EBC亮相台北國際金融博覽會，以全球實力引領金融科技發展

台北 2025年11月14日 /美通社/ -- 近日，EBC金融集團受邀參加亞太地區極具影響力的金融盛會——台北國際金融博覽會（Taipei FinExpo）。作為備受矚目的國際展商，EBC憑借其在金融科技、數字資產與全球風險管理領域的影響力備受矚目，向台灣地區、亞太市場展示了領先的金融服務能力。

作為台灣規模最大、最具指標性的金融產業盛會，台北國際金融博覽會每年匯聚上百家國內外金融機構、金融科技企業及數萬名專業投資者與金融從業者。

本屆博覽會以「惠普金融」為理念，推動正向理財觀念，涵蓋金融理財、金融創新、虛擬資產、多元投資等前沿領域，吸引近千家國內外金融機構、金融科技企業及數萬名專業投資者與金融從業者。

融入城市脈絡，與投資者建立深度連接

此次亮相台北，EBC將專業金融服務延伸至城市核心生活空間，從台北最繁忙的25座捷運通勤線路，到知名商務中心微風南山的互動大屏，再到展會現場的面對面交流，EBC讓專業金融服務真正走入投資者生活，實現了與投資者的零距離互動與深度溝通。

EBC金融集團專業講座，激發投資新思維

EBC亞太區負責人Samuel Hertz在展會期間發表主題演講——「變動時代的投資者資產拼圖」，深入探討如何以多元資產分工與再平衡，建立穩健投資結構。

在全球市場波動加劇、政策信號覆雜的當下，Samuel Hertz分享EBC在全球主要金融中心的實戰經驗，為台灣投資者提供應對市場不確定性的專業策略與前瞻視野，不僅體現了EBC對台灣市場的重視，更展現其作為國際金融機構在投資者教育方面的責任與擔當。

聚焦金融數位轉型 引領數字金融新趨勢

本屆台北國際金融博覽會聚焦後疫情時代的金融數位化轉型，特別設立「金融創新」「虛擬資產專區」 等，響應全球數字資產市場的蓬勃發展。EBC在展會期間不僅展示其全球化的交易平台與機構級服務能力，更通過現場互動體驗、專業講座及一對一咨詢服務，為台灣投資者帶來國際化的投資視野與前沿市場洞察。

此外，展會同期舉辦多場高峰論壇，邀請金管會、中央銀行、證交所等監管機構及產業領袖共同探討台灣金融市場的未來趨勢。EBC作為國際展商代表，積極參與產業對話，分享全球市場經驗，助力台灣金融市場與國際接軌。

立足長遠發展，持續深耕台灣市場

參與本屆台北國際金融博覽會，是EBC布局台灣市場、踐行本地化戰略的重要一步。從全球視野到本地洞察，從專業服務到金融科技，EBC以實際行動展現行業影響力，更是台灣地區投資者最值得信賴的合作夥伴。

未來，EBC將持續引入全球優勢資源與創新產品，結合對本地市場的深入理解，為台灣投資者創造更多價值。

