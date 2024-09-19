創勝集團於ESMO 2024年會公布Osemitamab (TST001)三聯療法一線治療胃或胃食管結合部腺癌令人鼓舞的更新療效數據

更長隨訪時間的更新數據顯示， CLDN18.2高/中表達且已知PD-L1 CPS患者的確認客觀緩解率(ORR)為68%，中位無進展生存期(PFS)為14.2個月(n=66)。

新澤西州普林斯頓和蘇州2024年9月19日 /美通社/ -- 創勝集團（06628.HK），一家具備生物藥品發現、研發、工藝開發和生產全流程整合能力的臨床階段的國際生物制藥公司，今日公布Osemitamab (TST001)聯合納武利尤單抗和CAPOX作為晚期胃或胃食管結合部腺癌(TranStar102)一線治療的G隊列更新研究數據。該隊列的數據自ASCO 2024年會公布以來，持續顯示出令人鼓舞的療效。

研究結果顯示，在已知CLDN18.2和PD-L1表達水平的患者中， CLDN18.2高/中表達患者的中位無進展生存期(mPFS)為14.2個月，確認客觀緩解率為68%。其中絕大部分患者是PD-L1 CPS<5。

以CLDN18.2極低/無表達的患者群體作為替代對照組，三聯療法在CLDN18.2高/中表達（無論CPS表達水平如何）的患者群體中，降低了50%的疾病進展或死亡的風險(HR為0.505， 95%CI, 0.244-1.045)。該數據進一步證實了本公司在ESMO 2023年會上報告的CLDN18.2靶向藥物與檢查點抑制劑之間存在協同作用機制，即CLDN18.2靶向抗體甚至能夠在PD-L1低或無表達的胃癌腫瘤細胞中誘導PD-L1表達和T細胞浸潤。截至數據統計日期，由於事件數量有限，中位總生存期尚未達到，該隊列中總體人群（82名患者）的12個月生存率為73.8%（95% CI：62.0-82.4%）。

先前研究發現，無論PD-L1表達水平如何， Zolbetuximab和CAPOX的聯用可以將CLDN18.2陽性患者的無進展生存期從6.80個月提高至8.21個月（ HR=0.687（95% CI， 0.544-0.866）（來源：Shah, Manish A et al. Nature Medicine 2023 Aug 29 (8): 2133-2141）。更新的Cohort-G研究數據顯示， Osemitamab (TST001)聯合Nivolumab和CAPOX，在療效上顯著優於Nivolumab聯合CAPOX或Zolbetuximab聯合CAPOX的治療方案。

更新數據以牆報形式（摘要#1419p）已於2024年9月16日在西班牙巴塞羅那舉辦的ESMO 2024年會公布。

「Cohort-G試驗的更新數據表明，Osemitamab (TST001)聯合Nivolumab和CAPOX作為晚期胃或胃食管結合部腺癌一線治療的療效令人鼓舞。與CLDN18.2不表達的患者相比，CLDN18.2高/中表達且已知PD-L1表達水平患者的確認客觀緩解率和中位無進展生存期證實了Osemitamab (TST001)與檢查點抑制劑之間的協同作用，展示了三聯療法的潛力，並且有可能惠及PD-L1低表達患者，」創勝集團全球藥物開發執行副總裁，首席醫學官Caroline Germa博士表示，「這些臨床結果突顯了Osemitamab (TST001)在改善晚期胃或胃食管結合部腺癌患者預後方面的前景。」

「在2024年歐洲腫瘤醫學學會(ESMO)年會上公布的Cohort-G隊列研究數據，為三聯療法的臨床獲益提供了令人信服的證據。無進展生存期和客觀緩解率顯著提高，這在CLDN18.2表達水平高/中且PD-L1表達水平低的患者群體中尤其突出，這充分展示了該治療方案的潛力。」北京大學腫瘤醫院消化腫瘤內科及I期臨床試驗病區主任，本次研究的主要研究者沈琳教授表示，「我們對這種療法可能為患者帶來的積極影響感到高興。」

研究概要如下：

試驗設計

TranStar102研究G隊列(NCT04495296)包含安全導入階段和劑量擴展階段，旨在探索Osemitamab (TST001) 聯合納武利尤單抗和CAPOX作為晚期胃或胃食管結合部腺癌一線治療的安全性和有效性。在劑量擴展期交替給藥3或6mg/kg。符合入組條件的對象為HER2陰性或未知，不可切除的局部晚期或轉移性胃或胃食管結合部腺癌患者，無論其CLDN18.2或PD-L1的表達水平如何。在中心實驗室，我們采用IHC 14G11 LDT方法和PD-L1 IHC 28-8 pharmDx回顧性分析患者的CLDN18.2和PD-L1表達水平。根據按Claudin18.2 IHC 14G11 LDT方法得出的CLDN18.2蛋白在腫瘤細胞膜染色， CLDN18.2表達水平分為三個亞組：H/M（高/中）， L（低）和R（其余：更低或陰性）。

令人鼓舞的客觀緩解率與中位無進展生存期

截至統計日期， 82名患者已接受治療，隨訪中位時間為15.2個月。對總體患者、總體具有/已知CLDN18.2/PD-L1表達水平患者以及具有PD-L1 CPS<5亞組患者的亞組療效的探索性分析結果如下：

總體患者組： CLDN18.2高/中等表達(H/M)患者的中位無進展生存期為12.6個月，低表達(L)患者為7.1個月，其余患者(R)為8.5個月。確認客觀緩解率分別為58.1%、 52.4%和55.6%。總體人群（n=82）的12個月生存率為73.8%。

CLDN18.2高/中等表達(H/M)患者的中位無進展生存期為12.6個月，低表達(L)患者為7.1個月，其余患者(R)為8.5個月。確認客觀緩解率分別為58.1%、 52.4%和55.6%。總體人群（n=82）的12個月生存率為73.8%。 總體具有/已知CLDN18.2/PD-L1表達水平患者組(n=66)： CLDN18.2高/中等表達(H/M)患者的中位無進展生存期為14.2個月，低表達(L)患者為8.5個月，其余患者(R)為6.7個月。確認客觀緩解率分別為68.0%、 61.1%和50.0%。

CLDN18.2高/中等表達(H/M)患者的中位無進展生存期為14.2個月，低表達(L)患者為8.5個月，其余患者(R)為6.7個月。確認客觀緩解率分別為68.0%、 61.1%和50.0%。 PD-L1 CPS<5亞組患者(n=56)：CLDN18.2高/中等表達(H/M)患者的中位無進展生存期為16.6個月，低表達(L)患者為7.1個月，其余患者(R)為5.7個月。確認客觀緩解率分別為71.4%、 60.0%和47.1%。

可控的安全性

所有患者均經歷了與治療相關的不良事件(TRAE)。最常見的TRAE是低白蛋白血症、惡心和嘔吐，其中大多數為可控的CTC AE1級或2級。其安全性特征與此前展示的TST001聯合CAPOX大體一致（《臨床腫瘤學雜志》第41卷，第16期， 2023年，摘要#4046）。

關於Osemitamab (TST001)

Osemitamab (TST001) 是一種高親和力的靶向CLDN18.2的人源化單克隆抗體，具有增強的抗體依賴性細胞毒性（ADCC），在異種移植試驗中顯示出強大的抗腫瘤活性。Osemitamab (TST001) 是全球范圍內開發的第二個最先進的CLDN18.2靶向抗體藥物，由本公司通過其免疫耐受突破(IMTB)技術平台開發。Osemitamab (TST001) 通過ADCC機制殺死表達CLDN 18.2的腫瘤細胞。利用先進的生物加工技術，Osemitamab (TST001) 的巖藻糖含量在生產過程中大大降低，進一步增強了Osemitamab (TST001) 的NK細胞介導的ADCC活性。中國和美國均一直在進行Osemitamab (TST001) 的臨床試驗(TranStar101/NCT04396821, TranStar102/NCT04495296)。美國食品和藥品監督管理局(FDA)已授予Osemitamab (TST001) 用於治療胃癌或胃食管結合部腺癌和胰腺癌患者的孤兒藥資格認定。

關於創勝集團

創勝集團是一家臨床階段的在生物藥發現、研發、工藝開發和生產方面具有全面綜合能力的生物制藥公司。

創勝集團總部位於蘇州，已成功搭建了全球的業務布局：在蘇州設有藥物發現、臨床和轉化研究中心，在杭州擁有工藝與產品開發中心以及藥物生產基地，在美國普林斯頓、北京、上海、廣州分別設有臨床開發中心，並在美國波士頓、洛杉磯設立了業務拓展中心。創勝集團的開發管線已有十四個治療用抗體新藥分子，涵蓋腫瘤、骨科和腎病等領域。

如需了解關於創勝集團的更多信息，請訪問公司網站：www.transcenta.com 或領英賬號：Transcenta。

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SOURCE 創勝集團