鄧白氏與滙豐攜手支持香港企業展開ESG旅程

14 6月, 2024, 14:00 CST
提供ESG解決方案，助力企業提升能力應對未來挑戰
香港2024年6月14日 /美通社/ -- 全球領先的商業决策數據與分析服務供應商鄧白氏與滙豐今日宣佈攜手合作，旨在協助及鼓勵香港企業以透明且自願的方式報告環境、社會和管治 (ESG)表現，從而提升應對未來挑戰的能力，並加強競爭優勢。滙豐將向對此有興趣的客戶介紹「鄧白氏ESG註冊服務™」，而鄧白氏則會為合資格滙豐客戶提供服務優惠折扣，幫助企業展示其對維護全球ESG標準的承諾。
幫助香港企業增強ESG競爭力
鄧白氏與滙豐聯手合作，協助中小企業通過識別影響其業務的ESG問題、了解相關ESG框架並收集所需數據進行報告。推廣ESG報告的重要性有助香港企業在商業生態系統中與客戶、供應商和投資者建立穩固及可信賴的關係。
在成功完成基於國際標準 (如SASB、GRI、聯合國可持續發展目標等) 的ESG自我評估後，企業將獲得其ESG評級、數據表現和參考指標，以及鄧白氏ESG註冊TM標章，幫助他們展示其ESG表現。
根據鄧白氏2024年第一季度《全球企業樂觀指數分析報告》，ESG在採購決策中愈趨重要，這突顯了企業需要加深對ESG報告的認識、資源投入、以及理解，並將其融入日常業務當中。
在2024年4月18日的滙豐舉辦的可持續圓桌論壇上，鄧白氏與來自消費品和製造業的與會者分享了ESG見解，其後已有滙豐客戶參與「鄧白氏ESG註冊服務™」計劃。
鄧白氏中國區總裁吳廣宇先生表示：「我們很榮幸能夠與滙豐香港這樣卓越的銀行合作，為本地商界提供ESG相關解決方案，以提高ESG意識。此次合作將有助本地企業根據國際標準了解並公開其ESG表現，從中增加競爭優勢。這對於企業與投資者、金融機構、客戶和其他持份者的互動尤其重要。」
鄧白氏的數據雲覆蓋全球廣泛的公私營企業，涵蓋超過5.5億間企業的商業數據，其中包含近8000萬間公私營企業的ESG數據，包括超過9萬間香港企業。鄧白氏的ESG排名分為13個關鍵主題和31個具體議題類別，以便企業了解特定風險及機會。排名是根據從全球數百萬個可信賴來源收集的數據構建而成。按類別細分 ESG 風險有助於將分析與業務績效連結起來。借助鄧白氏數據雲，企業可將其ESG數據與全球同行和基準進行比較，從而做出明智的決策，並有效地減低ESG風險。
推動可持續增長
透過是次合作，鄧白氏和滙豐希望能為香港企業提供合適的解決方案，幫助企業應對不斷演變的可持續發展環境，並充分運用數據的力量，增強企業競爭力。
關於鄧白氏
鄧白氏是全球領先的商業決策數據和分析公司，協助世界各地的公司提升業務績效。鄧白氏全球數據雲提供的解决方案和洞察分析可助力客戶提升盈收、降低成本、控制風險以及進行業務轉型。自1841年以來，鄧白氏深受各大規模公司的信賴，為他們管理風險和發掘商機。我們將全球數據與本地見解結合，幫助客戶做出更明智的決策。
如欲進一步了解鄧白氏，請瀏覽www.dnb.com.hk
SOURCE Dun & Bradstreet Hong Kong
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