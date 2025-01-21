全新上市！藝康EH系列智能洗碗機 守護您的餐具清潔

獲取充足、安全和有營養的食物是維持生命和促進健康的關鍵。含有害細菌、病毒、寄生蟲或化學物質的不安全食品可導致從腹瀉到癌症等200多種不同的疾病。據估計，全世界每年有6億人（幾乎每10人中就有1人）因食用受污染的食品而患病，導致42萬人死亡。

食品安全、營養和糧食安全是密切相關的。不安全的食品造成疾病和營養不良的惡性循環，尤其影響到嬰幼兒、老人和病人。除了促進糧食和營養安全外，安全的糧食供應還可支援國家經濟、貿易和旅遊業，促進永續發展。食品貿易的全球化、世界人口的不斷增長、氣候變化以及迅速變化的糧食系統都對食品安全具有影響。世衛組織的目標是在全球和國家層面加強能力，以預防、發現和應對與不安全食品相關的公共衛生威脅。

如何保障每一位顧客的食品安全, 是每位餐飲人必修的功課

隨著疫情趨緩，餐飲業逐步復甦，然而，儘管食品安全與清潔衛生標準日益嚴格，台灣的食安問題仍層出不窮。時有餐廳因疑似清潔流程不當而爆發食品中毒事件，引發社會廣泛討論，進一步凸顯消費者對衛生環境與餐具潔淨度的高標準要求。根據餐飲衛生服務因素調查以及洗碗機市場的增長趨勢，「衛生環境」與「餐具的潔淨度」已成為消費者選擇餐廳時的三大優先考量因素之一。

此外，面對能源成本持續攀升的壓力，餐廳業者在追求提升清潔效率的同時，亦需降低能源消耗，以維持營運競爭力。如何在確保食品安全和清潔衛生的前提下，實現高效且環保的作業模式，已成為餐飲業者在新趨勢中極需解決的挑戰。

對於餐廳來說，餐具清潔往往很難依照標準執行。因為很多餐廳使用手洗餐具，對消毒的溫度、時間、消毒劑配比、用量等難以精準控制，餐具消毒的效果根本無法得到保障。而如果使用洗碗機則有很大不同，洗碗機能確保餐具洗滌流程和清潔劑用量的標準化和精確化。

在這樣的壓力下，如何兼顧環保、清潔效率與食品安全，成為業界的一大挑戰。為了滿足餐飲業者與消費者的雙重需求，ECOLAB藝康推出全新EH系列智能洗碗機，以最創新的技術幫助餐廳實現高效清潔和能源節省。

作為全球食品安全專家，藝康對於餐具清潔有著更高的要求和標準。

我們希望幫助您：

清潔消毒效果好，節約能源更省錢！洗滌流程全掌控，創新助力更省心！

作業系統全自動，輕鬆一鍵更省力！這將是一種餐具清潔的全新體驗！

藝康正式推出 - EH系列新一代商用洗碗機

以更高的標準，守護食品安全！

餐具清潔新體驗 更省錢！

EcoEnergy 節能系統，有效回收35%排放的熱能，節能效率最高達50%。

整合式設計，分配器整合於洗碗機頂部，有效節省廚房空間。

低功率配置適合各種廚房環境，60秒即可完成一筐洗滌。





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Ecolock 中途揭蓋保護，保證洗滌流程完整，降低食安風險。

4.3吋觸控螢幕，簡潔的操作介面，語音、圖標、等警告指示，輕鬆掌握洗滌狀態。

IoT物聯網技術，隨時監控各種數據，確保洗滌程序標準。





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一鍵除垢、自動排水，減少接觸化學品，輕鬆一點即可完成。

精細化過濾系統，有效隔離食物、顆粒等細小殘渣，減少管道噴臂堵塞。

搭配藝康專利配方清潔劑，強效清潔、快速乾燥。

【關於藝康】

藝康集團(紐交所代碼：ECL)作為百萬客戶值得信賴的合作夥伴，是全球水、衛生、感染預防解決方案和服務領域的永續領導者，致力於保護與生命息息相關的重要資源。為分佈於全球170多個國家的食品飲料、餐飲、零售、飯店、醫療健康和工業市場客戶提供全面科學的解決方案、資料驅動的洞察和世界一流的服務，提升食品安全，維護清潔安全的環境，優化水資源和能源的利用，提高運營效率並實現永續發展。

SOURCE 藝康台灣