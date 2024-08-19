eprint集團旗下品牌「Design Easy」升級登場

All-in-one智能設計平台 打造嶄新印刷體驗

香港2024年8月19日 /美通社/ -- eprint集團旗下品牌 - 保諾時網上印刷有限公司（下稱e-print）的姊妹公司「Design Easy」新版本升級登場，推出全新智能化功能，為個人及企業客戶打造All-in-one的印刷體驗。

「Design Easy」為一款網上免費設計輔助工具，提供全方位的服務，由設計、報價，至落單，均一應俱全。全新的Design Easy增加及升級一系列功能，令創作更輕鬆。今次升級重點包括：

全新介面

AI生成圖像

背景移除功能

logo生成器

更多產品刀模及設計素材

結合AI功能 快速圖像生成

由AI技術驅動，Design Easy提供自動移除背景及以文字生成圖像的功能，只需簡單一按即可製作出圖片影像，可用於設計各種宣傳品。

除AI繪圖編輯功能外，商標（logo）生成器亦是e-print的新突破。以文字輸入公司名稱及相關行業的關鍵詞，系統就會根據指示生成多款logo範本。特別一提，此功能更適用於咭片範本生成！調整細節後，可儲存於雲端留待下次使用，為用戶提供多一個設計靈感。

All-in-one體驗

簡潔的操作介面設計，提升使用流暢度，全新Design Easy集合設計印刷於一身。強大的設計編輯功能除了內置多款常見操作，例如添加文字及圖像、二維條碼（QR Code）、調整配色與字體、靈活圖層分類，更配備專為印刷而設的後加工按鈕，無論閘圓角、壓線、摺工、打孔，甚至燙工及UV，一鍵輕鬆插入；過百款免費設計模板（Templates design）和素材圖庫，及即時成品檢視功能，設計新手亦輕易上手；完善的用戶賬號管理，客戶可輕鬆查看和管理個人資料，同時系統會保留過往作品，讓用戶隨時翻查、進行編輯、下載或分享。

設計連落單 一站式體驗

Design Easy更涵蓋產品報價、即時顯示價格及直接落單功能，免卻跨網頁的複雜流程。選擇心水產品進行設計，完成後只需選擇印刷數量及紙質，再揀選取貨方法及付款，成品出爐！無論是製作個人化的月曆或設計商業用的咭片，Design Easy將成為你最強的設計輔助工具！了解更多：https://www.design-easy.com

關於e-print

保諾時網上印刷有限公司( e-print) 於2001年成立，於觀塘自設近5萬呎工場，為香港領先印刷服務商之一。e-print以數碼科技與印刷融合的方式開拓創新，憑藉先進的印刷技術和專業的團隊，致力於提供快捷、專業和優質的紙品印刷服務。我們結合資訊科技和印刷專業知識和技術，為個人和企業客戶提供高質量和個性化的印刷服務。我們的服務範圍包括咭片、宣傳單張、書刊、企業禮品、文儀用品、獎座類及喜慶和節日相關等多元化印刷品，以滿足客戶不同的需求。詳情請瀏覽網址：www.e-print.com.hk

SOURCE 保諾時網上印刷有限公司