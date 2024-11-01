eCOM為航運物流中小企提供無抵押貸款 助力融資難題

與OnePort緊密合作 提供靈活融資選擇

eCOM通過先進的數字技術和行業數據分析，徹底改變了中小企業融資的方式。憑藉先進的大數據分析、區塊鏈和人工智能技術，eCOM利用企業歷史運營數據作為信用評估依據，實現了無需抵押物的信貸審批，解決了中小企業因缺乏傳統抵押物而無法融資的困境。

eCOM Registry Pte Ltd (億康數融通) 及 eCOM DataFin Limited (易數融) 創始人及執行董事麥卓（Horace）直言，eCOM堅守採用源頭數據的原則，邀請服務香港港口社群多年、擁有豐富網絡及龐大數據庫的香港一路通（OnePort）公司合作，確保數據源的真實性。「我們的數字化信貸模式，是以真實的動態業務數據為依據，不再依賴繁瑣的資料和抵押物，只要企業有交易記錄，最快24小時內即可獲得貸款。」 麥卓（Horace）補充道，「如果企業的真實運營數據有上升趨勢，信貸額度也會根據動態數據進行相應調整，無需企業重複提交申請材料，幫助企業更靈活地應對資金需求。」

線上申請流程簡單便捷 24小時完成審批

eCOM及OnePort針對港口社群需求，共同設計出兩款融資產品，分別爲「易週轉」（eSPIN Cash）及「易運易付」（Easy Ship Easy Pay) 。「易周轉」通過簡化的在線申請流程，讓中小企業能夠快速獲取運營所需的資金；而「易運易付」則提供了先發貨後付款的靈活選擇，有效緩解了中小企業在船運付款環節中的資金壓力。企業只需在OnePort平臺上輕鬆操作，根據信貸額度在線填寫申請表，無需提供任何抵押物或額外資料。eCOM的審批速度極快，通常只需1天即可完成審批，而傳統銀行的流程往往需要4周到3個月不等。審批通過後，貸款將直接發放至企業的銀行帳戶，這種高效的流程為中小企業帶來了極大的資金周轉便利。

OnePort行政總裁何漢傑（Philip）補充道：「我們通過與eCOM的長期合作，利用大數據和人工智能技術，為企業提供了更加便捷的融資方式，幫助他們在高額運費和緊張的資金流動之間找到平衡。」Philip舉例，「較早前一個船運到美國的貨櫃，收費動輒逾萬美元，對部分貨代公司而言是一筆頗大的資金，我們的產品代客戶先『找數』，取單完成付運，及後才繳付費用。融資方便、容易周轉，他們便有能力可承接多一些出口訂單。」Philip強調，整個過程均實現數碼化，相信可為客戶提供簡單便捷的體驗。

確保資金安全 數據隱私有保障

eCOM在提供無抵押貸款的同時，也十分注重保障企業的資金安全。公司由擁有豐富航運背景的董立均先生投資。Horace表示，「董先生是東方海外（國際）有限公司非執行董事、Kingful Ventures聯合創始人兼管理合夥人，在航運業影響深厚，創建eCOM是希望通過數字化普惠金融解決中小企業的融資難題，因此eCOM不僅擁有放債牌照，更擁有長期、穩定的資金，所有業務和合作都經由第三方律師事務所進行定期審查，可以讓企業在開展業務的同時完全沒有任何後顧之憂。」

此外，針對企業關心的數據隱私安全問題，Horace補充，所有企業數據的採集、整理、傳輸和分析過程都會經過OnePort的監管和審計，以數據脫敏（Redacted）方式進行，保證數據的保密與合規性。Philip也表示，與eCOM建立合作關係已逾二十年載，例如旗下EDI中心（電子數據交換中心）所採用的系統，故對eCOM處理數據的技術及經驗有信心。

最後，董立均表示，香港是國際航運中心，多年來有一定的優勢及地位，項目看見市場痛點，應用大數據、人工智能等技術，為航運業界的中小企解決貸款難題，帶來一些新的機會。他又形容項目匯聚熟悉航運界營運，以及金融科技背景的人才，有信心可順利推行，未來會根據企業需求推出更多新的融資產品，例如出口快易貸、離岸貿易貸等，也更可將此模式推展到粵港澳大灣區、上海，以至澳洲、東南亞等海外市場。

SOURCE 億康數融通