六月台鐵R200型柴電機車取得DEKRA德凱的IV&V證書後，再度見證E500型電力機車也順利通過功能安全驗證並正式上線運轉。DEKRA德凱臺灣鐵路服務部總監崔皓翔則表示，第三方獨立驗證與認證IV&V常用於超大型且複雜型的專案中以確保符合安全及品質要求，此次臺鐵E500型電力機車便是根據國際標準EN 50126、EN 50128、EN 50129和IEC 61508原則與要求，檢驗機車在設計、製造、檢驗、接受與保固期間所進行之工作，能符合系統保證目標，並滿足營運與安全性目標。

DEKRA德凱鐵道認證服務，具有獨家的鐵道實驗中心及多樣化工業實驗室的分析技術支持，提供一般鐵路、高鐵、輕軌、地鐵驗證認證服務，擁有各種必要認可資格及各國特許資格，涵蓋整個專案生命週期中各個階段，從概念設計、製造、測試及系統整合直到完工營運與維修，包括鐵道全系統認證和評估服務、獨立驗證與認證/獨立查證與確證（IV&V）、獨立安全評估（ISA）、號誌系統ERTMS/ETCS驗證與認證、非破壞檢測（NDT）、輪軌最佳化分析、鐵道設備狀態即時監控等，可提供客戶更加貼近需求的解決方案，與客戶攜手共創滿足業務及安全需求的鐵路資產與設施。

關於DEKRA德凱

DEKRA德凱成立於1925年，旨在透過車輛檢驗確保道路安全。如今DEKRA 德凱的業務範圍更加廣泛，是在測試、檢驗和認證領域的最大的獨立非上市專家組織。作為一家提供全方位服務和解決方案的全球服務商，我們助力企業提升安全、保障和可持續性發展績效。2023 年，DEKRA德凱營業總額達到41億歐元，業務遍佈世界5大洲60多個國家和地區，逾49,000名員工致力於提供獨立的專家服務。DEKRA德凱連續榮獲EcoVadis鉑金評級，位列前1%的可持續發展公司之列。

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