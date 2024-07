綠葉製藥每月一針精神分裂症新藥ERZOFRI®獲得美國FDA上市批准

[1]. Anne Rivelli, Veronica Fitzpatrick, Michael Nelson, et al. Real-world predictors of relapse in patients with schizophrenia and schizoaffective disorder in a large health system. Schizophrenia (Heidelb) (2024). DOI: 10.1038/s41537-024-00448-2 .

[2]. Carmela Benson, Charmi Patel, Inyoung Lee, et al. Treatment patterns and hospitalizations following rejection, reversal, or payment of the initial once-monthly paliperidone palmitate long-acting injectable antipsychotic claim among patients with schizophrenia or schizoaffective disorder. J Manag Care Spec Pharm. 2024 Jun 3:1-13. doi: 10.18553/jmcp.2024.23252.