ELEMENTS圓方「Delightful Summer」常駐DJ注入動感旋律節奏 精彩舞蹈體操表演感受夏日歡愉

另外，作為西九龍美食餐饗地標，ELEMENTS圓方匯聚眾多知名及特色餐廳，環球美食應有盡有，是親朋好友相聚的理想之地。商場內的星級食府主廚精心推薦夏日精選美饌，讓你在品味美食的同時，也能感受到舌尖上的幸福滋味，透過一道道佳餚，為盛夏揭開序幕。精選餐廳亦推出嶄新夏日菜式及限時優惠，誠邀你與家人一同品嚐盛宴，共享美好時光！

商場更為大家送上多重消費驚喜，指定餐飲消費即賺取HK$50餐飲禮遇，另外，以Visa信用卡簽賬消費滿指定金額，更享高達HK$1,300商場電子禮券，齊來享受夏日消費樂趣！

Delightful Summer Performance 沉浸在輕鬆愉快的氛圍中

ELEMENTS圓方於今個夏天帶來「Delightful Summer Performance」，於活動期間每逢周五中午，特別安排駐場DJ，包括城中著名DJ – Crystal So及DJ Hyphen駐場。Crystal So音樂風格多變，以Hip Hop、Funk、House及Disco為主，為DJ團體Fader Crew的共同創辦人。至於DJ Hyphen出道多年，曾與Alan Walker、R3HAB等多位國際頂級DJ合作，風格同樣獨特多變。

此外，由7月21日至8月11日期間的4個周日，商場特別邀請到多個表演團體帶來舞蹈、體操及跆拳道表演，表演單位包括由多位本地實力舞者組成的OM Movement，將會帶來混合Krump、Hip Hop及街舞的舞蹈表演；由全港首支大學競技啦啦隊 - 香港中文大學競技啦啦隊 COUGAR.cuhkcheer將帶來各種超乎想像的啦啦隊表演，以及由韓國人主理的跆拳道學校U&I Korea Taekwondo帶來集體操及跆拳道於一身的精彩表演，為商場注入夏日動感元素。

星級食府主廚推薦夏日限定菜單 讓美食拉開盛夏序幕

ELEMENTS圓方駐足西九龍，匯聚環球美食佳餚，商場知名食府的主廚，為你誠意推薦夏日滋味菜式，透過美食拉開盛夏序幕。

對於和食愛好者，米炊是不可錯過的選擇，這家以米和蛋為主題的和風食堂提供多款蛋包飯及小食，包括M4級和牛製作的牛魔王和牛蛋包飯，配上以伯爵茶及烏龍茶混合而成的Kometaki Tail雞尾酒，必定令你垂涎三尺。悶熱的夏季不妨以甜點寵幸自己的味蕾，人氣法式茶室LE SALON DE THÉ de Joël Robuchon以全新面貌重開，新店裝潢以品牌標誌性的黑色和紅色作為主色，店內亦配置了落地透明玻璃，營造出隱密但不封閉的空間感。Le Salon de Thé de Joël Robuchon Hong Kong 圓方新店2024年再次榮獲美國權威葡萄酒雜誌 Wine Spectator「卓越大獎」，酒單豐富，用餐時可搭配不同的美食，享受別具一格的用餐體驗。全新推出的經典甜點下午茶套餐，透過品嚐濃郁芬芳與精緻可口的蛋糕、馬卡龍以及泡芙等甜點，體驗法式優雅，這裡還可以欣賞到西九醉人的日落天際線美景，為這趟滋味甜點之旅錦上添花。

炎熱的天氣總是令人提不起勁，不妨以擅用醬料的南洋料理來勾起食慾， 前來ELEMENTS 圓方的新加坡餐廳班蘭，品嚐風味濃郁的各式美食包括炸軟殼蟹青木瓜沙拉、白胡椒肉骨茶、黑胡椒龍蝦等，感受無與倫比的南洋美味，為你的心情和味蕾帶來愉悅。

若要與三五知己聚會，則可選擇富有美式航海情調的西式餐廳Stormies，在這裡可以享用招牌小食拼盤、美國USDA肉眼牛扒。而在7月26日至8月11日期間，顧客更可以一邊品嚐美酒佳餚，一邊與親朋好友於演薈廣場，透過場內的大電視欣賞在法國巴黎舉辦的國際體壇盛事，投入運動熱潮。

國際時尚品牌進駐 滿足夏日購物慾望

ELEMENTS 圓方致力引入國際知名品牌，豐富顧客的購物體驗，夏天進駐商場的品牌包括憑藉精湛工藝聞名的法國品牌Longchamp亦將耀目登場，其奢侈手袋、行李箱及精緻配飾一直獲世界各地時尚名人熱捧；還有瑞士品牌Victorinox，秉承瑞⼠軍⼑的可靠性和正宗的瑞⼠⼯藝，透過提供智能和精湛的解決⽅案⽽設計出旅⾏箱包、腕錶、瑞⼠軍⼑及廚具等產品，讓你隨時從容地作 最好的準備，毫不費⼒應對⽇常⽣活及旅程上的各種事情和挑戰。至於奢華珠寶及手錶品牌Cartier、高級時尚服飾品牌Celine，以及美國牛仔服飾品牌7 For All Mankind亦完成翻新裝潢，現以全新形象登場，為顧客帶來耳目一新的驚喜。

推出期間限定 Visa消費獎賞 滿指定金額即賞高達HK$1,300電子禮券

仲夏優惠一浪接一浪！ 顧客於7月12日至8月25日期間，於ELEMENTS 圓方以Visa 於指定商戶即日簽賬消費滿HK$10,000，即可享HK$300 商場指定消費購物電子禮券；消費滿HK$30,000，即賞HK$1,000商場指定消費購物電子禮券，消費愈多，獎賞更多！ 另外，由即日起至8月25日，顧客於ELEMENTS 圓方於指定餐飲商戶，即日電子消費滿HK$500，即可換領HK$50 ELEMENTS圓方指定消費餐飲電子禮券，讓你盡情以佳餚美酒點綴品味生活。

SOURCE ELEMENTS圓方