ELLIOTT INVESTMENT MANAGEMENT 將收購 AMERICAN GREETINGS 大部分股權

俄亥俄州克里夫蘭2024年12月21日 /美通社/ -- Elliott Investment Management L.P. (「Elliott」)、Clayton, Dubilier & Rice(「CD&R」)與 American Greetings Corporation(「AG」)今天宣佈達成協議。根據該協議,Elliott 將購入全球大型兼悠久節慶用品市場領袖 American Greetings 多數股權。此交易條款尚未披露。

CD&R 與 Weiss 家族(該公司由 Jacob Sapirstein 後裔於 1906 年創立)展望未來龐大機遇,而將保留少量 American Greetings 重要股權。

American Greetings 是全球實體和數碼節慶產品創作者、製造商和分銷商,並擁有 American Greetings、Papyrus 和 Carlton Cards 等經典品牌。該公司的數碼業務透過多個專利科技平台和應用程式,而擁多個有受歡迎數碼品牌,包括 American Greetings、Blue Mountain、Jacquie Lawson、SmashUps™ 和 Creatacard™,並成為主要數碼問候和優質節慶資訊供應商。American Greetings 與眾多全球主要客戶(包括雜貨、大眾用品、藥物、美元和專賣零售商)合作,並透過創新節慶產品(包括賀卡、禮品包裝、派對用品和氣球),為消費者提供服務和帶來喜悅。無論客戶希望於何地和利用那個(網上、店內或路邊取貨)購物方式,American Greetings 都利用頂級消費者分析支援自身獨特兼消費者為中心的整體分類方法,而為消費者提供暢順的節慶用品購物體驗。

Elliott 高級董事總經理兼歐洲私人股權投資總監 Paul Best 表示:「我們很高興能夠與 American Greetings 管理團隊、CD&R 和 Weiss 家族合作。American Greetings 身為美國、加拿大、英國、澳洲和紐西蘭慶節用品市場的領袖,站在推動該類別發展的理想位置,協助人們聯絡和慶祝生活時刻。Elliott 在消費領域(包括我們對 Barnes & Noble 和 Waterstones 的管理)投資方面擁有豐富經驗,而我們很高興能夠利用這些經驗,支援 American Greetings 下一個成長章節。」

CD&R 合作夥伴兼現任 American Greetings 主席 John Compton 表示:「我們期待與 Elliott 合作,並於更多產品類別、客戶和地理區域,繼續擴展自身節慶產品組合。這是個令人興奮的機會,提升我們向合作夥伴,消費者和零售合作夥伴提供的服務。」收購完成後,Elliott 的 Paul Best 將擔任 American Greetings 主席職務。

該交易結束後,American Greetings 現任總裁、行政總裁兼董事會成員 Joe Arcuri 將繼續留任。American Greetings 行政總裁 Joe Arcuri 表示:「過去幾年,我們的消費者為主導兼業界領先節慶方法和創新產品正在蓬勃發展,並與消費者產生共鳴。這項交易證明我們的員工一直致力為我們的消費者和客戶服務,以及帶來喜悅。我們正在邁向下一個成長階段,相信 Elliott 的深入專業知識、傑出成功記錄和資源,協助他們成為加速我們在全球節慶用品市場中成長的理想策略合作夥伴。」

交易批准

該交易受常規結算條件約束(包括接獲監管機構批准),並預計於 2025 年第一季完成。

顧問

Elliott 已獲 Barclays、UBS Investment Bank 和 BofA Securities 的融資承諾。在此交易中,Davis, Polk & Wardwell 擔任法律顧問,UBS Investment Bank 則擔任 Elliott 的財務顧問。Debevoise & Plimpton LLP 擔任法律顧問,而 Centerview Partners 與 BofA Securities 擔任 American Greetings 的財務顧問。

關於 American Greetings

American Greetings 是全球大型兼悠久的節慶用品市場領袖。該公司以「每日締造世界為更貼心兼關懷的地方」為使命,協助人們一起親身或網上慶祝節日和全部生活特別時刻。不論身在何地或購買方式(網上、店內或路邊取貨),American Greetings 均提供客戶希望購買的產品。全年均有受傳統節慶或重要里程碑時刻推動的慶祝活動,例如婚禮、迎嬰派對和畢業典禮,以及生日和週年紀念日等重複日常活動。該公司品牌包括 American Greetings、Papyrus、Carlton Cards 和 Recycled Paper Greetings。American Greetings 設有數碼業務部門 AG Interactive,透過專利科技平台和應用程式,而成為主要數碼問候和高級慶祝活動資訊供應商。該公司的受歡迎數碼品牌包括 American Greetings、Blue Mountain、Jacquie Lawson、SmashUps™ 和 Creatacard™。如欲更多資料,請瀏覽 corporate.americangreetings.com,在 Facebook 關注我們 @AmericanGreetings 並在 Instagram 關注 @amgreetings。

關於 Elliott

截至 2024 年 6 月 30 日,Elliott Investment Management L.P.(及其附屬公司「Elliott」)管理約 697 億美元資產。該公司成立於 1977 年,現時為歷史最悠久的持續管理基金之一。Elliott Fund 的投資者包括退休計劃、主權財富基金、福利基金、基金會、組合型基金、高淨值個人與家庭,以及該公司的員工。

關於 Clayton, Dubilier & Rice

Clayton Dubilier & Rice (CD&R) 成立於 1978 年,現時是領先的私人投資公司。該公司透過熟悉投資經驗與深入營運能力結合的策略,建立更穩健和可持續發展業務,而帶來強勁投資回報。CD&R 與其投資組合公司管理團隊合作,以長遠眼光看待價值創造,並強調正面管理與影響。該公司投資業務涵蓋多個行業,包括工業、醫療保健、消費品、科技和金融服務終端市場。CD&R 由其合作夥伴私人擁有,並於紐約和倫敦設有辦事處。如欲更多資料,請瀏覽 www.cdr.com,並於 LinkedIn 和 X /Twitter 關注 @CDRBuilds,緊貼本公司動態。

