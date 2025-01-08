EDGNEX Data Centers by DAMAC 宣布進軍美國市場，預計未來容量達 2000MW

DAMAC 創辦人 Hussain Sajwani 先生聲明：

「對我們來說，這是一個非常令人興奮的時刻。進軍美國數據中心市場是我們建立全球數碼基礎設施平台的旅程中的一個重要里程碑，這個平台將會幫助當前和未來的企業。憑藉我們在房地產和數據中心方面的專業知識，我們的目標是提供一流的基礎設施來支持下一波雲端和 AI 增長，進一步幫助美國在技術和全球數據生態系統中佔領重要位置。」

除了最近涉足數據中心之外，DAMAC 作為一個集團亦透過多個私募股權基金在美國進行了大量房地產投資。在邁亞密，DAMAC 正規劃一個由 Zaha Hadid Architects 設計的精品公寓項目，該項目的 GDV 開發價值達 10 億美元。DAMAC 會繼續在美國尋找策略性房地產機會。

建立指數級增長的全球平台

DAMAC 在中東和全球地產領域的成功，為進軍資料中心等高資本、高收益資產類別提供了基礎。各種規模的企業對雲端和 AI 技術的採用提供了持續 15 年的重要增長機會，這加強了 DAMAC 對抓住機會並建立服務國際市場的強大全球平台的承諾。

進度和時間表

EDGNEX 現有的投資組合包括在 10 個國家（阿聯酋、沙地阿拉伯、土耳其、泰國、馬來西亞、印尼、希臘、西班牙、芬蘭和意大利）的業務，預計容量超過 1000MW。目前的運作中的數據中心包括沙地阿拉伯超過 10MW 的數據中心和泰國 5MW 的數據中心，它們將於 2025 年第一季開始運營。到 2026 年，EDGNEX 的目標是在全球營運超過 300MW 的容量。

管理與增長策略

EDGNEX 在中東、歐洲和亞洲擁有超過 100 名專業人士組成的管理團隊，並正在積極擴展其團隊以支持這些增長計劃。自 2021 年成立以來，EDGNEX 在中東、東南亞和歐洲迅速擴展，為策略性進軍美國市場的奠定基礎。EDGNEX 為安全、可擴充和可持續的數碼基礎設施帶來並樹立了新的基準。DAMAC 是基礎設施供應商，不處理或管理數據私隱或合規性。EDGNEX 計劃利用 DAMAC 的股權、銀行債務和潛在的第三方資本來推動在美國的擴張。

關於 EDGNEX

EDGNEX 是一家總部位於阿拉伯聯合酋長國杜拜的全球數位基礎設施公司，它是 DAMAC 集團的全資子公司，為全球本地創新奠定基礎，並憑藉全新的速度和靈活性，打破數據中心市場的既有格局。EDGNEX 積極建設、購買或合作，以滿足對數據中心服務的下一波需求。www.edgnex.com

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EDGNEX / DAMAC 企業傳播部

電郵：[email protected]

網站：www.edgnex.com

SOURCE EDGNEX Data Centres By Damac