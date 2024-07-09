Eddid ONE即將推出比特幣、以太幣交易功能

艾德金融繼獲證監會升級虛擬資產牌照後又一突破

香港2024年7月9日 /美通社/ -- 艾德金融（「集團」）旗下智能交易應用程式「Eddid ONE」即將推出一站式比特幣、以太幣交易功能，將成為本港少數集虛擬資產、港美股、期貨、外匯、基金於一身的智能交易應用程式。

集團的虛擬資產交易服務將向所有投資者開放。客戶屆時下載「Eddid ONE」應用程式並成功開戶後，便可24/7全天候買賣比特幣及以太幣，交易簡單便捷，讓客戶省卻另外開立與管理虛擬資產錢包的繁瑣程序。此外，「Eddid ONE」已登陸全球22個國際市場，使客戶在全球多地都能隨時進行虛擬資產交易，享受到集團提供的一站式、智能化的交易服務。

集團旗下艾德證券期貨有限公司早前獲證監會批准升級牌照，可向零售投資者提供虛擬資產及相關產品分銷服務，成為全港首批可同時支援證券與虛擬資產交易的券商之一。艾德證券期貨同時獲委任為香港首批六隻比特幣現貨交易所買賣基金與以太幣現貨交易所買賣基金（「ETF」）的參與證券商，並提供實物申購贖回服務以及全港首創的虛擬資產現貨ETF孖展融資服務，讓投資者可以利用抵押相關ETF提高投資效率和操作靈活性。

Eddid ONE推出虛擬資產交易功能，不僅是艾德金融在結合虛擬資產與傳統金融的重要里程碑，更進一步鞏固了集團在行業中的領導地位。集團將持續提升金融服務，為客戶帶來更安全便捷的全新投資體驗。

關於艾德金融

艾德金融植根香港，是一家以金融科技為核心的全方位金融集團，致力將高端人工智能技術及最新科技融入企業基因。集團涵蓋多元化業務，包括但不限於：金融科技、互聯網金融、財富管理、資產管理、投資銀行及虛擬資產；致力為客戶提供安全可靠、優質便捷的一站式金融服務及產品。集團旗下成員在主要金融市場持有多個牌照，包括由香港證監會發出的第1、2、3、4、5、6、9類受規管活動牌照、香港保險經紀業務牌照、香港信託或公司服務提供者牌照，同時也是香港交易所參與者（經紀代號：0974及0977）。此外，集團全資子公司Eddid Securities USA Inc.為美國金融業監管局 (FINRA)、全國期貨協會 (NFA) 及證券投資者保護公司 (SIPC) 的核准會員、並於美國證券交易委員會 (SEC) 及商品期貨交易委員會 (CTFC) 註册。

SOURCE 艾德金融