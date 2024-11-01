eCOM為航運物流中小企提供無抵押貸款 助力融資難題

新聞提供者億康數融通
01 11月, 2024, 16:55 CST
香港和新加坡2024年11月1日 /美通社/ -- 隨着香港作為國際航運中心地位的穩固，航運物流行業的中小企業面對住日益嚴峻的資金周轉壓力同融資難題。傳統貸款機構要求嚴格，因為缺乏抵押物，不少中小企業從傳統金融機構獲得貸款支持變得困難，資金周轉壓力因此大大增加。
為此，億康數融通（eCOM Registry）子公司易數融（eCOM DataFin），夥拍航運界一路通有限公司（OnePort）推出了專爲貿易和物流行業量身定製的智能融資方案，以無抵押、快速審批的貸款服務，助力中小企業解決融資難題，推動業務發展。
與OnePort緊密合作 提供靈活融資選擇
eCOM通過先進的數字技術和行業數據分析，徹底改變了中小企業融資的方式。憑藉先進的大數據分析、區塊鏈和人工智能技術，eCOM利用企業歷史運營數據作為信用評估依據，實現了無需抵押物的信貸審批，解決了中小企業因缺乏傳統抵押物而無法融資的困境。
eCOM Registry Pte Ltd (億康數融通) 及 eCOM DataFin Limited (易數融) 創始人及執行董事麥卓（Horace）直言，eCOM堅守採用源頭數據的原則，邀請服務香港港口社群多年、擁有豐富網絡及龐大數據庫的香港一路通（OnePort）公司合作，確保數據源的真實性。「我們的數字化信貸模式，是以真實的動態業務數據為依據，不再依賴繁瑣的資料和抵押物，只要企業有交易記錄，最快24小時內即可獲得貸款。」 麥卓（Horace）補充道，「如果企業的真實運營數據有上升趨勢，信貸額度也會根據動態數據進行相應調整，無需企業重複提交申請材料，幫助企業更靈活地應對資金需求。」
線上申請流程簡單便捷 24小時完成審批
eCOM及OnePort針對港口社群需求，共同設計出兩款融資產品，分別爲「易週轉」（eSPIN Cash）及「易運易付」（Easy Ship Easy Pay) 。「易周轉」通過簡化的在線申請流程，讓中小企業能夠快速獲取運營所需的資金；而「易運易付」則提供了先發貨後付款的靈活選擇，有效緩解了中小企業在船運付款環節中的資金壓力。企業只需在OnePort平臺上輕鬆操作，根據信貸額度在線填寫申請表，無需提供任何抵押物或額外資料。eCOM的審批速度極快，通常只需1天即可完成審批，而傳統銀行的流程往往需要4周到3個月不等。審批通過後，貸款將直接發放至企業的銀行帳戶，這種高效的流程為中小企業帶來了極大的資金周轉便利。
OnePort行政總裁何漢傑（Philip）補充道：「我們通過與eCOM的長期合作，利用大數據和人工智能技術，為企業提供了更加便捷的融資方式，幫助他們在高額運費和緊張的資金流動之間找到平衡。」Philip舉例，「較早前一個船運到美國的貨櫃，收費動輒逾萬美元，對部分貨代公司而言是一筆頗大的資金，我們的產品代客戶先『找數』，取單完成付運，及後才繳付費用。融資方便、容易周轉，他們便有能力可承接多一些出口訂單。」Philip強調，整個過程均實現數碼化，相信可為客戶提供簡單便捷的體驗。
確保資金安全 數據隱私有保障
eCOM在提供無抵押貸款的同時，也十分注重保障企業的資金安全。公司由擁有豐富航運背景的董立均先生投資。Horace表示，「董先生是東方海外（國際）有限公司非執行董事、Kingful Ventures聯合創始人兼管理合夥人，在航運業影響深厚，創建eCOM是希望通過數字化普惠金融解決中小企業的融資難題，因此eCOM不僅擁有放債牌照，更擁有長期、穩定的資金，所有業務和合作都經由第三方律師事務所進行定期審查，可以讓企業在開展業務的同時完全沒有任何後顧之憂。」
此外，針對企業關心的數據隱私安全問題，Horace補充，所有企業數據的採集、整理、傳輸和分析過程都會經過OnePort的監管和審計，以數據脫敏（Redacted）方式進行，保證數據的保密與合規性。Philip也表示，與eCOM建立合作關係已逾二十年載，例如旗下EDI中心（電子數據交換中心）所採用的系統，故對eCOM處理數據的技術及經驗有信心。
最後，董立均表示，香港是國際航運中心，多年來有一定的優勢及地位，項目看見市場痛點，應用大數據、人工智能等技術，為航運業界的中小企解決貸款難題，帶來一些新的機會。他又形容項目匯聚熟悉航運界營運，以及金融科技背景的人才，有信心可順利推行，未來會根據企業需求推出更多新的融資產品，例如出口快易貸、離岸貿易貸等，也更可將此模式推展到粵港澳大灣區、上海，以至澳洲、東南亞等海外市場。
SOURCE 億康數融通
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