ECOLAB藝康台灣 -無所不在 默默守護永續資源100年

早在「跨界」一詞席捲現代人的工作模式之前，藝康(Ecolab) 這家創立於1923年的百年企業已是趨勢先鋒，以多樣化的專業橫跨在不同產業、不同領域，為全世界170多個國家的半導體、石化、餐飲、飯店、食品飲料、零售、醫療健康、傳統製造業…等市場客戶提供科學化的解決方案，奠定全球水、衛生、感染預防領域的永續領導者地位。許多世界上最知名的品牌、最重要的產業鏈、消費者日常生活中食衣住行育樂所接觸的產業 ，都仰賴藝康來幫助確保營運效率、產品完整性和品牌聲譽。

在台灣，一家位於科學園區的上市公司，從精密製程的水處理節水需求、實驗室無塵衣的洗滌護理、員工餐廳最重要的食品安全管理、物流倉儲的病媒防治管控，甚至員工出差下榻國際連鎖飯店時最在意的客房清潔和感染預防等，這些串起企業營運的重要流程或看似不相關的場域，「藝康台灣」各專業事業群都可以針對各個環節提供解決方案，協助客戶制定管理系統以達成營運目標，並確保重要的財物和人力資源都可以獲得保護。除了專業的技術貢獻，在ESG永續經營成為全球企業責無旁貸的共識時，恰恰凸顯出藝康長久以來致力保護有限自然資源的價值，更是藝康成為業界翹楚的關鍵。

在HR Asia近日公布的獎項中，藝康台灣榮獲「2024亞洲最佳企業雇主」(Best Companies to Work for in Asia 2024)，以表彰其多元、平等和包容的工作環境。「亞洲最佳企業雇主獎」是亞洲指標性人力資源媒體HR Asia每年頒發的重要國際獎項，旨在評估和表彰在亞洲地區擁有傑出人力資源政策、有吸引力的薪酬待遇和最典範工作環境的企業。

在獎項評比中，藝康台灣在「公司文化與管理」、「自我工作感受」與「友善職場環境」的分數皆遙遙領先市場，顯示出藝康台灣以人為本的企業價值，不但提供暢通的溝通管道，更透過多元化的員工活動、開放且靈活的辦公模式、跨部門共享知識和資源等，以打造多元共融和高效協作的職場環境。

藝康台灣總經理塗溥仁對此深感驕傲：「藝康台灣擁有多個專業事業群，在不同領域各自專精領先創新，在公司內部秉持開放思維、共享資源、協作溝通、互惠共好！從這次評比中我們知道，所有的員工都很自豪我們ONE ECOLAB的企業文化，更榮耀能夠跟客戶一起守護台灣永續資源，為ESG盡一份世界公民的心力。」

藝康用自己的理念和協作模式來為客戶提高市場競爭力、保障員工福祉，在充滿挑戰的大環境下，致力改善全球水資源管理、減少碳足跡。透過科學化的解決方案、以人為本的企業文化，藝康看到了一個能對世界產生正面影響、積極的未來。

SOURCE 藝康台灣