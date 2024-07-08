復星國際榮登「中國ESG上市公司先鋒100」榜單，成為綜合行業第一的ESG先鋒公司

香港2024年7月8日 /美通社/ -- 2024年6月30日下午，中央廣播電視總台財經節目中心在北京正式發佈「中國ESG（企業社會責任）《2024年度ESG行動報告》」。《報告》以A股與港股6471家上市公司為樣本空間，選取972家上市公司作為評價對象，呈現中國企業ESG特徵與趨勢，編制形成「中國ESG上市公司先鋒100」榜單（2024），並提出推動中國ESG高質量發展的建議。

復星國際（香港聯交所股份代號：00656）憑藉多年來積極推動全球ESG工作，長期的責任經營和履職成效，依據各項ESG評級指標，從眾多家公司中脫穎而出，成功入選「中國ESG上市公司先鋒100」榜單，成為位列總體排名第十四，綜合行業第一的ESG先鋒公司。復星旗下復星醫藥憑藉多年來在ESG領域的持續深耕，也成功入選該榜單。

回顧過往，復星一直關注可持續發展領域國際和國內政策的變革和發展，已建立ESG管理體系，多年來將ESG管理要求融入經營管理中，並及時發佈ESG報告，積極響應國家戰略、保障信息安全、促進科技創新、落實「雙碳」目標、參與公益慈善、保障員工權益，助力可持續管理與價值創造。

儘管宏觀環境依然充滿挑戰，但復星對可持續發展事業始終堅定不移並取得了顯著進展。2023年，復星國際的MSCI ESG評級連續三年保持AA，是大中華地區唯一一家MSCI ESG評級為AA的綜合型企業；恒生可持續發展評級躍升至AA-，並首次入選恒生可持續發展企業指數成份股；在標普全球企業可持續發展評估中的表現躋身全球同業排名前6%，並憑藉優異成績入選了標普全球《可持續發展年鑒2024》及獲得其頒授的「行業最佳進步企業」標徽；連續兩年入選富時羅素社會責任指數成份股。

SOURCE 復星