復星國際恒生ESG評級連續兩年取得AA

連續五年入選恒生可持續發展企業基準指數成份股

香港2024年9月10日 /美通社/ -- 恒生指數公司近日發佈了最新的上市公司可持續發展評級結果。復星國際有限公司（香港聯交所股份代號：00656，簡稱「復星國際」）憑藉卓越的可持續發展表現，連續第二年取得AA-的評級成績，反映了市場對復星國際在ESG（環境、社會和治理）領域表現的高度認可。

恒生可持續發展評級採用獨立專業評審機構香港品質保證局的可持續發展評級框架，通過對上市公司的公司治理、環境、公平運營等七項核心指標進行評分，甄選出在可持續發展方面表現卓越的企業。

得益於多年來在ESG領域的持續深耕與努力，復星國際連續兩年取得AA-的評級成績，在企業管治、環境、消費者事宜、社區參與和發展四項議題的得分領先90%的全球企業，並連續第五年入選恒生可持續發展企業基準指數成份股。

復星自創立以來始終秉承「修身、齊家、立業、助天下」的核心價值觀，不斷加強ESG體系建設和投入。復星已建立完善的ESG管治架構及管理體系，將可持續發展理念融入到每個運營層面，並積極響應國家戰略、保障信息安全、促進科技創新、參與公益慈善、保障員工權益，助力可持續管理與價值創造。此外，復星已向社會承諾——「力爭於2028年實現碳達峰、2050年實現碳中和」，並連續兩年發佈氣候信息披露報告，向國際社會表明復星氣候行動的決心，呼籲各界共同推進碳中和。

近年來，復星在ESG各方面都有突出表現。截至目前，復星國際MSCI ESG評級為AA，是大中華地區唯一一家MSCI ESG評級為AA的綜合型企業；標普全球企業可持續發展評估成績排名超過94%的全球同業，成功入選標普全球《可持續發展年鑑2024》，並躋身《可持續發展年鑑（中國版）2024》最佳1%》及獲頒「行業最佳進步企業」殊榮；富時羅素FTSE ESG評分保持領先，並持續入選富時羅素社會責任指數（FTSE4Good Index Series）成份股。

未來，復星將持續深耕產業，深化創新及全球化佈局，持續促進業務的長遠及可持續發展，為各利益相關方創造長遠的價值，踐行「讓全球家庭生活更幸福」的使命。

SOURCE 復星