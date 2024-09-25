Ellington Properties推出Playa Del Sol項目

Playa Del Sol戰略性地坐落在一個地標性開發項目附近，該項目預計會吸引大量國際關注和遊客。這一優越的地理位置顯著提升了Playa Del Sol的吸引力，為居民和投資者前往該地區充滿活力的新娛樂中心提供了便利。

Ellington Properties：卓越的傳承

Ellington Properties以其在住宅、社區和生活方式方面的設計主導方法，繼續為阿聯酋房地產行業樹立標桿。在總經理Robert Booth（曾負責開發標誌性建築哈利法塔(Burj Khalifa)）的領導下，Ellington Properties以卓越工藝和創新設計而聞名。公司的最新項目Playa Del Sol充分體現了其對可持續發展的執著追求，同時創造了具有優質投資潛力的卓越生活環境。

Ellington Properties聯合創始人兼首席執行官Elie Naaman表示：「Ellington不僅擴大了在該地區市場的影響力，還鞏固了其作為高品質、創新型房地產項目優質開發商的聲譽。我們具有前瞻性的戰略和追求卓越的承諾不斷提升我們的項目，使Ellington Properties在競爭激烈的房地產行業中成為一家值得信賴且出類拔萃的開發商。」

成長市場中的投資機會

Playa Del Sol在日益壯大的區域市場中具有一系列優勢，為亞洲投資者帶來了極具吸引力的機會。投資優勢包括：

毗鄰主要景點 ：Playa Del Sol將從旅遊業和當地活動的增長中獲益。

：Playa Del Sol將從旅遊業和當地活動的增長中獲益。 投資回報率高 ：阿聯酋優惠的稅收政策和Ras Al Khaimah不斷增強的吸引力，預示著將會有可觀的回報。

：阿聯酋優惠的稅收政策和Ras Al Khaimah不斷增強的吸引力，預示著將會有可觀的回報。 多元化投資組合 ：投資Playa Del Sol為投資者提供了一個戰略機會，將投資組合分散到一個強大且快速增長的房地產市場。

：投資Playa Del Sol為投資者提供了一個戰略機會，將投資組合分散到一個強大且快速增長的房地產市場。 奢華居住環境：該項目高檔的設施和寧靜的環境使其成為高端度假住宅和出租物業投資的理想選擇。

非凡的生活方式體驗

Playa Del Sol散發著奢華的生活氣息，在精心設計的住宅社區空間內提供世界一流的設施，包括：

室內設施 ：大堂酒廊、會所、青少年活動室、兒童遊樂區、按摩室、美發室、休閒室、桑拿室、蒸汽浴室、Playa Del Sol 室內壁球場、健身房、瑜伽室。

：大堂酒廊、會所、青少年活動室、兒童遊樂區、按摩室、美發室、休閒室、桑拿室、蒸汽浴室、Playa Del Sol 室內壁球場、健身房、瑜伽室。 室外設施：多層無邊際泳池、燒烤區、社交休息區、兒童嬉水區、室外遊樂場、禪意花園、室外瑜伽空間、下沉式庭院。

建築與自然的優雅結合

該項目採用簡約的建築風格，與Al Marjan島周圍的自然美景相得益彰。精心設計的室內裝飾和寬大的落地窗將阿拉伯海灣的迷人景色盡收眼底，營造出明亮宜人的生活空間。

高級住宅

Playa Del Sol共有516套住宅，其中包括1室、2室和3室公寓、3室複式公寓、4室頂層公寓和4室別墅。該項目設有2層地下室、1層地面樓層和14層住宅樓層。

完工日期

Playa Del Sol將於2027年第四季度竣工。

關於Ellington Properties

Ellington Properties成立於2014年，是一家屢獲殊榮的開發商，致力於打造高品質物業，改善居民生活質量。在Robert Booth的領導下，該公司以包括哈利法塔在內的諸多項目為基礎，繼續發揚優良傳統，打造Playa Del Sol項目。

有關Playa Del Sol和Ellington Properties其他項目的更多信息，請訪問 www.ellingtonproperties.ae .

網站：https://shorturl.at/1VJa3

SOURCE Ellington Properties