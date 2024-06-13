Equine Match 推出獨特分析平台，應用於價值 3000 億美元的全球賽馬和純種馬血源產業

「我們為純種馬血源世界帶來分析優勢而感到自豪，」Equine Match 的聯合創辦人兼 30 年馬主培育者 Spencer Chapman 表示。我們的平台親自見證了傳統方法的風險和限制，因此可以補充專家觀點。」他補充說：「憑藉客觀、數據驅動的見解，我們能提供強大優勢。」

獨家演算法分析涵蓋 60 多個國家/地區和數百年紀錄的廣泛專有電子數據庫，以產生表現預測。Chapman 補充說：「我們相信，透過讓育種者和買家利用現代定量技術，我們可以為我們的環球客戶創造重大價值。」

Equine Match 提供一整套全面的產品和服務，其中以該公司的旗艦工具為亮點，當中包括了 Sire Rating Index 和 Predictive Pedigree Rating（首個商用賽馬職業表現多變量預測器）。Equine Match 提供分層級的網站訂閱，以利用其產品套件和全球年輕馬拍賣的購買報告。Equine Match 還提供馬匹贊助和白標服務。公司擁有一系列已經在開發中的強大獨特產品計劃。

創始團隊與牛津大學和倫敦帝國學院的精英數據科學家合作，結合馬匹產業專業知識和國際商業/企業治理經驗。展望未來，非執行董事 Didier von Daeniken 表示：「儘管我們專注於純種馬血源，但我們看到我們的人工智能解決方案在元宇宙遊戲等其他行業中的前景。」

Equine Match 獲得「創新英國」 （Innovate UK）和牛津大學創新育成中心（Oxford University Innovation Incubator）的強烈支持。「我們的平台建立在五個差異化的支柱上：獨特的環球電子數據庫、先進的 AI/ML 演算法、經過時間考驗並以新想法增強的邏輯、完整的工具和視覺化套件、及時的數據更新。我們相信，我們前所未有的組合將明顯改變投資者對待產業的方式，」Equine Match 聯合創辦人 Robert Russell 表示。「總而言之，我們的使命很清晰：成為數據驅動純種馬血源情報的權威來源。」

關於 Equine Match：

Equine Match 由 Spencer Chapman 和 Robert Russell 於 2022 年成立，為全球賽馬和純種馬血源產業提供一套專有的預測和分析產品。

請瀏覽 www.equinematch.ai 以了解詳情。

查詢：商業查詢：Spencer Chapman：[email protected]，電話：+44 7736-072203；Robert Russell：[email protected]，電話：+886 918-555901、+65 9815-3585；媒體查詢：Kylee Brennan：[email protected]，電話：+1 647-620-5501

SOURCE Equine Match