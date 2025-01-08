EDGNEX Data Centers by DAMAC 宣布進軍美國市場，預計未來容量達 2000MW
新聞提供者EDGNEX Data Centres By Damac
09 1月, 2025, 00:26 CST
- EDGNEX 宣布初步投資 200 億美元，計劃根據未來需求可能加倍投資
- 美國市場對 EDGNEX 的全球和指數級增長策略至關重要。
- 作為一個集團，DAMAC 透過多個私募股權基金和邁亞密的房地產在美國進行了大量投資。
- 數據中心擴展將包括美國多個主要地區，例如太陽帶和中西部州份。
杜拜和美國佛羅里達州棕櫚灘2025年1月8日 /美通社/ -- 總部位於杜拜的全球數碼基礎設施公司 EDGNEX Data Centers by DAMAC（由全球集團 DAMAC 全資擁有）宣布策略性進軍美國數據中心市場，標誌著其國際擴張的轉型階段。此次宣佈的美國擴張計劃將在未來四年內提供最先進的數據中心，目標容量為 2000MW。EDGNEX 宣布初步投資 200 億美元，並有可能根據未來需求、市場機會和可擴展性將投資額翻倍。這項努力與 EDGNEX 的承諾相一致，該公司致力建立世界一流的數碼基礎設施平台，針對超大規模企業、AI 業者和財富 500 強企業等對象，促進創新並提供可持續的高質素的基礎設施，為美國和全球客戶提供支持。EDGNEX 擴展計劃將專注於太陽帶州份，特別是德州、亞利桑那州、奧克拉荷馬州和路易斯安娜州，以及中西部州份：俄亥俄州、伊利諾州、密芝根州和印第安納州。
第一階段包括透過與合作夥伴成立的合資企業進行產能建設、與公用事業公司聯手收購土地儲備，以及收購現有數據中心和平台。這將代表大約 500MW 的容量，一個位於太陽帶，另一個位於中西部。隨著 EDGNEX 繼續擴展，這將滿足當前不斷增長的需求。
DAMAC 創辦人 Hussain Sajwani 先生聲明：
「對我們來說，這是一個非常令人興奮的時刻。進軍美國數據中心市場是我們建立全球數碼基礎設施平台的旅程中的一個重要里程碑，這個平台將會幫助當前和未來的企業。憑藉我們在房地產和數據中心方面的專業知識，我們的目標是提供一流的基礎設施來支持下一波雲端和 AI 增長，進一步幫助美國在技術和全球數據生態系統中佔領重要位置。」
除了最近涉足數據中心之外，DAMAC 作為一個集團亦透過多個私募股權基金在美國進行了大量房地產投資。在邁亞密，DAMAC 正規劃一個由 Zaha Hadid Architects 設計的精品公寓項目，該項目的 GDV 開發價值達 10 億美元。DAMAC 會繼續在美國尋找策略性房地產機會。
建立指數級增長的全球平台
DAMAC 在中東和全球地產領域的成功，為進軍資料中心等高資本、高收益資產類別提供了基礎。各種規模的企業對雲端和 AI 技術的採用提供了持續 15 年的重要增長機會，這加強了 DAMAC 對抓住機會並建立服務國際市場的強大全球平台的承諾。
進度和時間表
EDGNEX 現有的投資組合包括在 10 個國家（阿聯酋、沙地阿拉伯、土耳其、泰國、馬來西亞、印尼、希臘、西班牙、芬蘭和意大利）的業務，預計容量超過 1000MW。目前的運作中的數據中心包括沙地阿拉伯超過 10MW 的數據中心和泰國 5MW 的數據中心，它們將於 2025 年第一季開始運營。到 2026 年，EDGNEX 的目標是在全球營運超過 300MW 的容量。
管理與增長策略
EDGNEX 在中東、歐洲和亞洲擁有超過 100 名專業人士組成的管理團隊，並正在積極擴展其團隊以支持這些增長計劃。自 2021 年成立以來，EDGNEX 在中東、東南亞和歐洲迅速擴展，為策略性進軍美國市場的奠定基礎。EDGNEX 為安全、可擴充和可持續的數碼基礎設施帶來並樹立了新的基準。DAMAC 是基礎設施供應商，不處理或管理數據私隱或合規性。EDGNEX 計劃利用 DAMAC 的股權、銀行債務和潛在的第三方資本來推動在美國的擴張。
關於 EDGNEX
EDGNEX 是一家總部位於阿拉伯聯合酋長國杜拜的全球數位基礎設施公司，它是 DAMAC 集團的全資子公司，為全球本地創新奠定基礎，並憑藉全新的速度和靈活性，打破數據中心市場的既有格局。EDGNEX 積極建設、購買或合作，以滿足對數據中心服務的下一波需求。www.edgnex.com
如需更多資訊，請聯絡：
EDGNEX / DAMAC 企業傳播部
電郵：[email protected]
網站：www.edgnex.com
SOURCE EDGNEX Data Centres By Damac
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