Elektrobit 選擇捷策動能 (JOTACTIC) 為其在台灣的 AUTOSAR 軟件和工程服務增值經銷商

此舉旨在滿足台灣市場對 Elektrobit 軟件和服務日益增長的需求。

上海2024年8月19日 /美通社/ -- Elektrobit 宣佈與台灣增值經銷商捷策動能 (JOTACTIC) 簽署合作協議，JOTACTIC 將作為 Elektrobit 在台灣的代理商，負責分銷其 AUTOSAR 軟件產品，並提供工程和客戶支持服務。

汽車軟件專家 Elektrobit 選擇了 JOTACTIC 來協助其在台灣市場拓展軟件和解決方案。由於 JOTACTIC 對汽車軟件解決方案有著深厚的理解，此次合作將不僅為汽車製造商的新型智能電動汽車和自動駕駛汽車項目提供關鍵的本地支持，還將大大提升 Elektrobit 在該市場的競爭力。

Elektrobit 開發了基於 AUTOSAR 平台的軟件產品，廣泛應用於底盤、動力總成、內飾和車身等功能域的高級汽車電子控制單元 (ECU)。Elektrobit 自 AUTOSAR 聯盟成立之初就是其高級成員，在 AUTOSAR 培訓和一系列量產項目實施積累了豐富的專業知識，同時，Elektrobit 積極與行業夥伴合作，加速實現下一代汽車平台的開發。自 2005 年，Elektrobit就開始開發和實施 AUTOSAR 基礎軟件和工具，並在這一開放且標準化的汽車軟件架構的建立和推進中發揮了關鍵作用，其產品如 EB tresos 和 EB corbos 被業內公認為 AUTOSAR 平台的最佳實現，充分展示了其作為 AUTOSAR 專家的卓越地位。

JOTACTIC 在汽車電子領域擁有豐富的經驗，以其工程服務專長而聞名，並因支持世界一流的工具和 CAE 仿真軟件解決方案製造商而享有盛譽。

JOTACTIC 總經理范繻淵表示：「隨著汽車製造商和供應商進入軟件和解決方案時代，JOTACTIC 團隊在參考設計、CI/CD、軟件工具分銷、雲開發方面積累了豐富經驗。我們團隊的成員均具有專業工程背景，對 AUTOSAR 的複雜性和入門門檻有著深刻的理解，因此在市場上擁有廣泛的客戶網絡。」

Elektrobit 中國區總經理兼首席營收官倪耀程表示：「合作是汽車行業轉型成功的關鍵。軟件在下一代汽車中扮演著至關重要的角色。與 JOTACTIC 一起，我們將幫助客戶加快向軟件定義出行轉型，提升安全性並降低成本。」

關於 Elektrobit

Elektrobit 是一家屢獲殊榮、富有遠見的全球性供應商，致力於為汽車行業提供嵌入式互聯軟件產品和服務。作為汽車軟件行業的佼佼者，憑借逾 35 年為本行業服務的經驗，Elektrobit 為超過 6 億輛汽車的逾 50 億台設備提供支持，並針對汽車基礎軟件、互聯和安全、自動駕駛和相關工具，以及用戶體驗提供靈活、創新的解決方案。Elektrobit 是大陸集團的全資獨立子公司。

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SOURCE Elektrobit