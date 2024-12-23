Ellington Properties 於迪拜群島推出其首個海濱住宅項目：Ellington Cove

Ellington Cove 為一個頂級海濱發展項目，提供直達海灘的通道、一覽無遺的阿拉伯灣景緻，以及寧靜的海濱生活方式——所有這些均毗鄰迪拜繁華的都市景點。項目彰顯了迪拜將其海岸線轉化為奢華生活、旅遊和休閒全球樞紐的願景。Ellington Cove 坐落於迪拜群島的優越位置，是大型發展項目的一部分，項目將引入超過 21 公里的原始海灘，為該地區的海濱生活設立新標準。

海濱奢華與頂級生活設施的獨特融合

Ellington Cove 將純淨的海濱通道與距離世界級高爾夫球場和頂級購物中心僅幾步之遙，重新定義了奢華生活。這些住宅秉承 Ellington Properties 的卓越聲譽而設計，室內裝潢優雅，採用歐式風格，配備最先進的電器，以及媲美豪華酒店的裝飾。

一系列度假村式設施，涵蓋無邊際泳池、健身中心及綠意盎然的園林空間，巧妙地結合了優雅與實用，為住客呈獻獨一無二的生活享受。

行政總裁寄語

Ellington Properties 聯合創始人兼行政總裁 Elie Naaman 表示：「Ellington Cove 不單是一個住宅，更是一趟悉心打造的海岸生活體驗，映照出迪拜不斷演進的建築及生活品味追求。我們向來以呈獻設計先導的發展項目著稱，此項目正好提供良機拓展我們的業務範疇，並同時回應市場對優質海岸住宅日漸殷切的需求」。

Ellington Properties: 卓越地產

Ellington Properties 憑藉其設計導向的方法和極致的卓越匠藝，是持續引領阿聯酋房地產市場的標杆。項目由董事總經理 Robert Booth 創辦，他以其在 Burj Khalifa 及迪拜市中心發展項目中的貢獻而享負盛名，公司最新力作 Ellington Cove 充分體現其對可持續發展及高回報投資機遇的重視。

強勁表現及投資潛力

Ellington Properties 自 2014 年成立以來表現強勁，迄今已交付 17 個單位，其中在建單位 50 個。

Ellington Cove 代表著公司的一個里程碑式發展項目，總值達 32 億迪拉姆（8.7 億美元），反映了公司持續的增長和對卓越的不懈追求。項目位處迪拜蓬勃發展的房地產市場，蘊藏可觀的投資潛力，並有 Ellington Properties 過往三年介乎 25% 至 35% 的資本升值率紀錄作後盾。迪拜對投資者友好的政策、稅務優勢和全球連接使 Ellington Cove 成為尋求高回報的國際買家的絕佳機會。

落成日期

Ellington Cove 預計於 2028 年落成。

有關 Ellington Cove 及 Ellington Properties其他項目的更多資訊，請瀏覽 www.ellingtonproperties.ae。電話號碼 +66 64 540 7000

SOURCE Ellington Properties