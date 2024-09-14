【直擊ESMO 2024】耐立克®獲口頭報告，展示治療SDH缺陷型GIST的持續臨床療效

美國馬里蘭州羅克維爾市和中國蘇州2024年9月14日 /美通社/ -- 致力於在腫瘤等領域開發創新藥物的領先的生物醫藥企業——亞盛醫藥（6855.HK）今日宣布，公司已在2024年歐洲腫瘤內科學會（ESMO）年會上，以小型口頭報告（mini oral）形式公布公司原創1類新藥奧雷巴替尼（商品名：耐立克®；研發代號：HQP1351）治療琥珀酸脫氫酶（succinate dehydrogenase, SDH）缺陷型胃腸間質瘤（gastrointestinal stromal tumor, GIST）的臨床研究成果。

此次口頭報告的臨床數據表明，奧雷巴替尼治療SDH缺陷型GIST具有持續的臨床療效。截至2024年3月12日，入組的26例SDH缺陷型GIST患者中有6例獲部分緩解（PR），客觀緩解率（ORR）為23.1%，中位無進展生存期（PFS）為22個月。此外，潛在作用機制（MOA）研究表明，奧雷巴替尼通過調節參與血管生成、凋亡、增殖和存活等多種信號通路來發揮抗腫瘤活性。

奧雷巴替尼是亞盛醫藥原創1類新藥，為口服第三代酪氨酸激酶抑制劑（TKI），是中國首個上市的第三代BCR-ABL抑制劑，目前已有兩項適應症獲批，分別為治療任何TKI耐藥、並伴有T315I突變的慢性髓細胞白血病（CML）慢性期（-CP）和加速期（-AP）的成年患者；和治療對一代和二代TKI耐藥和/或不耐受的CML-CP成年患者。奧雷巴替尼在中國的商業化推廣由亞盛醫藥和信達生物共同負責。

除了在血液腫瘤領域的臨床開發與應用，奧雷巴替尼在GIST領域的臨床探索也在同步進行。目前，該品種已獲國家藥品監督管理局（NMPA）藥品審評中心（CDE）納入「突/破性治療品種」，用於治療既往經過一線治療的SDH缺陷型GIST患者。近期奧雷巴替尼已獲CDE許可開展治療SDH缺陷型GIST患者的註冊III期臨床研究。

該項臨床研究的報告人、中山大學腫瘤防治中心邱海波教授表示：「SDH缺陷型GIST是十分罕見的腫瘤，目前國內外的臨床指南針對不可切除的SDH缺陷型GIST都沒有標準治療推薦。本項I期研究取得了令人鼓舞的療效數據，同時我們也對奧雷巴替尼的機制做了深入的探索。基於已取得的數據，註冊III期試驗將很快開展，期待能夠為更多的SDH缺陷型GIST患者帶來新的治療選擇。」

亞盛醫藥首席醫學官翟一帆博士表示：「此次口頭報告的臨床數據再次證明奧雷巴替尼在SDH缺陷型GIST患者中良好的療效和耐受性特征，意味著該品種有望為又一個存在巨大未滿足臨床需求的領域帶來治療突破，我們將積極推進相關臨床開發，希望早日能為患者帶來更安全有效的治療選擇。」

ESMO年會是全球最具權威性和影響力的腫瘤學術會議之一，為全球臨床醫生、研究人員、患者等展示最新的前沿數據與研究成果。

奧雷巴替尼在此次ESMO年會上展示的核心要點如下：

奧雷巴替尼（HQP1351）治療琥珀酸脫氫酶（SDH）缺陷型胃腸間質瘤（GIST）的最新療效數據及潛在作用機制（MOA）

展示形式：小型口頭報告

演講編號：1722MO

類別：肉瘤（Sarcoma）

日期及時間：2024年9月13日（星期五），16:30 - 16:35（歐洲中部時間）/ 2024年9月13日（星期五），22:30 – 22:35（北京時間）

報告人：邱海波教授，中山大學腫瘤防治中心

核心要點：

研究背景 ： SDH缺陷型GIST是一種罕見疾病，缺少有效治療藥物。SDH 缺陷的致癌機制尚未明確。奧雷巴替尼已在中國獲批用於治療TKI耐藥的CML-CP或CML-AP成人患者（無論是否存在T315I突變），該藥在SDH缺陷型GIST中顯示出良好的臨床療效。本次會議報告奧雷巴替尼治療SDH缺陷型GIST臨床I期研究最新的療效數據和轉化結果。

： SDH缺陷型GIST是一種罕見疾病，缺少有效治療藥物。SDH 缺陷的致癌機制尚未明確。奧雷巴替尼已在中國獲批用於治療TKI耐藥的CML-CP或CML-AP成人患者（無論是否存在T315I突變），該藥在SDH缺陷型GIST中顯示出良好的臨床療效。本次會議報告奧雷巴替尼治療SDH缺陷型GIST臨床I期研究最新的療效數據和轉化結果。 研究方法 ：本研究（HQP1351-SJ0003；NCT03594422）旨在評估奧雷巴替尼治療GIST和其他實體瘤患者（≥12歲）的安全性和有效性。奧雷巴替尼隔日一次（QOD）口服給藥。利用多種體外和體內試驗，包括SDHB基因敲除大鼠嗜鉻細胞瘤PC12（#5F7）來源的小鼠異種移植模型，進行了藥物機制的研究。

：本研究（HQP1351-SJ0003；NCT03594422）旨在評估奧雷巴替尼治療GIST和其他實體瘤患者（≥12歲）的安全性和有效性。奧雷巴替尼隔日一次（QOD）口服給藥。利用多種體外和體內試驗，包括SDHB基因敲除大鼠嗜鉻細胞瘤PC12（#5F7）來源的小鼠異種移植模型，進行了藥物機制的研究。 入組患者：截至2024年3月12日，共26例SDH缺陷型GIST患者（經IHC確診）接受了奧雷巴替尼治療；其中25例（96.2%）既往接受了1至4種TKIs治療，13例（50.0%）接受了≥3種TKIs治療。

療效與安全性數據 ：奧雷巴替尼的給藥劑量在30至50mg時具有良好的耐受性。共6例（23.1%）患者獲PR，中位PFS為22.0個月（范圍：12.9-38.6個月）。

：奧雷巴替尼的給藥劑量在30至50mg時具有良好的耐受性。共6例（23.1%）患者獲PR，中位PFS為22.0個月（范圍：12.9-38.6個月）。 臨床前數據 ：奧雷巴替尼在 SDHB缺陷的細胞系中具有卓越的抗增殖活性（與其他已批准的 TKIs 相比）（IC50，0.129-5.132 μM）。在 PC12#5F7 (SDHB基因敲除) 細胞中，奧雷巴替尼可降低 HIF 2α、VEGFA 和 FGFR1 蛋白水平，抑制 FGFR1、IGF 1R、SRC、AKT 和 ERK1/2 的磷酸化。在用PC12#5F7細胞建立的異種移植模型中，奧雷巴替尼在10mg/kg和20mg/kg（QOD）劑量下表現出劑量依賴性抗腫瘤活性。

：奧雷巴替尼在 SDHB缺陷的細胞系中具有卓越的抗增殖活性（與其他已批准的 TKIs 相比）（IC50，0.129-5.132 μM）。在 PC12#5F7 (SDHB基因敲除) 細胞中，奧雷巴替尼可降低 HIF 2α、VEGFA 和 FGFR1 蛋白水平，抑制 FGFR1、IGF 1R、SRC、AKT 和 ERK1/2 的磷酸化。在用PC12#5F7細胞建立的異種移植模型中，奧雷巴替尼在10mg/kg和20mg/kg（QOD）劑量下表現出劑量依賴性抗腫瘤活性。 結論 ：奧雷巴替尼在SDH缺陷型GIST中顯示出了持續的臨床療效，並為這種罕見疾病的未來研究提供了基準。MOA研究顯示，奧雷巴替尼通過調節參與血管生成、凋亡、增殖和存活等多種信號通路來發揮抗腫瘤活性。

關於亞盛醫藥

亞盛醫藥是一家綜合性的全球生物醫藥企業，致力於研發創新藥，以解決腫瘤等領域全球患者尚未滿足的臨床需求。2019年10月28日，公司在香港聯交所主板掛牌上市，股票代碼：6855.HK。

亞盛醫藥已建立豐富的創新藥產品管線，包括抑制Bcl-2、IAP 或 MDM2-p53 等細胞凋亡通路關鍵蛋白的抑制劑；新一代針對癌症治療中出現的激酶突變體的抑制劑等，為全球唯一在細胞凋亡通路關鍵蛋白領域均有臨床開發品種的創新公司。目前公司已在中國、美國、澳洲及歐洲開展40多項臨床試驗，其中包括11項註冊臨床研究（已完成/進行中/擬啟動）。

用於治療慢性髓細胞白血病的核心品種耐立克®曾獲中國國家藥品監督管理局新藥審評中心（CDE）納入優先審評和突破性治療品種，並已在中國獲批，是公司的首個上市品種。目前，耐立克®已被成功納入《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》。該品種還獲得了美國FDA快速通道資格、孤兒藥資格認定以及歐盟孤兒藥資格認定。

截至目前，公司共有4個在研新藥獲得16項FDA和1項歐盟孤兒藥資格認定，2項FDA快速通道資格以及2項FDA兒童罕見病資格認證。憑借強大的研發能力，亞盛醫藥已在全球范圍內進行知識產權布局，並與武田、默沙東、阿斯利康、輝瑞、信達等領先的生物制藥公司，以及MD安德森癌症中心（MD Anderson Cancer Center）、梅奧醫學中心（Mayo Clinic）、丹娜法伯癌症研究院（Dana-Farber Cancer Institute）、美國國家癌症研究所（NCI）和密西根大學等學術機構達成全球合作關系。

亞盛醫藥已構建在原創新藥研發與臨床開發領域經驗豐富的國際化人才團隊，以及成熟的商業化生產與市場營銷團隊。亞盛醫藥將不斷提高研發能力，加速推進公司產品管線的臨床開發進度，真正踐行「解決中國乃至全球患者尚未滿足的臨床需求」的使命，以造福更多患者。

前瞻性聲明

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SOURCE 亞盛醫藥