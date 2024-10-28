Erickson Coaching International 榮獲 2024 年國際教練聯盟教練影響力大獎

卑詩省溫哥華2024年10月29日 /美通社/ -- 全球教練培訓機構 Erickson Coaching International 在國際教練聯盟 (ICF) 影響力大獎中獲選為 2024 年度傑出教練教育供應商。Erickson 適逢成立 45 週年，是次獲獎標誌著其對教練行業的深遠影響。該獎項肯定了 Erickson 在培育優秀認證教練方面的貢獻。

為慶祝獲獎及週年誌慶，Erickson 將會向個人及機構提供 45 個教練相關的獎學金。

Erickson Coaching International was awarded the 2024 ICF Impact Award for Distinguished Coach Education Provider this week in Athens, Greece. In celebration of the award, and Erickson's upcoming 45th anniversary, they have announced 45 coaching education scholarships. Learn more at erickson.edu/impact Erickson Coaching International has been pioneering coach training since 1980

「我們的教練影響力大獎收到了來自世界各地的提名，」ICF 獎項總監 Stephanie Norris 表示，「Erickson Coaching International 四十多年來一直是全球教練教育的翹楚。他們致力於提升教練在全球的影響力，成為傑出教練教育供應商獎的最佳之選。」

國際教練聯盟 (ICF) 為全球教練認證機構，於 10 月 28 日在希臘雅典舉行的頒獎典禮上嘉許 Erickson。該獎項旨在表揚在教練教育方面成就卓越並具備整體影響力的機構。Erickson 提供超過 14 種語言的培訓，並在 43 個地點提供線上及線下培訓，使其成為全球最通用的教練培訓機構。

Erickson Coaching International 行政總裁 Louise Hendey 表示：「對於全球接受 Erickson 培訓的教練，以及提供教練培訓的導師和合作夥伴而言，這是值得驕傲的時刻。我們相信教練代表領導力的未來，我們很高興能引領全球轉型，透過每次以解決方案為本的對話，帶來改變。」

Erickson Coaching 創辦人 Marilyn Atkinson 博士表示：「Erickson 象徵著人類的潛能。在 81 歲之齡，我很欣慰看見以解決方案為本的願景，正由全球各地致力帶來正面影響的教練逐步實現。教練不僅是提升生產力的工具，更是賦予人力量的工具。在 Erickson，我們每天都透過與非牟利組織（例如珍古德協會的 Roots n Shoots 基金會、加拿大紅十字會等）建立教練合作夥伴關係，實踐這個信念。」

關於 Erickson Coaching International

Erickson Coaching International 是全球公認的教練培訓及領導力發展先驅，致力透過以解決方案為本的 ICF 認證課程，改變人生及組織。自 1980 年由 Marilyn Atkinson 博士創立以來，Erickson 已為 125 個國家／地區超過 55,000 名畢業生提供支援，讓他們掌握推動具意義的改變和取得卓越成就的技能。

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SOURCE Erickson Coaching International