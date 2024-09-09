ESMO 2024 | TROP2 ADC蘆康沙妥珠單抗三項研究結果亮相2024年歐洲腫瘤內科學會年會

時間：當地時間2024年9月15日14:55至15:00

形式：小型口頭報告（報告編號：716MO）

2、蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT）單藥療法用於既往接受過治療的晚期子宮內膜癌(EC)及卵巢癌(OC)患者的2期研究的安全性及療效。

時間：當地時間2024年9月15日14：50至14：55

形式：小型口頭報告（報告編號：715MO）

3、在蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)對比化療用於既往接受過治療的晚期三陰性乳腺癌(TNBC)患者的3期研究(OptiTROP-Breast01)中，對既往接受過或未接受過 PD-(L)1 抑制劑治療的患者的探索性分析。

時間：當地時間2024年9月16日

形式：壁報（報告編號：386P）

上述研究的摘要已於當地時間2024年9月9日發佈於ESMO大會的官方網站上。研究結果概述如下：

CC

在含鉑雙藥化療中或之後出現疾病進展且接受過不超過2種針對復發或轉移性（R/M）疾病系統治療（允許使用PD-(L)1抑制劑治療）的R/M CC患者入組並于安全導入期接受每2週一次3或5 mg/kg劑量的蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)聯合每6週一次400 mg劑量的帕博利珠單抗治療評估，並在劑量拓展階段探索到視為良好耐受的劑量。

截至2024年3月25日的資料截止日期，38名患者接受了治療並接受為期至少17周的隨訪或兩次腫瘤評估（3名患者接受3mg/kg劑量的蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)治療，35名患者接受5mg/kg劑量的蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT) 治療）。中位隨訪時間為6.2個月。患者的中位年齡為52歲。76.3%的患者有鱗狀組織，47.4%既往接受過二線治療，52.6%既往接受過貝伐珠單抗治療，42.1%既往接受過抗PD-1療法。ORR為57.9% （22/38， 19例(50%)已確認），其中3例完全緩解。中位持續緩解時間(DoR)尚未達到，6個月DoR率為82.1%。在接受抗PD-1療法的患者中亦觀察到緩解（ORR為68.8%，11/16）。中位PFS尚未達到，6個月PFS率為65.7%。

47.4%的患者發生≥3級TRAE。最常見的≥3級 TRAE為中性粒細胞計數減少(23.7%)、貧血(21.1%)及白細胞計數減少(15.8%)。44.7%的患者出現導致蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)劑量降低的TRAE，1例患者(2.6%)出現蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT) 停藥的TRAE。並無導致兩種藥物停藥的TRAE。

默沙東發起的一項評估蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)單藥療法對比研究者選擇方案(TPC)用於二線治療復發或轉移性CC患者的3期全球研究(NCT06459180)正在進行中。

EC及OC

既往接受過含鉑化療的分別兩個佇列的晚期EC及OC患者每2周接受一次5 mg/kg劑量的蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)，直至發生疾病進展、不可耐受的毒性或撤回同意。TROP2表達採用半定量H評分方法進行評分，並將分界點設置為200。

截至2024年3月5日的資料截止日期，共有44名患者入組EC佇列，中位元隨訪時間為7.2個月。52.3%的患者既往接受過二線或以上的治療。客觀緩解率(ORR)為34.1%（15/44，12例已確認），疾病控制率(DCR)為75%。中位無進展生存期(PFS)為5.7個月（95%置信區間(CI)：3.7， 9.4），6個月PFS率為47.5%。對於TROP2 免疫組織化學(IHC) H評分>200的患者(n=12)，ORR為41.7%（5/12，3例已確認），而對於H評分≤200的患者(n=28)，ORR為35.7%（10/28，9例已確認）。共有40名患者入組OC佇列，中位元隨訪時間為28.2個月。所有患者既往均接受過二線或以上的治療（80%的患者既往接受過三線或以上的治療）且87.5%的患者對含鉑藥物耐藥。ORR為40%（16/40，14例已確認），DCR為75%。中位PFS為6.0個月（95% CI：3.9，7.3），中位總生存期(OS)為16.5個月（95% CI：10.7，無法估計(NE)）。在TROP2 IHC H評分>200的患者(n=13)中，ORR為61.5%（8/13，7例已確認），在H評分≤200的患者(n=22)中，ORR為27.3%（6/22，6例已確認）。在對含鉑藥物耐藥的患者中(n=35)，中位PFS為6.0個月（95% CI：5.3，7.3），中位OS為16.1個月（95% CI：10.5，NE）。

分別有72.7%及67.5%的EC和OC患者發生≥3級TRAE。最常見的≥3級 TRAE（≥15%)（EC及OC）為中性粒細胞計數減少（43.2%及30.0%）、白細胞計數減少（40.9%及22.5%）、貧血（29.5%及35.0%）及口腔炎（29.5%及35.0%）。分別有1例 (2.3%）和5例（12.5%）的EC和OC患者出現導致停藥的TRAE。

一項由默沙東發起的評估蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)單藥療法用於治療既往接受過含鉑化療和免疫治療的EC患者的3期全球研究(NCT06132958)正在進行中。

TNBC

既往接受過≥2種治療（其中至少1種治療針對轉移性階段）的局部復發或轉移性TNBC患者隨機接受蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)或研究者選擇方案（TPC：艾日布林、卡培他濱、吉西他濱或長春瑞濱）。主要終點為盲態獨立中心審閱委員會(BICR)評估的PFS。

截至2023年11月30日，接受蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)治療的患者中有24.6%（32/130）既往接受過PD-(L)1抑制劑治療，接受TPC治療的患者中有27.1%（36/133）既往接受過PD-(L)1抑制劑治療。在該亞組中觀察到蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)對比TPC具有臨床獲益。BICR評估的中位PFS為5.6個月對比2.7個月（HR 0.31；95% CI 0.17-0.54），BICR評估的接受蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)治療患者的ORR為56.3%，而接受TPC治療患者的ORR為5.6%。對於既往未接受過PD-(L)1抑制劑治療的患者，蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)對比TPC在療效方面有類似的改善。中位PFS為7.2個月對比2.3個月（HR 0.34；95% CI 0.23-0.48），ORR為41.8%對比14.4%。

蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)組中既往接受過或未接受過PD-(L)1抑制劑治療的患者之間的安全性資料相似。

蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)用於既往接受過治療的局部復發或轉移性TNBC患者的3期研究(OptiTROP-Breast01)結果已於2024年6月2日在2024年ASCO年會上進行了公佈，詳情載於本公司2024年中期業績公告及日期為2024年5月24日的公告。

一項由默沙東發起的評估蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)聯合帕博利珠單抗對比TPC用於既往接受過新輔助治療且未達到病理學完全緩解(pCR)的TNBC患者的3期全球研究(NCT06393374)，及本公司發起的一項評估蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)在中國用於一線治療不可手術切除的局部晚期、復發或轉移性PD-L1陰性TNBC患者的3期研究(NCT06279364)均正在進行中。

於2022年5月，本公司授予默沙東（美國新澤西州羅威市默克公司的商號）在大中華區（包括中國內地、香港、澳門以及臺灣）以外的所有地區開發、使用、製造及商業化蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT) 的獨家權利。可瑞達®為美國新澤西州羅威市默克公司的附屬公司Merck Sharp & Dohme LLC的注冊商標。

宮頸癌發病率居婦科三大惡性腫瘤之首，是導致女性癌症死亡的第四大原因。據《中國惡性腫瘤學科發展報告（2023）》顯示，中國婦科腫瘤的發病率繼續呈現上升的趨勢，其中宮頸癌年發病例數為119300例，年死亡病例數為37200例[1]。子宮內膜癌(EC)作為繼宮頸癌(CC)之後第二種常見的婦科惡性腫瘤，占婦科惡性腫瘤的20%～30%，2022年我國新發病例7.77萬例，死亡病例1.35萬例[2]；手術是子宮內膜癌的主要治療手段，除不能耐受手術或晚期無法手術的患者外，都應進行手術治療並輔以放射治療、化學治療、激素和免疫靶向治療等綜合治療。此外，卵巢癌作為第三種常見的婦科惡性腫瘤，其發病率也居高不下。2022年我國卵巢癌(OC)新發患者數為6.11萬人[2],發病率位居女性生殖系統腫瘤的第3位元[3]。

除了以上三種常見的婦科惡性腫瘤，乳腺癌也同樣威脅著女性的生命健康。其中，三陰性乳腺癌具有獨特的生物行為學特徵，又被稱為"最毒"乳腺癌。2022年中國惡性腫瘤流行資料分析顯示，中國女性乳腺癌年新發病例35.7萬，死亡病例7.5萬[4]。三陰性乳腺癌缺乏有效的治療靶點，化療是臨床中最主要的系統治療手段[5]，但往往療效欠佳，且毒副作用較大，預後與其他亞型乳腺癌相比可謂天差地別[6]，亟需通過探索更多的治療手段提升臨床獲益。

此次蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)在ESMO大會公佈的針對不同適應症的研究成果，有望進一步滿足包括三陰性乳腺癌在內的婦科腫瘤的治療需求，使更多的臨床患者獲益。

科倫博泰首席執行官葛均友博士表示：「堅持源頭創新，自身擁有國際一流的創新能力，是創新藥企業可持續發展的先決條件。非常高興TROP2 ADC蘆康沙妥珠單抗在ESMO大會公佈的多個婦科腫瘤適應症研究中，在多項資料成果上展現出優異的臨床療效和安全性。科倫博泰始終致力於解決中國乃至全球未滿足的醫療需求，胸懷全球患者，以患者獲益為首要目標。始終懷揣患者第一的博愛之心，我們期待能為全球患者提供臨床價值顯著且性價比優異的中國ADC創新藥。」

參考文獻：

[1]《中國惡性腫瘤學科發展報告（2023）》. [2] Han B, Zheng R, Zeng H, Wang S, Sun K, Chen R, Li L, Wei W, He J. Cancer incidence and mortality in China, 2022. J Natl Cancer Center. 2024;4(1). [3] Ovarian Cancer datamonitor.

[4].Han, Bingfeng, et al. "Cancer incidence and mortality in China, 2022." Journal of the National Cancer Center 4.1 (2024): 47-53. [5]. [中國臨床腫瘤學會(CSCO)(2024)]乳腺癌診療指南. [6]. https://seer.cancer.gov/statfacts/html/breast-subtypes.html

SOURCE 四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司