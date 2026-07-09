Enzo Fernández 世界盃關鍵進球助阿根廷晉級 BingX 推出全球限時回饋活動

為與全球用戶共同分享這份榮耀，BingX 特別推出一系列限時社群回饋活動。自 7 月 8 日至 7 月 11 日期間，所有用戶皆可參與活動並領取限量空投優惠券；此外，參與 BingX 官方社群互動的用戶，還有機會抽中 20 USDT 交易獎勵。

同時，為慶祝這場勝利，BingX 將於 7 月 8 日至 7 月 11 日 推出限時全球社群活動。活動期間，所有用戶皆可報名領取限量空投福利券；此外，參與 BingX 官方社群互動，還有機會獲得 20 名、每名 20 USDT 交易獎勵。全球用戶亦可透過指定活動抽獎，有機會獲得 Enzo Fernández 親筆簽名球衣，拉丁美洲市場更將推出專屬限定活動，與當地球迷共同分享勝利喜悅。

BingX 品牌發言人 Pablo Monti 表示：「像這樣的重要時刻，能夠凝聚全球數百萬球迷，共同分享熱情與榮耀。Enzo 在世界盃舞台上的精彩表現，正展現了 BingX 所倡導的精神——勇於突破、追求卓越。我們希望透過這次活動，激勵全球社群把握每一次機會，持續探索未來金融的更多可能。」

未來，BingX 也將持續攜手 Enzo Fernández，透過全球品牌合作、社群互動及多元行銷活動，串聯足球文化與數位資產生態，為全球用戶打造更多結合運動、科技與 Web3 的創新體驗。

關於 BingX

BingX 成立於 2018 年，是全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司，服務遍及全球超過 4,000 萬名用戶。作為全球前五大加密貨幣衍生品交易所之一，BingX 同時也是加密貨幣跟單交易領域的先驅，致力於滿足不同經驗層級投資者的多元需求。

透過涵蓋合約交易、現貨交易、跟單交易及TradFi 等 AI 驅動產品與服務，BingX 為用戶提供創新且高效的交易工具，協助提升交易表現、決策信心與操作效率。

自 2024 年起，BingX 成為切爾西足球俱樂部的主要合作夥伴；並於 2026 年成為 Scuderia Ferrari HP 首個官方加密貨幣交易所合作夥伴。

SOURCE BingX