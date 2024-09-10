星競威武集團旗下eStar FPS分部奪得2024 WCG穿越火線總冠軍

印尼雅加達2024年9月10日 /美通社/ -- 8月31日至9月1日，2024年世界電子競技大賽（WCG）在印尼雅加達舉行。星競威武集團（NASDAQ:NIPG）旗下eStar電子競技俱樂部FPS分部代表中國賽區參與穿越火線項目比賽，並憑藉優異的發揮和默契的配合，以三戰全勝的戰績奪得總冠軍！

本次2024 WCG穿越火線比賽，eStar俱樂部FPS分部派出了由xyu、quzi、hxh、YGao、care和67六位選手組成的參賽陣容。在為期兩天的比賽中，eStar FPS分部展現出色實力，先後戰勝來自越南、菲律賓和印尼的戰隊，獲得三連勝，順利摘得本次比賽的桂冠。

世界電子競技大賽（WCG）創立於2000年，是全球最具影響力的電子競技賽事之一。2024 WCG穿越火線比賽匯集了來自中國、印尼、菲律賓和越南四個國家的頂尖隊伍，以循環賽的方式角逐冠軍。今年7月，eStar俱樂部FPS分部在2024穿越火線榮光杯中斬獲總冠軍，從而獲得了代表中國參加本次WCG穿越火線項目比賽的資格。eStar戰隊此次奪冠不僅是俱樂部在穿越火線項目上的突破，更在國際舞台上充分展示了中國電競的激情和活力。

關於星競威武集團

星競威武集團（NIP Group）是一家是以電子競技俱樂部業務為核心，電競活動、數字體育人才經紀等多元化業務并行發展的全球性綜合數字體育集團。作為全球最具規模和影響力的綜合性數字體育集團之一，星競威武集團旗下業務擁有知名電子競技俱樂部品牌eStar Gaming與Ninjas in Pyjamas，業務覆蓋中國、歐洲、南美、中東等國家和地區，并在武漢和深圳設有主場，在斯德哥爾摩、上海、聖保羅以及阿布扎比設有區域辦公室。

作爲國内電競行業產業化、體育化、數字化發展的倡導者與踐行者，星競威武始終秉承「創造非凡電競體驗，助力夢想聯通世界」的使命，致力於成爲全球最受歡迎、最具價值的數字體育集團。

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