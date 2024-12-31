Eddid ONE正式推出比特幣及以太幣交易服務

一個平台齊集虛擬資產、港美股、期貨、外匯、基金

香港2024年12月31日 /美通社/ -- 艾德金融（「集團」）旗艦智能交易應用程式「Eddid ONE」正式推出一站式比特幣、以太幣交易功能，成為本港少數集虛擬資產、港美股、期貨、外匯、基金於一身的智能交易應用程式。Eddid ONE更推出NFT會員計劃，讓會員輕鬆領取專屬NFT及兌換多種禮品。

集團的虛擬資產交易服務由旗下艾德證券期貨提供，並已向所有投資者開放。客戶下載「Eddid ONE」應用程式並成功開戶，便可24/7全天候買賣比特幣及以太幣，交易簡單便捷，讓客戶省卻另外開立與管理虛擬資產錢包的繁瑣程序。此外，「Eddid ONE」已登陸全球31個國際市場，使客戶在全球多地都能隨時進行虛擬資產交易，享受到集團提供的一站式、智能化的交易服務。

早前，集團旗下艾德證券期貨有限公司獲證監會批准升級牌照，可向零售投資者提供虛擬資產及相關產品分銷服務，成為全港首批可同時支援證券與虛擬資產交易的券商之一。艾德證券期貨同時獲委任為香港首批六隻比特幣現貨交易所買賣基金與以太幣現貨交易所買賣基金（「ETF」）的參與證券商，並提供實物申購贖回服務以及全港首創的虛擬資產現貨ETF孖展融資服務，讓投資者可以利用抵押相關ETF提高投資效率和操作靈活性。

Eddid ONE更同步推出NFT會員計畫，用戶可在程式內輕鬆創建Web3錢包，並免費領取獨一無二的Eddid NFT。NFT會員更可透過完成不同任務獲取積分，以兌換多種禮品。

Eddid ONE推出虛擬資產交易功能及NFT會員計劃，標誌著集團在結合虛擬資產與傳統金融上邁出重要一步，展示集團致力於提供領先金融服務的決心。集團將繼續致力於推動金融科技的發展，為客戶提供更全面、更安全的投資解決方案。

SOURCE 艾德金融