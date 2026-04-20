星享鐵旅加入EHL聯盟並達成全球戰略合作，成為首個中國企業成員

國際標準認證：首個中國企業成員



EHL酒店管理商學院成立於1893年，是全球公認的頂級酒店管理商學院，在QS學科排名中連續多年位居世界第一。EHL聯盟是其發起的全球專業網絡，匯聚了酒店業、奢侈品、消費品、金融等領域的行業領袖。

星享鐵旅成為EHL聯盟首個中國成員，這一認證基於其在「列車旅行生活方式」構建上的系統優勢，尤其在旗艦產品「絲路列車」中呈現出的東方美學、文化沉浸與圈層社交的深度融合。星享鐵旅將參與輸出中國奢華列車服務標準，填補行業空白。

絲路列車：國際化標準搬上鐵軌



「絲路列車」（原「絲路夢享號」）由國際知名設計公司HBA操刀室內設計，共15節編組，載客量僅80人，配備全獨立衛浴、管家式服務、精緻餐飲空間與多功能社交車廂，將國際化標準引入旅遊列車行業。該列車已榮獲英國OPAL倫敦傑出房地產大獎鉑金獎，成為首列獲此國際獎項的中國旅遊列車；亦被《悅游Condé Nast Traveler》授予年度文化旅途創新獎。

在絲路列車上，體驗不是物質的堆砌，而是文化的沉浸、時間的沉澱。從非遺手作到歷史人文解讀，星享鐵旅將絲綢之路兩千年的文明積澱轉化為當代旅行語言，向全球旅行者講好中國故事。

深度共創：服務標準、人才引進與資源



加入EHL聯盟後，星享鐵旅將攜手EHL在多個維度展開深度合作與課題研究：

共同輸出中國奢華列車服務標準

對標國際頂級標準進行服務提質升級

面向EHL學生開放實習與實踐機會，吸引全球頂尖泛酒店管理人才

與聯盟成員建立戰略聯繫，探索跨界合作

探索米其林級別餐飲體系的升級

作為EHL聯盟成員，星享鐵旅將參與聯盟內部的行業聚會與思想領導力活動，與聯盟成員建立戰略聯繫，為「絲路列車」的賓客搭建全球頂級社交圈層。

全球趨勢：列車旅行生活方式成為稀缺資產



星享鐵旅所構建的列車生活方式，並非孤立的中國故事。全球頂級品牌已用行動驗證了其價值：LVMH以26億美元收購Belmond集團，旗下擁有7列豪華列車；LVMH與雅高聯手開發Orient Express；意大利Arsenale集團收購英國Golden Eagle Luxury Trains。

稀缺資源+文化敘事+高端服務能力+圈層資源，構成了星享鐵旅資產價值增值的核心引擎。

政策紅利與市場前景



2025年以來，國家層面連續出台政策支持鐵路與旅遊融合發展。國鐵集團聯合多部門印發《關於增開銀髮旅遊列車 促進服務消費發展的行動計劃》，國務院辦公廳印發《加快培育服務消費新增長點工作方案》，明確提出開發特色旅遊專線、多樣化旅遊專列產品。

與歐美成熟的豪華列車市場相比，中國旅遊列車市場仍處於起步階段，但增長空間巨大。星享鐵旅作為中國首個具備國際標準輸出能力的列車生活方式品牌，其先發優勢正在轉化為排他性壁壘。

結語



星享鐵旅成為EHL聯盟首個中國成員，標誌著中國列車生活方式品牌正式躋身全球頂級商業圈層。當國際標準、東方敘事與圈層價值形成共振，中國旅遊列車市場的價值重估才剛剛開始。

SOURCE 星享鐵旅