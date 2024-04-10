三安集成於EDICON24展示新一代砷化鎵射頻器件製造工藝

射頻前端PA器件功放管主要採用砷化鎵HBT工藝，追求在高頻工況下，具備高線性度、穩定性和放大效率。三安集成通過在外延材料及工藝端的改善，發展的HP1/HP2工藝，對比起前代的HG6/HG7，在IMD3和PAE均有明顯的改善，能夠滿足在複雜工況下的信號輸出穩定需求。同時，配合新一代的銅柱工藝，實現晶圓的輕薄化和良好散熱特性，減小模組尺寸，縮減成本、提升整體系統性能。

三安集成砷化鎵研發部部長郭佳衢在報告中提道，三安集成的砷化鎵HBT工藝已經覆蓋了2/3/4G，Sub-6GHz，以及Wi-Fi 7等無線通信應用，並向著更高頻率的應用投入研發資源。

砷化鎵PHEMT是三安集成的另一工藝體系，目前已進展到0.1um的工藝節點，可以滿足客戶在Ka至W波段的高頻應用，實現良好的信號強度和低噪聲係數。成熟的P25工藝型譜則廣泛應用於接收模組和中高功率的手機和基站，新一代P25ED51工藝相比前代在OIP3係數有明顯改善，顯現出出色的產品競爭力。

「三安集成具備豐富的大規模製造經驗，秉持『客戶至上』的精神，為客戶和市場提供更高質量的製造服務，幫助客戶實現商業成功，共同促進無線通信行業的發展繁榮。」郭佳衢部長補充道。

關於三安集成

三安集成成立於2014年，是專注於化合物射頻前端芯片製造的整合解決方案提供商，提供砷化鎵射頻前端代工服務，濾波器產品，以及先進應用封裝代工服務。主要服務智能手機、通信模塊、Wi-Fi和民用基站等應用領域。

SOURCE 三安集成