信達生物將在歐洲腫瘤內科學會全體會議（ESMO Plenary）和胃腸道腫瘤大會（ESMO GI）上口頭報告創新分子IBI363（PD-1/IL-2）和IBI343（CLDN18.2 ADC）的最新臨床數據

美國舊金山和中國蘇州2024年5月20日 /美通社/ -- 信達生物制藥集團（香港聯交所股票代碼：01801），一家致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝及心血管、眼科等重大疾病領域創新藥物的生物制藥公司，今日宣布，將在即將召開的歐洲腫瘤內科學會全體會議（ESMO Virtual Plenary）和胃腸道腫瘤大會（ESMO GI）上以口頭形式報告全球首創PD-1/IL-2雙抗（代號：IBI363）和創新型Topoi抗Claudin18.2 ADC（代號：IBI343）的最新臨床數據。具體信息如下：

歐洲腫瘤內科學會全體會議：2024年6月13日-6月14日，線上

標題： First-in-class PD-1/IL-2 bispecific antibody fusion protein IBI363 in patients (pts) with advanced solid tumors: First-in-human phase I study

展示形式：口頭報告

時間：2024年6月13日18：30 PM – 19：30 PM和2024年6月14日13：00 PM – 14：10 PM （中歐夏令時）

演講者：白雪莉教授 浙江大學醫學院附屬第一醫院

歐洲腫瘤內科學會胃腸道腫瘤大會：2024年6月26日-6月29日，德國慕尼黑

標題： Anti-claudin 18.2 (CLDN18.2) antibody-drug conjugate (ADC) IBI343 in patients (pts) with solid tumors and gastric/gastro-esophageal junction adenocarcinoma (G/GEJ AC): A phase 1 study

摘要號：396MO

展示形式：口頭報告

時間：2024年6月29日8：45 AM – 10：00 AM （中歐夏令時）

演講者：Jia (Jenny) Liu, 悉尼聖文森特醫院

信達生物制藥集團高級副總裁周輝博士表示：「我們即將在近期內多個國際性學術會議上公布多項下一代創新腫瘤雙抗及ADC分子的最新臨床數據。早期探索取得的成果令我們欣喜，也使我們對於進一步開發充滿信心。在癌症治療領域，基於信達生物全球領先的抗體技術平台、差異化的ADC平台和對科學的深度理解，我們深度布局 "IO+ADC"的新一代創新管線，致力於解決現有療法外的未滿足臨床需求，填補治療空白。」

關於信達生物

「始於信，達於行」，開發出老百姓用得起的高質量生物藥，是信達生物的使命和目標。信達生物成立於2011年，致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝、眼科等重大疾病領域的創新藥物，讓我們的工作惠及更多的生命。公司已有10個產品獲得批准上市，它們分別是信迪利單抗注射液（達伯舒®），貝伐珠單抗注射液（達攸同®），阿達木單抗注射液（蘇立信®），利妥昔單抗注射液（達伯華®），佩米替尼片（達伯坦®），奧雷巴替尼片（耐立克®）， 雷莫西尤單抗注射液（希冉擇®），塞普替尼膠囊（睿妥®），伊基奧侖賽注射液（福可蘇®）和托萊西單抗注射液（信必樂®）。目前，同時還有3個品種在NMPA審評中，5個新藥分子進入III期或關鍵性臨床研究，另外還有18個新藥品種已進入臨床研究。

公司已與禮來、羅氏、賽諾菲、Adimab、Incyte和MD Anderson 癌症中心等國際合作方達成30多項戰略合作。信達生物在不斷自研創新藥物、謀求自身發展的同時，秉承經濟建設以人民為中心的發展思想。多年來，始終心懷科學善念，堅守「以患者為中心」，心系患者並關注患者家庭，積極履行社會責任。公司陸續發起、參與了多項藥品公益援助項目，讓越來越多的患者能夠得益於生命科學的進步，買得到、用得起高質量的生物藥。至2023年底，信達生物患者援助項目已惠及17余萬普通患者，藥物捐贈總價值34億元人民幣。信達生物希望和大家一起努力，提高中國生物制藥產業的發展水平，以滿足百姓用藥可及性和人民對生命健康美好願望的追求。

詳情請訪問公司網站：www.innoventbio.com或公司領英賬號www.linkedin.com/company/innovent-biologics/。

聲明：信達生物不推薦未獲批的藥品/適應症的使用。

前瞻性聲明

本新聞稿所發布的信息中可能會包含某些前瞻性表述。這些表述本質上具有相當風險和不確定性。在使用「預期」、「相信」、「預測」、「期望」、「打算」及其他類似詞語進行表述時，凡與本公司有關的，目的均是要指明其屬前瞻性表述。本公司並無義務不斷地更新這些預測性陳述。

這些前瞻性表述乃基於本公司管理層在做出表述時對未來事務的現有看法、假設、期望、估計、預測和理解。這些表述並非對未來發展的保證，會受到風險、不確性及其他因素的影響，有些乃超出本公司的控制范圍，難以預計。因此，受我們的業務、競爭環境、政治、經濟、法律和社會情況的未來變化及發展的影響，實際結果可能會與前瞻性表述所含資料有較大差別。

SOURCE 信達生物