新一代eSpring™智能淨水器最近榮獲美國國家衛生基金會（NSF）第53及第401項濾淨標準的認證更新

安利在淨水市場有近40年經驗， 其工程師和科學家團隊開創先河，在新一代eSpring™智能淨水器研發出於家居淨水系統中使用的UV-C紫外線LED燈，配合eSpring™e3活性碳濾心，有效減少和消滅飲用水中超過170種污染物，包括145種對健康有害的污染物。此外，創新的UV-C紫外線LED燈技術能有效殺滅細菌達99.9999%。憑藉其先進的技術和具前瞻性的設計，新一代eSpring™智能淨水器可以為你和家人帶來純淨甘甜的飲用水，只要打開家中的水龍頭，即可享用源源不絕的清純淨水。

Asha Gupta

亞太區域總裁兼全球首席戰略與企業發展官

「人的健康始於潔淨的水。20多年來，獲獎無數的eSpring™智能淨水器一直為用戶提供不含有害細菌和污染物的清純淨水。時至今日，我們又向前邁進一步，匯聚科學家和工程師多年的經驗及智慧，首次研發出使用UV-C紫外線LED燈的創新濾水方法。我們很高興能與全球安利企業家（ABO）合作，將這款全新產品帶給客戶。」

讓優質清純淨水滋養全家人健康

新一代eSpring™智能淨水器採用創新的UV-C紫外線LED燈技術，配合eSpring™e3活性碳濾心，有效減少和消滅飲用水中超過170種污染物，包括微塑膠、藥物、PFAS總量、全氟辛酸（PFOA）、全氟辛烷磺酸（PFOS）、細菌、囊胞菌及病毒。

而最近榮獲美國國家衛生基金會（NSF）第53及第401項濾淨標準認證更新的新一代eSpring™智能淨水器，更提升了微塑膠濾除率至99%，同時亦增加了PFAS總去除量，可以濾除整個PFAS家族的化合物。

可濾除 99%微塑膠

最近有研究指出+，微塑膠在日常生活中隨處可見，而每人平均每週會無意中吞食高達5克微塑膠，相當於一張信用卡的重量。新一代eSpring™智能淨水器的eSpring™e3活性碳濾心可以過濾高達99%微塑膠，讓你及家人可以安心飲用。

增加PFAS總去除量

PFAS是一類化學性質穩定的合成物質，因為具備防水、防油、及摩擦力小的特性，廣泛被用來作為表面塗料，如衣物、紙張護膜、食品包裝材料、炊具、消防泡沫等。PFAS 十分穩定的特性雖然帶來了許多應用，但卻也不易被自然分解，在環境中有高度持久性，在生產 PFAS 過程中可能會污染附近環境的飲用水及土壤，並進入生態鏈中污染動植物，最終影響人體健康。新一代eSpring™智能淨水器的淨水技術增加PFAS總去除量，為小朋友和家人的健康提供額外保障。

新一代eSpring™智能淨水器

保障飲用水安全 為健康把關

新升級效能

微塑膠：濾淨99%肉眼看不見，但對身體有害的微塑膠

化合物：濾淨PFAS總量、全氟辛酸（PFOA）、全氟辛烷磺酸（PFOS）、除草劑、殺蟲劑等農藥及揮發性有機化合物

藥物：濾淨19種藥物成分，如︰止痛藥、抗生素、鎮痙劑、抗過敏藥、降血糖藥和興奮劑等

可濾除污染物：有效減少和消滅飲用水中，超過170種污染物

極致過濾：可濾除微小至 0.2 微米顆粒

環保耐用：採用的UV-C 紫外線LED燈，具有10年壽命，無需每年更換

細菌：99.9999% 極致濾淨率

病毒：99.99% 濾淨率

囊胞菌：99.9% 濾淨率

創新UV-C紫外線LED燈配eSpring™e3活性碳濾心帶給你源源不絕的清純淨水

新一代eSpring™智能淨水器配備創新的UV-C紫外線LED燈，再配合具有三重強效過濾層的eSpring™e3活性碳濾心，有效過濾各種污染物，是淨水處理技術的未來。

eSpring™e3活性碳濾心 三重強效過濾層

前置濾網層

捕獲較大的顆粒（沉積物、水垢沉澱物、鐵顆粒和灰塵）

防禦濾網層

提高水的清澈度，捕獲細小顆粒（微塑膠、石棉、淤泥和囊胞菌）

活性碳阻隔濾心

有效濾除藥物、揮發性有機化合物（VOCs）、殺蟲劑、除草劑、PFAS總量、全氟辛酸（PFOA）、全氟辛烷磺酸（PFOS），以及小至0.2 微米，比人類頭髮的直徑還要小300-500 倍的微粒。

UV-C紫外線LED燈技術

UV-C紫外線LED燈發出平均波長為267 納米的高能量紫外線，有效殺滅水中99.9999%的細菌、99.99%病毒和99.9%囊胞菌等微生物。

兩大權威認證

新一代eSpring™智能淨水器，是首個獲得美國國家衛生基金會（NSF）認證，採用UV-C紫外線LED燈技術的淨水器，通過NSF/ANSI第55項B類殺菌標準、NSF第53項衞生品質及第401項新興污染物過濾標準，其中更有效濾除高達99%微塑膠；並榮獲美國水質協會金標籤認證。

美國國家衛生基金會（NSF）認證

美國國家衛生基金會（NSF）是提供有關水質和食品安全產品的認證和測試機構 ， 並獲世界衛生組織（WHO）指定為全球飲用水安全與濾淨合作中心，是國際的權威認證。

美國水質協會金標籤

水質協會設立金標籤計劃是協助消費者分辨高質素的淨水處理產品。只有符合或超出業界標準的淨水系統才能獲頒金標籤。

環保耐用 減少消耗

新一代eSpring™智能淨水器使用UV-C 紫外線LED燈，使用壽命長達 10 年^， 無需每年更換紫外線燈管，與舊款淨水器相比，新款淨水器的耗電量降低了25%。另外，eSpring™e3活性碳濾心每年可過濾多達5,000公升水量**，相當於節省10,000個500毫升的一次性膠樽。

新一代 eSpring™智能淨水器關注環保，努力為世界的可持續發展作出貢獻！

智能提醒 便捷方便

新一代eSpring™智能淨水器可連接新推出的安利健康家居應用程式，用戶再也不會錯過更換濾心時間。直接從應用程式中訂購新濾心， 獲得用量數據、自動軟件更新、使用方法影片等，適用於所有安利家居裝置。無論身處何地都可以使用安利健康家居應用程式，保持家中飲用水的安全和清潔。

新一代eSpring™智能淨水器 方便、美觀、多功能

尺寸: 35.7 厘米（高）x 25.5 厘米（闊）x 14 厘米（深）

新一代eSpring™智能淨水器可與任何廚房裝飾融為一體，適用於各種風格的家居。憑藉更快捷的濾心更換、升級膠喉管理設計，以及現代化、低調的顯示面板，新一代eSpring™智能淨水器兼備設計與效能。

新一代eSpring™智能淨水器

發售日期: 現已公開發售

售價: HK$7,880 （會員價）

產品保養: 可享2年全面保養服務

銷售地點: Amway

網址: https://bit.ly/3PdyfCT

Amway 體驗館 : 九龍旺角登打士街56 號家樂坊15 樓

新界購貨中心 : 新界屯門屯喜路2 號柏麗廣場1603 室

澳門購貨中心（安澳藥行）: 渡船街4-A號敬利大廈地下A座

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關於安利 (香港)

美國安利（香港）日用品有限公司於1974 年成立，是美國安利公司在遠東開發的首個市場，現時為全港最大及最活躍的直銷公司之一。安利（香港）秉承「幫助別人過更好、更健康生活」的願景，以天然與健康角度出發，並以保護環境為重點，為顧客提供包括健康與健美、美容及護膚品、個人護理用品、家居科技產品及家居護理用品。

安利科研實力雄厚，擁有近 800 名科研專家及技術人員，不斷研究獨一無二配方，由創立至今超過 60 年，總生產超過 400 款獨特的產品、擁有超過 750 項全球專利，為顧客帶來優質產品。欲瞭解更多資訊，請訪問 https://corp.amway.com.hk/ 。

*根據Verify Markets 對 2021 年環球銷售研究所得。 **以一個六口之家的年度平均用水量計算。實際的濾心壽命取決於水質和使用情況。 ^根據以下預設環境計算組件壽命：家庭人數為6人；每人每天用水量為3公升；水流速度為2.6公升/分鐘。 +資料來源: https://bit.ly/4dxRpgH

SOURCE Amway