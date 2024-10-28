Erickson Coaching International 榮獲 2024 年國際教練聯盟教練影響力大獎
新聞提供者Erickson Coaching International
29 10月, 2024, 00:00 CST
卑詩省溫哥華2024年10月29日 /美通社/ -- 全球教練培訓機構 Erickson Coaching International 在國際教練聯盟 (ICF) 影響力大獎中獲選為 2024 年度傑出教練教育供應商。Erickson 適逢成立 45 週年，是次獲獎標誌著其對教練行業的深遠影響。該獎項肯定了 Erickson 在培育優秀認證教練方面的貢獻。
為慶祝獲獎及週年誌慶，Erickson 將會向個人及機構提供 45 個教練相關的獎學金。
「我們的教練影響力大獎收到了來自世界各地的提名，」ICF 獎項總監 Stephanie Norris 表示，「Erickson Coaching International 四十多年來一直是全球教練教育的翹楚。他們致力於提升教練在全球的影響力，成為傑出教練教育供應商獎的最佳之選。」
國際教練聯盟 (ICF) 為全球教練認證機構，於 10 月 28 日在希臘雅典舉行的頒獎典禮上嘉許 Erickson。該獎項旨在表揚在教練教育方面成就卓越並具備整體影響力的機構。Erickson 提供超過 14 種語言的培訓，並在 43 個地點提供線上及線下培訓，使其成為全球最通用的教練培訓機構。
Erickson Coaching International 行政總裁 Louise Hendey 表示：「對於全球接受 Erickson 培訓的教練，以及提供教練培訓的導師和合作夥伴而言，這是值得驕傲的時刻。我們相信教練代表領導力的未來，我們很高興能引領全球轉型，透過每次以解決方案為本的對話，帶來改變。」
Erickson Coaching 創辦人 Marilyn Atkinson 博士表示：「Erickson 象徵著人類的潛能。在 81 歲之齡，我很欣慰看見以解決方案為本的願景，正由全球各地致力帶來正面影響的教練逐步實現。教練不僅是提升生產力的工具，更是賦予人力量的工具。在 Erickson，我們每天都透過與非牟利組織（例如珍古德協會的 Roots n Shoots 基金會、加拿大紅十字會等）建立教練合作夥伴關係，實踐這個信念。」
關於 Erickson Coaching International
Erickson Coaching International 是全球公認的教練培訓及領導力發展先驅，致力透過以解決方案為本的 ICF 認證課程，改變人生及組織。自 1980 年由 Marilyn Atkinson 博士創立以來，Erickson 已為 125 個國家／地區超過 55,000 名畢業生提供支援，讓他們掌握推動具意義的改變和取得卓越成就的技能。
查詢更多資訊，請瀏覽 www.erickson.edu。
如需更多資料，請聯絡：Frances Litten，營銷及傳訊部主管，[email protected]
SOURCE Erickson Coaching International
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