e&推出全新全球品牌定位，邀請全世界「Go for More」（更進一竿）

透過全球品牌定位實現品牌承諾

品牌連接全球觀眾，跨越不同文化與興趣，展現了一系列國際知名人物，包括Jason Statham、Shah Rukh Khan、Lewis Hamilton、Megan Fox、Amina Khalil、Ismail Mattar。這一文化多樣的陣容體現了e&理念的普遍性，彰顯品牌跨越國界的影響力。每位明星與特定的活動細分市場及不同的受眾群體產生共鳴，從而在多元文化中自然而然地引發「網絡爆紅」的傳播效應。

向e&生態系統的力量致敬

e&的多元化產品組合涵蓋了連接、數碼服務、娛樂、金融科技及企業解決方案。憑藉其廣泛的服務和能力，客戶能夠探索更多連接和娛樂的方式，這得益於其尖端的連接解決方案、生動的娛樂選擇、金融工具以及創新的流動性解決方案，旨在簡化生活並提升體驗。

「Go For More」（更進一竿）讓人深入了解e&所定義的豐富生態系統，介紹了在e&旗下多元品牌的活力，這些品牌各自獨具定位，旨在豐富人們的生活、賦能企業並提升所服務社區的力量。

Dowidar 補充道：「我們還希望分享品牌名稱中『&』的故事，讓每個人都能了解我們的身份、我們的使命、我們所提供的高品質以及我們生態系統的廣度和價值。這不僅提醒了我們所走過的路程，更展示了我們將如何為客戶繼續邁進，豐富每一刻、每一天，讓我們所觸及的每個人都能夠追求更多可能。」

e&在中東、亞洲、非洲及中東歐共38個國家/地區提供廣泛的服務組合，旗下擁有swyp、GoChat、Onic等新興品牌，專注於數碼優先的解決方案，旨在為追求靈活性與掌控力的數碼精英受眾提供量身定制的溝通體驗。透過e& life旗下的STARZPLAY、STARZ ON和創新的人工智能（AI）驅動社交遊戲服務Arena，e&為其廣泛的用戶群體提供更多娛樂選擇，滿足多元化的觀影和遊戲需求，帶來沉浸式體驗。

深知對更具環保且便捷的城市交通需求日益增長，e&迎合現代流動裝置用戶的需求，重新定義他們在都市空間裡的出行方式。Charge&Go和Careem等解決方案為通勤提供無障礙、可持續且方便的通勤選擇。

e&透過結合創新與便捷服務，簡化並豐富日常生活體驗。Careem Everything App、Smiles、e& money、WIO為人們提供無縫解決方案，涵蓋購物、金融交易、忠誠獎勵和個人理財等需求。

e&通過旗下的e& enterprise、Help AG、Bespin Global、WIO等強大組合，持續提供更多商業解決方案，涵蓋網絡安全、雲端計算、數碼支付和人工智能驅動的決策服務，助力企業在數碼經濟中蓬勃發展。

這些品牌共同構築了一個強大的生態系統，成為e&持續創新的支柱，致力於賦能客戶在生活的各個層面不斷探索、實現更多可能。透過「Go for More」（更進一竿）的全新定位，e&展現了其生態系統如何添加價值，並為每一位接觸到的用戶開啟一段充滿無限可能的旅程。

秉承創新傳統

自1976年成為阿聯酋首家電訊服務供應商以來，e&持續不斷地演變，並時刻將創新和進步放在首位。「Go for More」（更進一竿）的品牌定位體現了這一促進e&轉型為環球科技集團的增長傳承，並強化了集團致力於提供未來導向解決方案的承諾，向全球各地的客戶和企業賦予力量。

「透過這一品牌定位，我們邀請大家深入探索、在生活中追求更多，並期待在每一次接觸和體驗中不斷豐富品牌故事，」Dowidar總結道。

全新品牌宣傳活動於11月1日（星期五）啟動，涵蓋戶外廣告、數碼媒體和社交媒體元素。連結

聯絡方式：e&高級經理Nancy Sudheer（電郵地址：[email protected]）

SOURCE e&