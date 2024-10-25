Errante 與 TradingView 整合

塞浦路斯利馬索爾2024年10月25日 /美通社/ -- Errante 欣然宣布我們與 TradingView 直接整合，這是全球最大的圖表平台和交易者社區。現在，您可以直接在 TradingView 圖表中與 Errante 進行交易。

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Errante 簡介

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Errante 最近獲得的獎項，只計今年，已包括拉丁美洲最佳 IB/Affiliate 計劃、全球最佳 IB/Affiliate 計劃以及最佳交易體驗。

Errante 提供無與倫比的超快速市場執行與極具競爭力的利差。Errante 以其產品的安全性、完整性和交易技術，以及保護客戶資金而自豪，這些資產都存放在頂級信貸機構。

為了進一步保護客戶，我們增加了額外的安全層，讓我們能更有效地保護客戶資金。Errante 的保險計劃，由市場領先的保險經紀公司提供最高 1,000,000 歐元的責任保障。

Errante 提供各種交易平台，同時提供多種帳戶類型，以滿足每位客戶的個人需求，並提供極具競爭力的利差和零佣金。

Errante 還提供一系列存款方式，為客戶提供零資金成本。

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