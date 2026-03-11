Empyrean Sky Partners科技基金完成2026年最快首關募資

構建跨越資本與產業的科技生態

Empyrean Sky Partners 此次攜手由新加坡華僑銀行擔任投資顧問的科技投資生態平台 Lion X Ventures 共同管理該基金。雙方將結合 ESP 在成長階段科技投資方面的經驗，以及 Lion X Ventures 在全球創新生態中的資源網絡，協助創業企業在不同發展階段獲得資本與產業資源支持。

除了資金投入外，基金亦致力於建立一個連接創新技術與產業應用的生態體系。為此，基金已與全球科技企業追覓科技建立策略合作關係，為被投企業提供來自產業端的工程能力、產品開發經驗及商業化資源支持，加快創新技術實現規模化落地。

投資者看好的，是下一代智能產業

基金在短時間內完成 9,000萬美元首輪關帳，亦反映投資者對「AI + 實體產業」這一技術趨勢的高度關注。

本次募資吸引了機構投資者、家族辦公室以及產業投資方參與。市場普遍認為，能夠同時連接技術創新與產業落地的投資平台，將在未來科技產業競爭中具備獨特優勢。

投資下一代智能產業基礎設施

隨著全球產業進入新一輪技術升級週期，軟件智能與先進硬件的融合正逐漸成為科技創新的重要方向。

在全球科技創新格局持續演變的背景下，亞洲正逐步成為新的科技創新中心之一。Empyrean Sky Partners 表示，基金將重點支持具備全球市場潛力與產業影響力的科技企業，推動下一代智能產業生態的形成。

SOURCE Empyrean Sky Partners