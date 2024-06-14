鄧白氏與滙豐攜手支持香港企業展開ESG旅程

鄧白氏與滙豐聯手合作，協助中小企業通過識別影響其業務的ESG問題、了解相關ESG框架並收集所需數據進行報告。推廣ESG報告的重要性有助香港企業在商業生態系統中與客戶、供應商和投資者建立穩固及可信賴的關係。

在成功完成基於國際標準 (如SASB、GRI、聯合國可持續發展目標等) 的ESG自我評估後，企業將獲得其ESG評級、數據表現和參考指標，以及鄧白氏ESG註冊TM標章，幫助他們展示其ESG表現。

根據鄧白氏2024年第一季度《全球企業樂觀指數分析報告》，ESG在採購決策中愈趨重要，這突顯了企業需要加深對ESG報告的認識、資源投入、以及理解，並將其融入日常業務當中。

在2024年4月18日的滙豐舉辦的可持續圓桌論壇上，鄧白氏與來自消費品和製造業的與會者分享了ESG見解，其後已有滙豐客戶參與「鄧白氏ESG註冊服務™」計劃。

鄧白氏中國區總裁吳廣宇先生表示：「我們很榮幸能夠與滙豐香港這樣卓越的銀行合作，為本地商界提供ESG相關解決方案，以提高ESG意識。此次合作將有助本地企業根據國際標準了解並公開其ESG表現，從中增加競爭優勢。這對於企業與投資者、金融機構、客戶和其他持份者的互動尤其重要。」

鄧白氏的數據雲覆蓋全球廣泛的公私營企業，涵蓋超過5.5億間企業的商業數據，其中包含近8000萬間公私營企業的ESG數據，包括超過9萬間香港企業。鄧白氏的ESG排名分為13個關鍵主題和31個具體議題類別，以便企業了解特定風險及機會。排名是根據從全球數百萬個可信賴來源收集的數據構建而成。按類別細分 ESG 風險有助於將分析與業務績效連結起來。借助鄧白氏數據雲，企業可將其ESG數據與全球同行和基準進行比較，從而做出明智的決策，並有效地減低ESG風險。

推動可持續增長

透過是次合作，鄧白氏和滙豐希望能為香港企業提供合適的解決方案，幫助企業應對不斷演變的可持續發展環境，並充分運用數據的力量，增強企業競爭力。

關於鄧白氏

鄧白氏是全球領先的商業決策數據和分析公司，協助世界各地的公司提升業務績效。鄧白氏全球數據雲提供的解决方案和洞察分析可助力客戶提升盈收、降低成本、控制風險以及進行業務轉型。自1841年以來，鄧白氏深受各大規模公司的信賴，為他們管理風險和發掘商機。我們將全球數據與本地見解結合，幫助客戶做出更明智的決策。

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SOURCE Dun & Bradstreet Hong Kong