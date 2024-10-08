Enterprise Mobility 進駐泰國，拓展亞太市場

Enterprise Rent-A-Car、National Car Rental 和 Alamo 品牌進駐該地區，為商務和休閒旅客提供更多出行選擇

聖路易2024年10月8日 /美通社/ -- Enterprise Mobility 持續擴展全球業務，透過特許經營合作夥伴 Thai Rent a Car 在泰國隆重開設 Enterprise Rent-A-Car、 National Car Rental 和 Alamo 品牌分店，慶祝進軍新市場。此次進駐泰國是 Enterprise Mobility 在亞太地區擴張計劃的一部分，該計劃還包括在日本、韓國和紐西蘭開設多家新分店。

Thai Rent a Car 在泰國熱門旅遊景點提供多種車型，包括小型車、豪華轎車、SUV 及客貨車，租期靈活，可選擇日租、週租、月租甚至年租。Enterprise、National 和 Alamo 三大品牌現已在泰國全國 10 家分店提供服務，包括曼谷蘇凡納布機場、曼谷廊曼機場、曼谷市中心碧武里路、芭堤雅、華欣、清邁機場、孔敬機場、喀比機場、蘇梅島機場和普吉島機場。

圖中從左至右：Enterprise Mobility區域租賃經理Dona Truong、Thai Rent a Car執行董事Theerakup Thammaneewong、Enterprise Mobility亞太地區全球特許經營助理副總裁Marco Beltgens和Thai Rent a Car首席運營官Komsit Sangmanee

「泰國是全球首屈一指的旅遊勝地，也一直是我們亞太地區發展計劃的重點目標，」Enterprise Mobility 環球特許經營 - 亞太區助理副總裁 Marco Beltgens 表示，「亞太地區的旅遊活動比世界其他任何地區都活躍，而且絕大多數旅遊活動都在該地區內進行。我們看到了巨大的增長潛力。」

Thai Rent a Car 於 1978 年創立，起初只提供 30 輛汽車，現今已成為泰國最大型的租車供應商之一，擁有 8000 多輛汽車。該公司提供短期和長期的移動解決方案，更提供私人司機駕駛的豪華轎車服務。在亞太地區，Enterprise 目前為南韓、越南、菲律賓及中國等地的合作夥伴提供私人司機駕駛服務。

除了最近在泰國開設的分店外，由於客戶需求強勁，Enterprise Mobility 的特許經營合作夥伴 Nippon Rent-A-Car 今年將 Enterprise、National 和 Alamo 品牌擴展到日本另外 23 個地點。客戶現在可以在日本全國 97 個地點找到這些品牌。Nippon 成立於 1969 年，是日本最大的汽車租賃品牌之一。

Beltgens 表示：「日本無疑是亞太地區增長最快的市場之一。」

2022 年，Korea First Rent-A-Car (KFR) 將 Enterprise Rent-A-Car 和 Alamo 品牌引進韓國市場。上個月，KFR 更進一步將 National Car Rental 品牌帶入韓國，並在仁川和釜山 KTX 高鐵站設立了分店。此外，他們還在美國軍事基地 Camp Walker 和 Camp Carrol 增設了分店，並計劃於今年稍後在 Camp Casey 和美國空軍基地群山開設分店。

KFR 成立於 1992 年，在韓國的美軍設施中擁有穩固的業務基礎，並擁有一系列重要客戶，包括國內外大型企業、酒店、電視台等。

此外，Enterprise Mobility 的紐西蘭特許經營合作夥伴 GO Rentals 最近在因弗卡吉爾機場開設了該地區最南端的分店。GO Rentals 行政總裁 John Osborne 表示，這是「企業和休閒旅客的重要國內據點」。

目前，Enterprise Mobility 透過其特許經營商在亞太地區 11 個國家和地區開展業務。該公司成立於 1957 年，業務遍及全球，在 90 多個國家和地區擁有超過 9,500 個社區和機場租賃點，以及 90,000 多名全球團隊成員。

「我們與擁有共同價值觀的特許經營合作夥伴攜手合作：熱衷於提供最佳的客戶服務，並致力於創新，以滿足全球商務和休閒旅客不斷變化的需求，」Beltgens 表示。

欲了解更多資訊，請瀏覽：www.enterprisemobility.com。

Enterprise Mobility 簡介

Enterprise Mobility 是領先的移動解決方案供應商，提供租車、車隊管理、靈活租車、汽車共享、廂型車拼用、貨車租賃、豪華車租賃、汽車零售及汽車訂閱等服務，亦提供其他交通運輸技術服務及解決方案，讓客戶的旅程更輕鬆便利。Enterprise Mobility，包括其子公司及特許經營公司，以及其附屬機構 Enterprise Fleet Management，透過其綜合網絡管理由 230 萬輛汽車組成的多樣化車隊，遍佈逾 90 個國家和地區，擁有近 9,500 個人員齊備的社區和機場租車點。Enterprise Mobility 由聖路易的 Taylor 家族私人控股，旗下管理著 Enterprise Rent-A-Car、 National Car Rental 及 Alamo 等品牌。

SOURCE Enterprise Mobility