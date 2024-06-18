【直擊EHA 2024】亞盛醫藥Bcl-2抑制劑APG-2575治療R/R MM和AL澱粉樣變性數據更新，總緩解率顯著提高

中國蘇州和美國馬里蘭州羅克維爾2024年6月18日 /美通社/ -- 致力於在腫瘤、乙肝及與衰老相關疾病等治療領域開發創新藥物的領先的生物醫藥企業——亞盛醫藥（6855.HK）今日宣佈，公司已在2024年歐洲血液學協會年會（EHA 2024）上，以壁報形式公佈了在研核心品種Bcl-2抑制劑APG-2575聯合新型治療方案用於復發/難治性（R/R）多發性骨髓瘤（MM）或免疫球蛋白輕鏈（AL）澱粉樣變性患者的最新數據。

該項研究已在2023年美國血液學會年會上首次披露相關數據，此次在EHA年會上的數據更新進一步體現了APG-2575聯合用藥強勁的療效和安全性優勢，在聯合泊馬度胺+地塞米松治療R/R MM中尤為突出。3級及以上治療相關的中性粒細胞減少症發生率為14.3%，有望為患者提供一個安全可靠的治療選擇。

該項臨床研究的主要研究者、梅奧醫學中心Sikander Ailawadhi教授表示：「這是一項APG-2575聯合新型治療方案治療R/R MM或AL澱粉樣變性患者的研究。初步分析表明，APG-2575聯合泊馬度胺治療R/R MM中≥非常好的部分緩解（VGPR）的值達到33.3%，且VGPR率隨APG-2575劑量的增加而升高。此外，APG-2575治療R/R MM和澱粉樣變性患者的耐受性非常好，3/4級中性粒細胞減少症發生率為14.3%。這一令人信服的數據有望為MM和澱粉樣變患者提供另一種治療選擇。」

亞盛醫藥首席醫學官翟一帆博士表示：「我們很高興能在本次EHA年會上分享APG-2575治療R/R MM或AL澱粉樣變性的最新臨床進展，進一步驗證該品種聯合用藥的卓越的安全性和療效，展現其全球『Best-in-class』潛力。我們將積極推進相關臨床開發，希望早日能為患者帶來更安全有效的治療選擇。」

EHA年會作為歐洲血液學領域規模最大的國際會議，每年吸引來自全球100多個國家的1萬多名專業人士與會，分享全球最前沿的研究進展和突破性臨床數據。亞盛醫藥還在本屆大會上公佈了第三代BCR-ABL抑制劑奧雷巴替尼（商品名：耐立克®）、EED抑制劑APG-5918的最新研究進展。

APG-2575在此次EHA年會上展示的核心要點如下：

Lisaftoclax (APG-2575) Combined with Novel Therapeutic Regimens in Patients (Pts) with Relapsed or Refractory (R/R) Multiple Myeloma (MM) or Immunoglobulin Light-Chain (AL) Amyloidosis

APG-2575（Lisaftoclax）聯合新型治療方案用於復發/難治性（R/R）多發性骨髓瘤（MM）或免疫球蛋白輕鏈（AL）澱粉樣變性患者

摘要編號：P917

展示類型：壁報展示

分會場標題：骨髓瘤及其它單克隆免疫球蛋白病 – 臨床研究 (Myeloma and other monoclonal gammopathies – Clinical)

日期及時間：2024年6月14日，星期五 18:00 – 19:00 (歐洲中部時間) / 2024年6月15日，星期六 00:00 – 01:00 (北京時間)

報告人：Sikander Ailawadhi教授，梅奧醫學中心

核心要點：

研究背景 ：R/R MM是一種難以治癒的疾病，如果不進行適當的治療干預，患者幾乎都會復發。AL澱粉樣變性是一種罕見疾病，會導致嚴重的器官損傷或死亡。APG-2575是一種新型強效的、選擇性Bcl-2抑制劑，在血液腫瘤和實體腫瘤治療中均具有臨床潛力，並且報告的不良事件（AEs）發生率較低。

：R/R MM是一種難以治癒的疾病，如果不進行適當的治療干預，患者幾乎都會復發。AL澱粉樣變性是一種罕見疾病，會導致嚴重的器官損傷或死亡。APG-2575是一種新型強效的、選擇性Bcl-2抑制劑，在血液腫瘤和實體腫瘤治療中均具有臨床潛力，並且報告的不良事件（AEs）發生率較低。 研究介紹 ：該項多中心臨床研究旨在評估APG-2575聯合泊馬度胺、地塞米松（A和C組）或達雷妥尤單抗、來那度胺、地塞米松（B組）分別在R/R MM（A和B組）或R/R AL澱粉樣變性（C組）患者中的療效性和安全性。

：該項多中心臨床研究旨在評估APG-2575聯合泊馬度胺、地塞米松（A和C組）或達雷妥尤單抗、來那度胺、地塞米松（B組）分別在R/R MM（A和B組）或R/R AL澱粉樣變性（C組）患者中的療效性和安全性。 入組患者和研究方法 ：ECOG體力狀況評分≤ 2的患者接受了APG-2575每日給藥，28天/週期。泊馬度胺、達雷妥尤單抗、來那度胺均按照說明書使用方法給藥。地塞米松的給藥劑量為40mg/天，年齡>75歲的患者減量為20mg/天。 截至2024年1月25日，44例患者被納入研究，其中36例R/R MM和8例R/R AL澱粉樣變性，分佈在三個組（A組、B組和C組），接受不同劑量的APG-2575治療； 患者的中位年齡為70.5歲（24-88歲），68.2%為男性，65.9%年齡超過65歲； 先前治療線數的中位（範圍）為3（1-19），從診斷到研究藥物首次劑量的中位（範圍）時間為5.5年（1-29年），治療週期的中位（範圍）為4（1-26）。

：ECOG體力狀況評分≤ 2的患者接受了APG-2575每日給藥，28天/週期。泊馬度胺、達雷妥尤單抗、來那度胺均按照說明書使用方法給藥。地塞米松的給藥劑量為40mg/天，年齡>75歲的患者減量為20mg/天。 療效數據 ： A組中，27例R/R MM患者可評估療效，其中10例有部分緩解（PR），7例非常好的部分緩解（VGPR），2例完全緩解（CR）。總緩解率（ORR [PR+VGPR+CR]）為70.4%； B組中，2例R/R MM患者達到CR； C組中，有7例R/R AL澱粉樣變性患者可以評估療效，ORR為85.7%（4例VGPR，2例CR）。

： 安全性數據 ： 在42例安全性分析人群中，10例患者報告了≥3級的與治療相關的不良事件（TRAEs），包括中性粒細胞減少（14.3%）和發熱性中性粒細胞減少（2.4%）等。3例患者發生嚴重TRAEs，發熱性中性粒細胞減少、急性腎損傷和腹瀉及電解質失衡各1例； 共有24例患者因疾病進展（n=15）、治療期間出現的不良事件（TEAE）（n=3）、依從性不佳（n=1）或研究者/患者決定（n=5）而中斷治療。

： 結論 ：APG-2575聯合治療方案在R/R MM和AL澱粉樣變性患者中表現出良好的耐受性，並顯示出明顯抗腫瘤活性。

關於亞盛醫藥

亞盛醫藥是一家立足中國、面向全球的生物醫藥企業，致力於在腫瘤、乙肝及與衰老相關的疾病等治療領域開發創新藥物。2019年10月28日，亞盛醫藥在香港聯交所主板掛牌上市，股票代碼：6855.HK。

亞盛醫藥擁有自主構建的蛋白-蛋白相互作用靶向藥物設計平台，處於細胞凋亡通路新藥研發的全球前沿。公司已建立擁有9個已進入臨床開發階段的1類小分子新藥產品管線，包括抑制Bcl-2、IAP或MDM2-p53等細胞凋亡通路關鍵蛋白的抑制劑；新一代針對癌症治療中出現的激酶突變體的抑制劑等，為全球唯一在細胞凋亡通路關鍵蛋白領域均有臨床開發品種的創新公司。目前公司正在中國、美國、澳大利亞及歐洲開展40多項臨床試驗，其中5項為全球註冊III期臨床研究。

用於治療慢性髓細胞白血病的核心品種奧雷巴替尼（商品名：耐立克®）曾獲中國國家藥品監督管理局新藥審評中心（CDE）納入優先審評和突破性治療品種，並已在中國獲批，是公司的首個上市品種。目前，耐立克®已被成功納入《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（2022年）》。該品種還獲得了美國FDA快速通道資格、孤兒藥資格認定、以及歐盟孤兒藥資格認定。

截至目前，公司共有4個在研新藥獲得16項FDA和1項歐盟孤兒藥資格認定，2項FDA快速通道資格以及2項FDA兒童罕見病資格認證。公司先後承擔多項國家科技重大專項，其中「重大新藥創製」專項5項，包括1項「企業創新藥物孵化基地」及4項「創新藥物研發」，另外承擔「重大傳染病防治」專項1項。

憑借強大的研發能力，亞盛醫藥已在全球範圍內進行知識產權佈局，並與UNITY、MD Anderson、梅奧醫學中心和Dana-Farber癌症研究所、默沙東、阿斯利康、輝瑞等領先的生物技術及醫藥公司、學術機構達成全球合作關係。公司已建立一支具有豐富的原創新藥研發與臨床開發經驗的國際化人才團隊，同時，公司正在高標準打造後期的商業化生產及市場營銷團隊。亞盛醫藥將不斷提高研發能力，加速推進公司產品管線的臨床開發進度，真正踐行「解決中國乃至全球患者尚未滿足的臨床需求」的使命，以造福更多患者。

前瞻性聲明

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SOURCE 亞盛醫藥