Empresa Portuaria San Antonio 就興建 Puerto Exterior 防波堤及配套工程向國際社會徵詢意向

意向書中涉及的工程項目包括：建造約 4 公里長的防波堤、未來碼頭周邊的疏浚工程、平台填築工程以及碼頭的配套道路和鐵路等工程。

意向承建商需要具備以獨立或聯營的方式，興建大型港口及/或海洋疏浚的成功經驗。

此外，智利交通和電訊部長 Juan Carlos Muñoz 將於 4 月 23 日在西班牙馬德里主持召開與意向國際公司的會議。「政府致力於推動建設更有效率、更靈活和更可持續的貨運運輸系統。透過這次徵詢，我們不僅開放市場，吸引私人投資，同時進一步鞏固智利在該地區港口事務的領先地位」，部長續稱。

Empresa Portuaria San Antonio 董事局主席 Eduardo Abedrapo 表示，啟動國際徵詢意向程序是聖安東尼奧和智利港務發展未來的一大進步。「Puerto Exterior 是一個國家項目。作為一家公營機構，我們有責任在每個階段找尋最合適的夥伴，聘請具備資格的本土及海外供應商，籍以令未來港口能以最佳、高效、安全及符合可持續發展的方式營運」，他指出。

Empresa Portuaria San Antonio 的總經理 Ramón Castañeda 指出：「我們相信將會有許多本地和國際的專業公司有興趣參與興建這些工程，這將是一項重大的工程和建造挑戰。」

對有意索取是次邀請更詳盡資料並具備相關經驗的公司，可透過 [email protected] 聯絡 Empresa Portuaria San Antonio 查詢

感興趣的公司須於 2024 年 5 月 31 日前提交申請意向書及相關經驗的背景。

SOURCE Puerto San Antonio