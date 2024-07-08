信達生物推出全新環境、社會和治理（ESG）網站，踐行可持續發展與企業責任承諾

美國舊金山和中國蘇州2024年7月8日 /美通社/ -- 環境、社會和治理（ESG）是衡量公司長期可持續發展能力的關鍵指標。信達生物一直積極響應聯合國可持續發展目標(SDGs)，助力健康中國戰略落地，將綠色健康可持續發展作為公司長期重要的發展戰略。近日，信達生物制藥集團正式發布環境、社會和治理（ESG）官方網站，標志著公司對可持續性、企業責任和道德商業行為承諾的堅定實踐，同時彰顯了信達生物在卓越治理、惠享健康、品質為先、以人為本和綠色生態等方面的全面進展和卓越成就。信達生物正以實際行動，引領醫藥行業邁向更加綠色和負責任的未來。

新推出的ESG網站是一個全面展示公司在關鍵ESG焦點領域的舉措、政策和績效的綜合平台，包括以下板塊：

卓越治理

信達生物擁有透明的公司治理架構、高標准的道德商業實踐、精益高效的業務運營和健全的風險管理並自覺嚴格遵守法規，這些構成了信達生物商業行為的基礎。公司以誠信經營為底色，堅信良好的企業治理和全方位的合規高效管理可以助力企業穩健發展，沉澱穿越周期的能力，為社會創造可持續的價值。

惠享健康

信達生物致力於創新藥物開發，專注於在腫瘤和綜合產品領域構建強大的產品組合，並將全球創新產品線擴展至36項。信達生物已有10款創新產品成功上市，其中5款納入國家醫保目錄，累計使超過250萬患者受益。信達生物始終堅持「生命至上」的科學善念，在不斷自研創新藥物、謀求自身發展的同時，秉承經濟建設以人民為中心的發展思想，堅守「以患者為中心」，心系患者並關注患者家庭，通過實施一系列提高藥品可及性和可負擔性的患者援助項目踐行普惠醫療，積極履行社會責任，創造更廣泛的健康價值。

品質為先

信達生物始終將藥品的質量和安全性放在首位，已建立了符合中國和國際標准的全面質量管控體系，公司已投入運營產能達14萬升，確保我們的產品在其整個生命周期中均符合高質量標准。我們對於高質量的追求擴展到生產工藝優化、運營效率提升和打造可持續供應鏈的方方面面。同時，在市場營銷工作中，信達生物持續深耕優質服務，踐行責任營銷，負責任地保護患者的權益和隱私。

以人為本

信達生物致力於營造一個安全、多元化、公平、包容和尊重的工作環境，並為員工提供多樣化晉升和專業發展的機會，推行完善的薪酬福利體系與員工關懷舉措，不斷提升員工的歸屬感，促進人才吸引、留存與發展。2023年，信達生物女性員工占比超50%，員工滿意度超98%。

綠色生態

信達生物在推動綠色發展方面采取了積極措施，包括不斷優化環境管理體系，並在公司日常經營管理和產品全生命周期活動中踐行環境與資源保護。目前，公司所有運營中的生產基地均獲得了ISO 14001 環境管理體系認證。在2023年，公司進一步深化了其環境管理的探索和實踐，通過采取有效措施提升環境管理績效，並設定了清晰的環境管理目標，還制定了積極應對氣候變化的策略和保障體系。

2023年，基於在ESG領域的優秀表現，信達生物獲得了國際權威評級機構摩根士丹利資本國際公司（MSCI）的「A」級ESG評級，在中國醫藥行業處於領先水平。通過ESG網站，包括投資者、合作伙伴、員工、消費者和社區成員等在內的利益相關者可以獲取有關信達生物的ESG績效、目標和進展報告等詳細信息。

信達生物制藥創始人、董事長兼首席執行官俞德超博士表示：「信達生物一直堅定不移地將環境、社會和治理（ESG）理念融入企業運營之中。我們全新推出的ESG網站不僅體現了我們對透明、問責和可持續性原則的堅守，更詳細展示了我們在以下方面的積極作為：確保治理的透明度與責任性，打造涵蓋腫瘤和綜合兩大產品領域的強大產品組合，確保整個供應鏈的高品質標准，關懷員工福祉，以及采納生態友好和可持續的運營模式。我們堅信，通過將這些ESG關鍵領域置於優先發展的戰略位置，我們能夠為所有利益相關方創造持久的價值，並為推動實現更加可持續的未來作出積極貢獻。」

想要了解更多關於信達生物的ESG舉措以及探索全新ESG網站，請訪問 https://www.innoventbio.com。

關於信達生物

「始於信，達於行」，開發出老百姓用得起的高質量生物藥，是信達生物的使命和目標。信達生物成立於2011年，致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝、眼科等重大疾病領域的創新藥物，讓我們的工作惠及更多的生命。公司已有10個產品獲得批准上市，它們分別是信迪利單抗注射液（達伯舒®），貝伐珠單抗注射液（達攸同®），阿達木單抗注射液（蘇立信®），利妥昔單抗注射液（達伯華®），佩米替尼片（達伯坦®），奧雷巴替尼片（耐立克®）， 雷莫西尤單抗注射液（希冉擇®）*，塞普替尼膠囊（睿妥®）*，伊基奧侖賽注射液（福可蘇®）和托萊西單抗注射液（信必樂®）。目前，同時還有4個品種在NMPA審評中，4個新藥分子進入III期或關鍵性臨床研究，另外還有18個新藥品種已進入臨床研究。

公司已與禮來、羅氏、賽諾菲、Adimab、Incyte和MD Anderson 癌症中心等國際合作方達成30多項戰略合作。信達生物在不斷自研創新藥物、謀求自身發展的同時，秉承經濟建設以人民為中心的發展思想。多年來，始終心懷科學善念，堅守「以患者為中心」，心系患者並關注患者家庭，積極履行社會責任。公司陸續發起、參與了多項藥品公益援助項目，讓越來越多的患者能夠得益於生命科學的進步，買得到、用得起高質量的生物藥。至2023年底，信達生物患者援助項目已惠及17余萬普通患者，藥物捐贈總價值34億元人民幣。信達生物希望和大家一起努力，提高中國生物制藥產業的發展水平，以滿足百姓用藥可及性和人民對生命健康美好願望的追求。

詳情請訪問公司網站：www.innoventbio.com或公司領英賬號Innovent Biologics。

*雷莫西尤單抗注射液（希冉擇®）和塞普替尼膠囊（睿妥®）由禮來公司研發。

前瞻性聲明

本新聞稿所發布的信息中可能會包含某些前瞻性表述。這些表述本質上具有相當風險和不確定性。在使用「預期」、「相信」、「預測」、「期望」、「打算」及其他類似詞語進行表述時，凡與本公司有關的，目的均是要指明其屬前瞻性表述。本公司並無義務不斷地更新這些預測性陳述。

這些前瞻性表述乃基於本公司管理層在做出表述時對未來事務的現有看法、假設、期望、估計、預測和理解。這些表述並非對未來發展的保證，會受到風險、不確性及其他因素的影響，有些乃超出本公司的控制范圍，難以預計。因此，受我們的業務、競爭環境、政治、經濟、法律和社會情況的未來變化及發展的影響，實際結果可能會與前瞻性表述所含資料有較大差別。

SOURCE 信達生物