Endowus智安投推出全方位線上財富管理平台 香港領先的無利益衝突投資諮詢及基金分銷服務

亞洲首 家 及最大獨立線 上 財富顧問正為投資者重塑一個零認購費 ，非銷售佣金主導 的投資 平台，為客戶提供投資組合構建、管理及投後監控和追蹤 服務 。 Endowus 客戶可以輕鬆投資最優質的基金和目標導向型的投資組合，包括被動和主動 投資以及不同資產類別，包括 公開市場、私募股權、私募信貸和對沖基金 等 。

。 Endowus 客戶可 透 過廣受好評的 Endowus 應用程式， 體驗 升級版的個人數碼投資體驗，同時享受一個不以推薦高佣金產品 或鼓勵客戶頻繁交易而賺取交易費用 為目的的 財富 顧問服務。 Endowus 是 全 港首間向客戶 100% 回贈基金銷售佣金的公司，使其向客戶提供建議時保持獨立性。

同時推出Endowus旗艦投資組合[1]，引入全球領先的基金經理合作夥伴，包括東方匯理、貝萊德、Dimensional Fund Advisors和品浩管理的產品。此投資組合能讓香港投資者以低收費的方式接觸到過往僅供機構投資者認購的基金產品。

香港2024年4月17日 /美通社/ -- 亞洲規模最大、全港首家真正獨立且無利益衝突的線上財富管理平台Endowus智安投今天宣布，推出全方位數碼財富管理平台服務，突顯持續投資科技的成果，並為香港投資者提供更優質的服務。該服務發佈於今日在港舉辦的首届Endowus投資峰會上宣布，峰會豐富的議程呈現了行業領袖的觀點，出席的包括香港金融管理局副總裁李達志（Howard Lee)、品浩董事總經理兼副主席John Studzinski CBE、南豐集團家族辦公室Nan Fung Trinity董事總經理兼首席投資總監朱悅（Helen Zhu）和 Dimensional Fund Advisors 亞洲（日本除外）總裁Joel Kim。

Endowus的使命是讓個人投資者、家族辦公室、機構投資者，包括慈善機構和捐贈基金等以公平透明的費用獲取投資全球最佳的公募、私募和對冲基金產品的機會，並向他們提供專業、科學化的理財建議和投資方案。此次全方位服務的推出，旨在為香港投資者提供更好的選擇和建議，以管理其財富。

Endowus不收取任何認購費、交易費用，並首創把基金公司一般支付給銀行和私人銀行的銷售佣金，100%返還給客戶的獨特模式，從而降低客戶的投資成本並增加回報。Endowus只向客戶收取單一全包，並根據客戶資產規模釐定的投顧費，這種模式讓Endowus以客戶的最大利益為重心，專注於制定適合客戶的投資策略，協助他們的財富增長。這與大多數傳統和線上行業參與者不同，他們往往收取高額認購或交易費用，誘使客戶頻繁地更換投資組合。此外，向基金經理收取產品銷售佣金也可引起潛在的利益衝突，財務顧問可能會因此被導向為客戶推薦高佣金產品。Endowus的無利益衝突業務模式在澳洲、英國、瑞士、歐盟部分地區和美國等成爲主流模式，部分地區和國家並已明文禁止產品銷售渠道收取此類佣金。Endowus旨在於香港地區和新加坡推廣此商業模式，目前管理資產已超過400億港元（50億美元）。

這次新推出的還有升級版的全功能雙語Endowus應用程式，讓客戶能透過輕鬆投資，實現人生目標。應用程式經過改良，讓所有投資者在了解自己專屬的目標和需求後，能夠自訂投資組合；有經驗的投資者亦可以透過獨立互惠基金平台智安投 Fund Smart直接投資單一基金或構建屬於自己的基金組合。

Endowus同時在本港推出智安投旗艦投資組合（Endowus Flagship Portfolios），該投資組合是Endowus目前於新加坡最受歡迎的組合，由專家精心挑選全球多元化的基金，並提供不同的選擇，以配合個人的風險承受能力水平和投資視野。

Endowus智安投聯合創辦人及首席執行官萬振邦（Gregory Van）表示：「我們在香港正式全面推出服務，足證Endowus不斷創新以滿足香港投資者多樣化需求的承諾。透過我們獨有的專業投資知識和經驗，以及科技平台技術，我們不僅提升數碼財富管理體驗，還能讓更多客戶接觸到以前無法觸及，僅供機構投資者和高淨值客戶的投資機會。我們全意投入香港市場，並且很高興能讓客戶以更好的方式，按照每個人不同的財富目標和風險承受能力，自主構建最合適的投資組合。」

Endowus 全新旗艦投資組合 – 一站式投資多家全球頂尖基金公司所管理的產品，針對客戶不同的風險偏好和理財目標，構建多元資產類別投資組合

全新的智安投旗艦投資組合（Endowus Flagship Portfolios）將於2024年5月上綫，為尋求多元化分散投資，並在中長期內爭取獲得理想的風險調整後投資回報的客戶，提供一站式解決方案。投資組合根據個別投資者的風險承受能力，以不同的股票和債券資產建立投資組合，引入來自全球領先的基金管理合作夥伴，包括東方匯理、貝萊德、Dimensional Fund Advisors和品浩管理的互惠基金。

全新的智安投旗艦投資組合是由智安投Endowus投資團隊構建和管理的全權委託投資組合管理服務。該團隊由12人組成，均擁有豐富的行業經驗和專業的機構投資背景，專注為客戶挑選最優秀的基金產品、建立並適時改良投資組合和持續監察表現。Endowus選擇的基金管理公司均擁有數十年投資管理專業經驗，及以長期穩定回報見稱。除了旗艦投資組合外，Endowus投資團隊憑藉其在公開和私募市場投資、家族辦公室和財富管理方面的豐富經驗，為客戶提供全方位的投資服務，讓客戶無須自行持續追蹤市場消息。

是次和Endowus智安投合作亦是Dimensional Fund Advisors首度進軍香港市場的里程碑。Dimensional 是一家總部位於美國、資產超過 7,190 億美元資產（截至 2024 年 3 月底）的知名基金管理公司。Dimensional旗下的投資策略以往僅限於機構投資者，或少數高淨值客戶能透過特定渠道購買。現在個人投資者可以透過Endowus全新推出的旗艦投資組合，將Dimensional 的投資策略納入自身的投資組合之中。

Dimensional 亞洲（日本除外）總裁Joel Kim 強調：「40 多年來，Dimensional 一直致力於為投資者提供以學術研究為基礎、多元化和低成本的投資策略。我們相信，Endowus以及其同類型公司在擴大此類投資策略的覆蓋範圍方面發揮著至關重要的作用。我們與Endowus一樣相信，香港投資者會接受以客戶為先的財富管理模式。」

「Dimensional 的投資流程體現了多年來的創新和完善，為投資者帶來了更好的回報。我們對研究的嚴謹和追求真理的承諾，幫助業界為投資者提供更透明、數據驅動的投資方案。 如今，這一承諾繼續推動 Dimensional 和 Endowus 以及其同類型公司不斷前進。」

升級版應用程式昇華體驗 新增私募市場及對沖基金投資機遇

升級版的Endowus應用程式為本港的專業投資者帶來更多新功能，包括即時瀏覽半流動和全流動的私募股權基金、私募信貸基金和對沖基金等投資產品，並以更低的投資門檻提供無縫體驗。

Endowus更進一步助投資者獲取一些過往入場門檻甚高的資產類別和投資方案，包括由千禧管理（Millennium）、Point72和Balyasny等公司管理的對沖基金，以及來自凱雷（Carlyle）、殷拓集團（EQT）、KKR和Partners Group的私募股權和信貸基金。當中大部份過往僅向高資產淨值個人投資者提供，並需要透過優先理財和私人銀行的客戶關係經理或財務顧問認購。

Endowus借助科技，讓本港的富裕階層投資者能更直接獲取私募市場的投資產品，創造更公平的投資環境。重視專人綫下服務的客戶，可與Endowus的財富顧問團隊聯繫，他們曾在摩根士丹利、摩根大通、高盛、美世、晨星和瑞銀等全球領先的機構任職，擁有數十年的專業經驗。

Endowus智安投聯合創辦人暨主席及首席投資總監李眞（Samuel Rhee）表示：「Endowus建立了一個獨特的線上財富平台，既有『深度科技』，又有『深度金融』的特點。我們透過科技解決了許多複雜的問題，例如進入私募市場和另類投資，或者引入頂尖的退休投資解決方案。從個人散戶到專業投資者或大型家族辦公室的客戶，都能透過Endowus獨有提供的專業理財建議、頂尖理財產品以及低廉的費用，助力他們在投資道路上獲取成功。我們獨有的混合線上線下諮詢方式，結合專業知識和以數碼為先的技術平台，旨在滿足客戶的獨特需求和期望，確保他們擁有實現財務目標所需的最佳工具和見解。」

為本港市場度身訂造的Endowus全方位升級數碼財富應用程式，還推出一系列為個人投資者設計的功能，讓他們能輕鬆駕馭投資。升級版應用程式的焦點包括：以目標導向的投資框架、探索精選基金系列、使用電子直接付款授權（eDDA）進行即時投資轉賬、將現有基金轉移至Endowus賬戶以節省費用、提供英文和繁體中文雙語界面等。在未來的幾個季度，Endowus應用程式還將逐步推出其他備受追捧的功能，包括投資多種貨幣基金、自動貨幣兌換、普及金融知識以及基於客戶獨特需求而建議的「下一個最佳動作」，助客戶在Endowus平台上做出更明智、更好的投資決策。

行業首間以客戶最佳利益和人生目標為重心的平台

作為香港首間真正獨立的線上財富管理公司，Endowus致力確保投資者透過頂尖的數碼財富體驗，獲得優質的投資方案，同時受惠於公平和透明的費用，讓他們能保留更多投資回報並實現自己的財富目標。

Endowus智安投香港業務主管袁淇欣（Steffanie Yuen）說：「每次推出新產品時，Endowus仍然堅持我們獨有不收取認購費、交易費和任何銷售佣金的業務模式，僅收取單一全包透明的投顧費，並向客戶提供行業首創的100%佣金回贈，令Endowus在擔任客戶可信賴的理財顧問時，保持獨立和無利益衝突，能維護客戶的最佳利益，反映投資組合的所有決策完全基於是否能協助客戶獲取投資成功，而不受任何外在因素，比如銷售佣金或回扣等影響。」

Endowus的商業模式是以客戶的人生目標為本，提供多種經精心挑選的投資組合，以滿足特定的財富和生活目標。除了全新的旗艦投資組合，Endowus目前還提供CashUp和IncomeUp投資組合，分別專注於現金管理和產生被動收入，這些精心策劃的投資組合，能滿足不同人生階段的財務需要。

關於Endowus智安投

Endowus智安投是亞洲領先的獨立線上財富管理平台，獲香港證監會及新加坡金融管理局的牌照許可。Endowus是亞洲首個同時提供個人儲蓄、私人財富和公共退休保障儲蓄（新加坡公積金計劃（CPF）和退休輔助計劃（SRS））服務的綜合線上財富管理平台。透過提供個人化的線上體驗，Endowus讓投資者能以公平、合理的費用取得專業的投資顧問服務，同時為投資者提供機構級別的投資產品，旨在協助他們實現財富增長的目標。

‍Endowus自2017年成立以來已獲9,500萬美元融資，投資者包括瑞銀UBS Next，花旗Citi Ventures、MUFG Innovation Partners、新加坡經濟發展局投資公司（EDBI）、光速創投（Lightspeed Venture Partners）、Prosus Ventures、三星風險投資 （Samsung Ventures）、軟銀亞洲、新加坡電信旗下 Singtel Innov8、和Z Venture Capital，其他投資者包括部份亞洲最大的家族辦公室，以及Endowus的創辦人及僱員。

Endowus的行業領導地位以及業務增長廣受業界認可，更榮獲多項殊榮，包括亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management）2023年度Best of the Best的新加坡最佳智能財富管理公司、年度最佳行政總裁、財資（The Asset）2023年AAA財資智能大獎的新加坡最佳數碼財富管理體驗、最佳財富科技供應商 （亞洲私人銀行家財富科技獎2023）。Endowus亦是世界經濟論壇（World Economic Forum）2023年度百大技術先鋒（Technology Pioneers 2023）之一，此前亦獲選為2022年福布斯最值得關注的100家企業和領英（LinkedIn）最佳初創公司之一。

‍Endowus集團包括兩家香港和新加坡持牌公司，以及紮根於香港的多家族辦公室Carret Private。Endowus為數以千萬計客戶專業的理財服務，旗下管理資產超過50億美元，為亞洲最大的獨立財富管理公司之一。成立至今，透過直接向客戶回贈100%銷售佣金、提供機構級別的投資產品與獨有的基金產品，Endowus已為客戶節省超過4,000萬美元的投資成本。

有關更多信息，請瀏覽 www.endowus.com/zh-hk。

[1] Endowus的旗艦投資組合提供全權委託投資組合管理（Discretionary Portfolio Management）服務，即Endowus有權代表客戶在賬戶進行買入和賣出的投資決策。此方法能制定符合客戶投資目標和風險承受能力的策略性長期投資計劃。

SOURCE Endowus