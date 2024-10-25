e&完成收購PPF Telecom控股權，擴展業務足跡至中東歐地區

建立在互補優勢上的合作夥伴關係

這項交易的完成對於e&與PPF Telecom來說是一個重大的飛躍。透過結合e&的全球規模、廣泛的行業專業知識及數碼能力，與PPF Telecom在地區深厚的知識和卓越的有機增長和營運往績，這一合作夥伴關係將加速未來的增長，並為先進的數碼服務、物聯網解決方案及強化「企業對企業」（B2B）業務開辟新的途徑。

e&集團行政總裁Hatem Dowidar補充道：「我們與PPF Telecom合作交易的完成是e&發展歷程中的一個重要里程碑，將我們的電訊業務擴展至20個國家/地區，並使e&整體業務版圖覆蓋至38個國家/地區，涵蓋中東、亞洲、非洲以及現在的中東歐地區。PPF Telecom的區域專業知識與e&的全球實力相結合，為這些充滿活力的市場帶來強大的增長與創新平台。我們均致力於透過尖端的數碼服務為客戶提供更高的價值。

我亦欣然歡迎PPF Telecom的行政總裁Balesh Sharma及其才華橫溢的團隊加入e&大家庭。在我們邁向精彩新篇章時，他們對當地市場的深入理解將發揮不可或缺的作用。」

e& international行政總裁Khalifa Al Shamsi表示：「我們非常高興歡迎PPF Telecom團隊加入e&大家庭。此合作夥伴關係為創意交流、最佳實踐及創新解決方案帶來了巨大的機遇，並鞏固了我們向數以百萬計的新客戶提供尖端、可靠的電訊技術和數碼服務的能力，促進該地區的經濟增長和數碼包容。

我期待與Balesh Sharma及PPF Telecom團隊合作，充分利用我們的綜合優勢，提升營運效率，加速推進下一代網絡和數碼服務的部署。我們攜手合作，定能推動數字進步，並在我們擴展的全球網絡中探索新的增長機遇。」

PPF Telecom的新時代

PPF Telecom一大與別不同之處在於其在電訊行業中獨特的資產分離模式。這項具有策略創新性的做法使公司能夠專注於特定領域並實現專業化，從而提升基建設施和服務領域的潛在表現與價值創造。

這一資產分離模式將使新合作夥伴關係能夠優化資源分配、簡化決策流程，並提高整體營運效率。

PPF的精簡管理實踐與e&的全球規模和資源結合，將成為推動這一合作夥伴關係營運策略的基石，實現顯著的營運協同效應和成本效益。這種協同效應將在動態電訊市場中，提供高效且優質的服務，同時保持靈活性。

PPF集團行政總裁Jiří Šmejc表示：「我非常歡迎e&成為我們在中東歐電訊業務中的合作夥伴。我們共同建立了一個平台，以推動快速發展的電訊市場中的價值創造。我們與e&的合作，證明了PPF在行業專業知識和本地市場知識上的卓越水平。作為回報，PPF的電訊團隊將受益於e&的環球規模和技術專長，這將幫助我們實現進一步增長的願景。從最初的討論到完成這一極為複雜的交易，歷時一年半，成果令人振奮，我要感謝雙方團隊的出色工作。」

Jiří Šmejc重申，PPF在捷克共和國的電訊資產將不屬於e& PPF Telecom，並將由PPF全資持有。

根據合作協議，PPF Telecom的行政總裁Balesh Sharma及其管理團隊將繼續擔任e& PPF Telecom的現有職務，確保業務營運的連續性，並充分利用PPF Telecom團隊在各自市場中的廣泛專業知識。

PPF Telecom行政總裁Balesh Sharma表示：「今天不僅是e& PPF Telecom發展歷程中的重要里程碑，對於整個該地區的電訊行業亦是如此。透過這一合作夥伴關係，我們的客戶將獲得更佳的服務，包括接入e&的產品組合，並享受更優惠的國際漫遊方案。對於我們的員工來說，這一合作夥伴關係也將帶來新的學習、發展和職業機會，受益於e&的全球業務足跡。」

透過策略夥伴關係創造價值

此交易將充分利用網絡營運、採購和客戶服務方面的協同效應，推動營運效率提升，並為該地區的增長、創新和提升客戶體驗開啟新的機遇。e&在數碼服務、人工智能（AI）和物聯網（IoT）領域的專業知識將進一步提升PPF Telecom的產品與服務，確保無縫過渡，並持續提供一流服務。客戶將享受到更豐富的世界級產品和服務組合，包括先進的「企業對企業」（B2B）和物聯網（IoT）解決方案。

這一合作夥伴關係亦將為e&和PPF Telecom的員工帶來巨大價值，開啟新的職業發展機遇、跨洲學習經驗，以及融入全球人才網絡的機會。新成立的聯合實體e& PPF Telecom將作為獨立實體營運，保留現有的管理團隊和員工隊伍，確保業務的穩定性與持續發展。

e&簡介

e&是一家全球科技集團，致力於推動中東、亞洲、非洲及歐洲市場的數碼未來。2023年，集團的財務表現亮眼，合併淨收入達538億迪拉姆（AED ），淨利潤為103億迪拉姆（AED ），繼續保持其作為金融巨擘的地位，這從其強大的信用評級和穩健的資產負債表中得以體現。

e&成立於阿布達比（Abu Dhabi），至今已有48年以上歷史，從最初的電訊先驅蛻變為科技集團。如今，其業務版圖已覆蓋38個國家/地區，提供廣泛的創新數碼服務組合，包括先進的連接性、娛樂、串流媒體和金融服務，以及以人工智能（AI）驅動的解決方案、雲端計算、訊息通訊技術（ICT）、網絡安全技術和物聯網（IoT）平台。

集團結構圍繞五大核心業務支柱展開：e& UAE、e& international、e& life、e& enterprise、e& capital，每個支柱均滿足不同客戶及市場需求。這些業務支柱使e&在從電訊業到數碼生活、企業服務及風險投資等多個領域領先市場。透過在人工智能（AI）、物聯網（IoT）、5G和雲端服務的持續策略性投資，e&加強了其在全球科技領域的領導地位，推動智能連接和創新的未來。

憑藉創新、可持續發展及數碼賦能的承諾，e&正致力於為個人、企業和社區創造一個更智能化、更互聯的未來。

要深入了解e&，請瀏覽eand.com。

聯絡方式：

Nancy Sudheer，

e&高級經理

[email protected]

+971 50 705 5290

SOURCE e&