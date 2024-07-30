世界著名希臘餐廳estiatorio Milos在濱海灣金沙開設亞洲首家分店

濱海灣金沙首席運營官保羅•敦表示：「Milos是希臘美食的巔峰之作，在全球擁有獨一無二的體驗。我們很榮幸能與主廚Costas Spiliadis合作，將Milos引入本地區。我們知道他對品質的堅持，以及對希臘傳統和文化保持真實的熱愛。我們很高興能與Milos一起踏上探索之旅，為我們的所有賓客提供最優質、最正宗的體驗。」

Costas Spiliadis說：「打造Milos品牌是我畢生的事業。根據我的經驗，一家餐廳讓人念念不忘的原因有兩個：美食和員工。Milos將這兩個要素結合起來，打造了一種獨特的體驗，展現了希臘人最極致的待客之道。我為自己的文化感到驕傲，並且很高興能通過一盤盤希臘美食為賓客帶來這種高品質的體驗。在探索亞洲的新領域時，能與像濱海灣金沙這樣志同道合的合作夥伴共事是一個非常難得的機會，因為我們都致力於提供世界一流的體驗。」

踏上希臘美食之旅

Milos餐廳的菜單始終秉承希臘烹飪傳統，以尊重純天然風味的方式呈現全球採購的地中海食材和海鮮，讓每道菜都散發出優雅和簡約的氣息。

每位賓客會被帶到餐廳核心區域壯觀的魚市，挑選當天的精選海鮮。為了確保食材的品質和新鮮度，餐廳每天空運大約15種來自地中海的野生魚類，有石斑魚（cherna）、紅鯛魚（fagri）、鱸魚（lavraki）、皇帝魚（alfonsino），然後以各種方式烹製，包括生魚片、烤魚、海鹽烤魚，等等。 Milos還設有生鮮吧檯和時令蔬菜陳列櫃，為賓客提供純正的用餐體驗。

Milos的用餐體驗與在餐桌上分享大盤菜餚息息相關，首先是Milos特色菜品 （Milos Special）--脆皮西葫蘆和茄子塔搭配Kefalograviera 奶酪和希臘酸奶製成的奶油 Tzatziki。

接著，也能品嚐到番茄沙拉，該沙拉以農場新鮮的食材，包括籐上成熟的牛排番茄、黃瓜、青椒、紅洋蔥和卡拉馬塔橄欖製成，拌以特級初搾橄欖油和海鹽，並搭配桶裝陳年羊奶酪，最後您還可以盡情享用來自利姆諾斯島的鮮嫩烤地中海章魚 (Xtapodi)，佐以聖托裡尼豆泥。

賓客可以盡情享受雅典龍蝦意面（Astakomakaronada）帶來的美妙滋味，這道菜精選飽滿的蒸龍蝦和意大利細麵條，澆上龍蝦濃湯和正宗番茄醬製成的美味醬汁。與此同時，整條海鹽烤制的烤鱸魚呈上餐桌，在餐桌上展開了一道道精細的工序：打破鹽殼、切片、裝盤，確保在Milos餐廳用餐的美食家和忠實粉絲都能留下深刻印象。

飲品服務方案靈感源自希臘天堂，精選七款雞尾酒，捕捉島嶼的精髓。

此外，新加坡獨有的三款雞尾酒也讓希臘風情更上一層樓。 Martini of the Gods重新演繹經典髒馬提尼 （Dirty Martini），結合希臘伏特加、鮮味苦味料和橄欖鹽水，搖勻至酒杯壁結冰形成冰晶。 Demeter Sour則是對經典威士忌酸味酒的特別詮釋，融合波旁威士忌、開心果糖漿、奶油希臘酸奶、新鮮檸檬汁和Angostura苦味酒，最後撒上吸睛的開心果粉。 Santorini Sunrise則融合了誘人的西柚杜松子酒和金巴利酒，並佐以鮮搾的西柚汁、基西拉蜂蜜和薄荷葉。

Milos餐廳擁有新加坡最豐富的希臘葡萄酒種類品種，也提供一項獨特的希臘葡萄酒計劃，其中的葡萄酒標籤來自本土葡萄品種，如阿西爾提科(Assyrtiko)、希諾瑪夫羅 (Xinomavro)和阿吉奧基提科 (Agiorgitiko)，這些葡萄均產自從聖托裡尼的火山地帶到伯羅奔尼撒半島的坡地上。

希臘設計元素的交響樂

Milos新加坡餐廳由Alain Carle Architecte建築事務所設計，該事務所也曾在拉斯維加斯和紐約設計與開發同品牌餐廳，其設計理念體現了希臘建築的簡約風格。•餐廳入口處採用的宏偉Pentelikon白色大理石，其原產地可追溯到雅典的帕台農神廟；圓柱形的門廊讓人聯想到希臘基克拉迪群島的標誌性風車，高高架起的入口成為進入美食世界的過渡。

與米洛斯島 (Island of Milos) 的建築風格相似，餐廳也展現出一種外在美和清風拂面的感覺，將精緻的室外環境與明亮的感覺融為一體。亮點之一是Kalami天花板，讓人聯想到在沿海露台的巨大涼棚下用餐，同時還能俯瞰魚市。開放式廚房彰顯了對美味的讚美和烹飪團隊的凝聚力，為遠道而來的賓客帶來一場生動的視覺盛宴。

整個餐廳都採用了歐洲橡木裝修，給人一種溫暖的感覺，而來自希臘不同地區（包括塞薩洛尼基和克里特島）的大型甕和工藝品裝飾則增強了餐廳的雕塑感，與純淨的白色空間相映成趣。 Costas Spiliadis的女兒是一位攝影藝術家，她的作品被放置在專門的區域，作品強調的是希臘景觀中的光線和幾何形狀。

Milos新加坡餐廳位於濱海灣金沙購物商城 (The Shoppes at Marina Bay Sands) B1-48 號，金沙劇院 (Sands Theatre) 正對面，是一家可容納155人的餐廳，每天供應午餐和晚餐。

有關詳細信息，請訪問 www.marinabaysands.com/Milos並在Instagram上關注@estiatoriomilossg。

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SOURCE Marina Bay Sands