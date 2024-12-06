復星國際連獲兩大國際媒體頒發五個ESG大獎

香港2024年12月6日 /美通社/ -- 復星國際有限公司（香港聯交所股份代號：00656）近日榮獲兩大國際媒體分別頒發的合共五個環境、社會和治理（ESG）國際大獎，表彰公司在ESG策略、企業管治、社會責任、環境保護、信息披露及與利益相關者積極溝通等方面的優異表現和工作成果得到了市場的廣泛認可。

榮獲《彭博商業周刊中文版》「ESG 領先企業大獎」及「ESG領先項目獎」

11月27日，《彭博商業周刊/中文版》主辦、全球最大會計師事務所之一的德勤協辦、香港銀行學會、香港證券及投資學會及CFA Society Hong Kong支持的第六屆「ESG 領先企業大獎2024」於香港舉行頒獎典禮。復星國際榮獲「ESG 領先企業大獎（市值超過120億港元）」。此次榮獲「ESG 領先企業大獎（市值超過120億港元）」的公司合共14家，全為香港大型上市企業如恒基兆業地產、新鴻基地產、信和置業、太古股份、中銀香港、和黃醫藥等。

《彭博商業周刊/中文版》同時頒發「ESG領先項目獎」予復星國際，特別嘉許集團「共建無瘧疾世界」及「鄉村醫生」項目，表揚復星在社會責任上的擔當，以及認可復星一直積極推動及傳播ESG優秀案例的堅持和努力。

榮獲《全球銀行與金融評論》「ESG及可持續發展獎」等三大獎項

12月5日，復星國際接獲英國知名金融行業雜誌《全球銀行與金融評論》（Global Banking and Finance Review）的通知，復星國際榮獲該雜誌三大獎項，分別為：「ESG及可持續發展獎－2024年亞洲最佳可持續發展企業獎」、「企業社會責任獎－2024年亞洲最佳企業社會責任公司獎」及「品牌獎－2024年亞洲最佳控股集團品牌獎」。

《全球銀行與金融評論》指出，2024年，面對複雜的宏觀環境，復星聚焦主業，堅持創新，堅定推進全球化發展，核心產業保持穩健。與此同時，復星積極優化資產結構，加大非戰略非核心資產處置力度，並積極開拓融資渠道，流動性保持良好韌性。復星在做好企業經營的同時，一直致力加強可持續發展管理，推動集團主動承擔企業社會責任，積極做好環境、社會及管治的工作，並利用復星全球產業生態的資源和優勢，持續為世界創造美好。

因此，該雜誌頒發ESG及可持續發展、企業社會責任及品牌相關的三大獎項予復星國際，嘉許復星核心產業、財務表現具成長性之餘，一直不遺餘力推動ESG的可持續發展。

復星可持續發展戰略：「創造影響力」

回顧過往，復星一直關注全球可持續發展領域的變革和發展，已建立完善的ESG管理體系，多年來將ESG管理要求融入經營管理中，並積極響應國家及全球可持續發展戰略、保障信息安全、促進科技創新、落實「雙碳」目標、保障員工權益，助力可持續管理與價值創造。

今年，復星提出了可持續發展戰略：「創造影響力」（Create IMPACT），確定了六大長期戰略方向，即：I: Innovation-driven 創新驅動、M: Mindful Operation 責任運營、P: People and Partner Oriented 以人為本、A: Advanced Governance精益治理、C: Climate and Planet Positive 綠色發展、T: Transparency透明真實，這是復星成立以來的初心延續，也是ESG實踐長期貫徹執行的保障。

立業為善，積極回饋社會

為更好地推動企業社會責任的履行和實施，復星基金會於2012年成立，在全球應急馳援、鄉村振興、健康、教育、文化藝術及青少年發展等領域不懈努力，創造社會價值。當中，復星基金會的鄉村醫生項目自2017年底開展以來，已覆蓋16個省、直轄市、自治區的78個縣，守護2.5萬名鄉村醫生，惠及300萬基層家庭。

復星堅持創新驅動戰略，並推動旗下業務結出創新碩果，以更好地服務社會。依託長期積累的科創能力，復星「全球首款」「中國首個」成果不斷湧現。復星醫藥自主研發的注射用青蒿琥酯，截至2023年底，已累計救治了全球超6,800萬重症瘧疾患者。第二代注射用青蒿琥酯Argesun®，成為首個通過世界衛生組織預認證的「一步配製青蒿琥酯注射劑」，用於治療瘧疾。

復星一直積極攜手抗瘧專家及各方資源，持續助力非洲等瘧疾高發地區，普及瘧疾相關知識，提升醫生與患者的瘧疾預防意識，積極投身於公共衛生事業，為共建一個無瘧疾世界的美好目標而持續努力。

復星ESG表現獲國際市場廣泛認可

近年來，復星在ESG各方面都有突出表現。截至目前，復星國際MSCI ESG評級為AA，是大中華地區唯一一家MSCI ESG評級為AA的綜合型企業；標普全球企業可持續發展評估成績排名超過94%的全球同業，成功入選標普全球《可持續發展年鑑2024》，並躋身《可持續發展年鑑（中國版）2024》最佳1%及獲頒「行業最佳進步企業」殊榮；恒生ESG評級為AA-，並連續入選恒生可持續發展企業基準指數成份股；富時羅素FTSE ESG評分保持領先，並持續入選富時羅素社會責任指數（FTSE4Good Index Series）成份股。

植根於中國，成長於全球，復星長期堅持「全球化」和「創新」兩大核心增長引擎，是中國少數既積累了深厚科技與創新能力，又具備全球運營與投資能力的企業。憑藉完善的全球產業生態佈局，復星在超過35個國家和地區負責任運營，積極助力全球民生福祉與可持續價值創造。

面向未來，復星將繼續通過創新和負責任的全球運營，積極承擔更多社會責任，在「創造影響力」可持續發展戰略的引領下，矢志創造更加負責任、包容和可持續的未來。

SOURCE 復星