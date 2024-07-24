EFC Gases & Advanced Materials宣佈向美國德州麥格雷戈（McGregor）的半導體產業投資 2.10億美元

麻省霍普金頓2024年7月25日 /美通社/ -- EFC Gases & Advanced Materials欣然宣佈最近向美國德州麥格雷戈市政府（City of McGregor）收購195英畝土地後，在當地推行頂尖生產設施計劃。這項發展項目具里程碑意義，支持我們對半導體產業的創新、可持續發展和增長的奉獻。

EFC主席兼行政總裁Pavel A. Perlov表示：「作為半導體供應鏈中不可或缺的一部分，EFC Gases & Advanced Materials很高興能夠與麥格雷戈市政府（City of McGregor）合作，並非常重視他們在該項目早期階段的支持。」「新設施將在導入半導體工廠的基本材料方面發揮至關重要作用，並與德州蓬勃發展的半導體產業無縫配合。」

麥格雷戈市議會已通過一項決議，將195英畝土地轉移給EFC Gases & Advanced Materials，市長Jim Lilley授權出售和簽署所有必要的契約文件。市長Jim Lilley表示：「我們很高興歡迎EFC Gases & Advanced Materials加入我們的社區。該投資突顯了麥格雷戈（McGregor）作為工業和技術進步樞紐的名氣與日俱增。」

此外，麥克倫南縣（McLennan County）正在提供重大的財政支持以促進發展。麥克倫南縣Scott Felton法官表示：「麥克倫南縣行政專員親審法庭（McLennan County Commissioners Court）歡迎EFC來到麥克倫南縣。」「我們位於奧斯汀（Austin）和達拉斯沃思堡（Dallas-Fort Worth）之間的策略位置，加上擁有強大的客戶群，是EFC決定在麥格雷戈營業的關鍵因素。這一成就表明了麥克倫南縣透過我們致力於吸引、培訓和僱用高技能的勞動力來支持多個行業的能力。」

全新的EFC設施位於麥格雷戈工業園區（McGregor Industrial Park）內，當地工業發展增長顯著，並擁有SpaceX、Messer和Knauf Insulation等著名公司進駐，這個全新的EFC設施將受益於一個支持性和動態的環境。該工業園區從軍事用途變成創新和工業中心，反映了麥格雷戈對經濟發展和環境管理的努力。這個EFC設施預計將創造至少120個就業機會，從而增加該地區的經濟活力。

EFC在德州投資的決定與德州強大的半導體行業和有利的商業環境一致。根據半導體工業協會（Semiconductor Industry Association，簡稱「SIA」）的數據，自2020年《晶片與科學法案》（Chips and Science Act）頒佈以來，美國已宣佈了至少83個全新半導體生態系統項目，價值達4470億美元，其中超過880億美元預留給德州。這一令人印象深刻的增長突顯了對EFC能夠提供的高品質材料和氣體的迫切需求。

EFC總部位於美國麻省霍普金頓（Hopkinton），在賓夕法尼亞州哈特菲爾德（Hatfield）和切里維爾（Cherryville）設有工廠，為半導體和航空航天行業提供服務。全新的麥格雷戈工廠代表其國內生產能力擴展2.10億美元。設施將包括電子氣體和沉積前體化學合成操作、特殊氣體轉填設施、一個中央實驗室、一個物流中心和一座行政大樓。麥格雷戈市政府將透過改善基建設施來支持該項目，包括擴展水和廢水線路並協助建造工業鐵道，以提高營運效率。

EFC營運部執行副總裁Tommy Arndt表示：「麥格雷戈市政府、麥克倫南縣、德州和各個區域經濟發展組織的共同努力帶來了卓越的合作機會。」「麥格雷戈市、麥克倫南縣和德州的支持非常大，我們期待進一步探索這些潛在的合作夥伴關係。」

隨著項目的進展，EFC渴望加強與麥格雷戈社區和其他利益相關者的關係。Tommy Arndt表示：「當地政府、工業和社區領袖的共同努力，是將麥格雷戈轉變為蓬勃發展的工業中心的關鍵。」「我們致力與社區密切合作，以確保我們的存在互惠互利。」

關於EFC Gases & Advanced Materials

EFC Gases & Advanced Materials提供高純度電子和特殊氣體以及其他關鍵材料，支持各種行業，例如半導體製造、航太、照明、窗戶製造和電力公用事業等。嚴格的全球採購標準和最先進的計量流程體現了我們追求卓越的承諾，確保產品的完整性和無與倫比的純度。此外，我們還提供量身定制的氣體回收和循環再用系統，幫助我們的客戶實現新水平的營運效率和可持續性。我們的使命的核心是致力於變革化學和技術，提供促進商業和環境目標的解決方案。有關EFC的詳情，請瀏覽www.efcgases.com。

SOURCE EFC Gases & Advanced Materials