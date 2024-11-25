信達生物將在ESMO Asia 2024年會上公布IBI343（CLDN18.2 ADC）等多項創新管線更新臨床數據

美國舊金山和中國蘇州2024年11月25日 /美通社/ -- 信達生物制藥集團（香港聯交所股票代碼：01801），一家致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝及心血管、眼科等重大疾病領域創新藥物的生物制藥公司，今日宣布，將在2024年歐洲腫瘤內科學會亞洲年會（ESMO Asia）上公布近10項臨床數據，含2項口頭報告，其中包括IBI343（創新TOPO1i CLDN18.2 ADC）治療胰腺癌的I期更新數據。ESMO Asia年會將於當地時間2024年12月6日-8日在新加坡舉辦。

詳細摘要信息如下：

口頭報告

摘要標題：抗Claudin18.2 (CLDN18.2) ADC藥物IBI343治療晚期胰腺導管腺癌 (PDAC): I期研究數據更新

摘要編號: 132MO

展示形式：Mini Oral

展示時間：2024年12月7日, 09:50-09:55

講者：張劍 教授，復旦大學附屬腫瘤醫院

摘要標題：mFOLFOX6+貝伐珠單抗+信迪利單抗 (PD-1抗體) 治療局部晚期MSS型結直腸癌：一項前瞻性、單臂、開放標簽II期研究（BASKET II）

摘要編號：74MO

展示形式：Mini Oral

展示時間：2024年12月7日, 10:20-10:25

講者：黃俊 教授， 中山大學附屬第六醫院

壁報展示

摘要標題： 信迪利單抗聯合安羅替尼一線治療晚期腸癌 (APICAL-CRC)：一項開放標簽、單臂、II期研究

摘要編號: 75P

展示形式：壁報

展示時間：2024年12月7日, 17:50-18:45

講者：王湛 教授，上海長征醫院

摘要標題：肝動脈灌注化療（HAIC）聯合信迪利單抗和多納非尼作為不可切除肝內膽管癌一線治療的一項單臂、多中心、II期研究（CHANCE 2203）

摘要編號：137P

展示形式：壁報

展示時間：2024年12月7日, 17:50-18:45

講者：滕皋軍 教授，東南大學附屬中大醫院

摘要標題：FOLFOX-HAIC聯合信迪利單抗及貝伐珠單抗治療晚期肝細胞癌：一項單臂II期研究

摘要編號：207P

展示形式：壁報

展示時間：2024年12月7日, 17:50-18:45

講者：梁斌/王子卓 教授，華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院

摘要標題：肝動脈灌注化療（HAIC）聯合信迪利單抗和貝伐珠單抗用於晚期肝細胞癌患者治療的II期研究的更新結果

摘要編號：214P

展示形式：壁報

展示時間：2024年12月7日, 17:50-18:45

講者：張海斌 教授，上海東方肝膽外科醫院

中文標題: 信迪利單抗聯合安羅替尼vs. 免疫聯合化療治療圍手術期NSCLC：II期臨床研究

摘要編號：599P

展示形式：壁報

展示時間：2024年12月7日, 17:50-18:45

講者：儲天晴 教授，上海交通大學附屬胸科醫院

方案發表（TiP）

摘要標題： IBI310（抗CTLA-4抗體）聯合信迪利單抗作為可切除的MSI-H/dMMR結腸癌新輔助治療的一項隨機、對照、多中心的3期研究：正在進行中

摘要編號：119TiP

展示形式：壁報

展示時間：2024年12月7日, 17:50-18:45

講者：徐瑞華 教授，中山大學腫瘤防治中心

摘要標題: 信迪利單抗聯合化療及冷凍消融一線治療晚期非鱗狀非小細胞肺癌的療效和安全性

摘要編號：722TiP

展示形式：壁報

展示時間：2024年12月7日, 17:50-18:45

講者：高志強 教授，上海交通大學附屬胸科醫院

信達生物制藥集團高級副總裁周輝博士表示：「很高興在本次ESMO Asia大會上持續更新我們多個突破性臨床數據，尤其在全球難治癌種胰腺癌上，信達生物創新TOPO1i CLDN18.2 ADC IBI343，在早期少量人群初步療效信號的基礎上，擴大入組後依然看到了令人鼓舞的療效信號和良好的安全性。IBI343以其獨特的抗體端Fc沉默設計，穩定的linker，強活性extecan的payload，成為目前在PDAC治療方面進度最為領先的CLDN18.2 ADC分子。作為少數擁有『IO+ADC』技術平台和充沛管線儲備的生物制藥企業，信達生物將在癌症治療領域持續取得突破，致力於為醫生和患者提供更創新、有效和安全的治療手段及方案。」

關於信達生物

「始於信，達於行」，開發出老百姓用得起的高質量生物藥，是信達生物的使命和目標。信達生物成立於2011年，致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝、眼科等重大疾病領域的創新藥物，讓我們的工作惠及更多的生命。公司已有11個產品獲得批准上市，它們分別是信迪利單抗注射液（達伯舒®），貝伐珠單抗注射液（達攸同®），阿達木單抗注射液（蘇立信®），利妥昔單抗注射液（達伯華®），佩米替尼片（達伯坦®），奧雷巴替尼片（耐立克®）， 雷莫西尤單抗注射液（希冉擇®），塞普替尼膠囊（睿妥®），伊基奧侖賽注射液（福可蘇®），托萊西單抗注射液（信必樂®）和氟澤雷塞片（達伯特®）。目前，同時還有5個品種在NMPA審評中，3個新藥分子進入III期或關鍵性臨床研究，另外還有17個新藥品種已進入臨床研究。

公司已與禮來、羅氏、賽諾菲、Adimab、Incyte和MD Anderson 癌症中心等國際合作方達成30多項戰略合作。信達生物在不斷自研創新藥物、謀求自身發展的同時，秉承經濟建設以人民為中心的發展思想。多年來，始終心懷科學善念，堅守「以患者為中心」，心系患者並關注患者家庭，積極履行社會責任。公司陸續發起、參與了多項藥品公益援助項目，讓越來越多的患者能夠得益於生命科學的進步，買得到、用得起高質量的生物藥。截至目前，信達生物患者援助項目已惠及17余萬普通患者，藥物捐贈總價值34億元人民幣。信達生物希望和大家一起努力，提高中國生物制藥產業的發展水平，以滿足百姓用藥可及性和人民對生命健康美好願望的追求。

詳情請訪問公司網站：www.innoventbio.com或公司領英賬號www.linkedin.com/company/innovent-biologics/。

聲明：1.信達生物不推薦未獲批的藥品/適應症的使用。

2.雷莫西尤單抗注射液（希冉擇®）和塞普替尼膠囊（睿妥®）由禮來公司研發

前瞻性聲明

本新聞稿所發布的信息中可能會包含某些前瞻性表述。這些表述本質上具有相當風險和不確定性。在使用「預期」、「相信」、「預測」、「期望」、「打算」及其他類似詞語進行表述時，凡與本公司有關的，目的均是要指明其屬前瞻性表述。本公司並無義務不斷地更新這些預測性陳述。

這些前瞻性表述乃基於本公司管理層在做出表述時對未來事務的現有看法、假設、期望、估計、預測和理解。這些表述並非對未來發展的保證，會受到風險、不確性及其他因素的影響，有些乃超出本公司的控制范圍，難以預計。因此，受我們的業務、競爭環境、政治、經濟、法律和社會情況的未來變化及發展的影響，實際結果可能會與前瞻性表述所含資料有較大差別。

SOURCE 信達生物