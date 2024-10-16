富途新推ETF組合智能投顧服務 攜手貝萊德提供目標配置模型投資組合

香港2024年10月16日 /美通社/ -- 領先的證券交易及財富管理金融科技公司—富途控股有限公司（Nasdaq: FUTU，下稱「富途」或「本公司」）宣佈其旗下財富管理業務將全面引入以ETF為底層標的的智能投顧服務，升級現有線上智能選基能力，打通場內外金融產品，基於客戶的風險回報預期、個人偏好，為客戶提供配置建議，並幫助客戶優化投資方案，打造個人化的投資體驗。

為進一步滿足投資者日益增長的環球資產配置需求，富途還將引入全球規模最大的資產管理公司之一貝萊德的底層組合策略，這亦是富途攜手貝萊德首度為香港及新加坡兩地客戶帶來可滿足不同風險等級需求的5隻旗艦目標配置模型投資組合。

富途已率先於9月在新加坡及香港推出基於ETF組合的智能投顧服務。根據每位客戶的「理財性格」及資金情況，服務可提供定製化的ETF組合結構建議，推薦優質投資策略，還將為客戶自動尋找最優投資組合，令個人投資者享受專屬個人化服務，同時隨行情實現自動調倉，有效解決投資痛點，減省投資者的時間成本投入。

這是富途首度為投資者帶來由貝萊德提供底層投資策略的目標配置模型投資組合。有關投資組合根據貝萊德的環球目標配置模型而設計，以貝萊德旗下iShares安碩發行的ETF投資，將資產進行戰略性全球化配置，並透過動態調整，優化不同資產比例，以尋求總回報為目標。

貝萊德全球產品解決方案部亞太區主管Aarti Angara表示：「這是貝萊德首次為富途提供旗艦目標配置模型投資組合，旨在帶來更多一體化、多資產、全球多元化、低成本的投資體驗。憑藉我們龐大的規模和豐富的產品平台，貝萊德在 ETF 行業處於領先地位，為亞太區的投資者提供全球超過1400隻ETF，致力為投資者提供實現投資目標所需的產品。」

富途控股財富管理業務負責人曾煜超表示: 「此次我們非常榮幸引入貝萊德目標配置模型投資組合，藉助其強大的模型及分析能力，助客戶輕鬆捕捉環球投資機遇。近年來智能投顧已成為全球資產管理市場的一大趨勢，我們此次推出以ETF為底層標的的智慧投顧服務，旨在進一步以金融科技創新帶來業務上的突破，打開財富管理的新維度。未來富途將不懈努力，持續搭建及擴充平台的全能力，與更多業內領先的全球機構合作，引入優質的資產管理方案，滿足不同投資者在風險偏好、投資目標等方面的多元需求。」

關於富途控股有限公司

富途控股有限公司（「富途」）是一家領先的數碼化金融科技公司，專注於為用戶提供覆蓋多個市場的數碼化金融服務，繼而提升投資體驗。2019年3月8日，富途（Nasdaq: FUTU）正式登陸美國納斯達克交易所。富途通過自主研發的一站式數碼化金融服務平台富途牛牛和moomoo，為用戶提供市場數據、財經資訊、投資社區、投資知識等服務；並通過集團旗下持牌券商，向客戶提供港股、美股、A股通、日股、新加坡股及澳股的股票交易和清算、融資融券及財富管理等服務。富途以用戶為中心構建起連接用戶、投資者、分析師、媒體、企業和機構的投資生態圈。透過旗下富途安逸（FUTU I&E）品牌，集團也為企業客戶提供一站式ESOP解决方案、首次公開募股（IPO）分銷，投資者關係（IR）和公共關係（PR）等企業及機構服務，並已成為多家知名企業信賴的合作夥伴；同時，富途信託為企業及高淨值個人和家族提供一站式綜合財富管理頂層架構設計，利用科技革新員工激勵計劃信託、家族信託、家族辦公室等服務。未來，富途將繼續秉承體驗至上，用戶第一的理念，不斷推動産品迭代升級，推出更多普惠投資者、企業和行業的産品及服務，成為有顯著影響力的全球金融服務平台。有關富途控股的其他資料，請瀏覽公司官網 www.futuholdings.com

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