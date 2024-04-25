艾德金融獲委任為首批全部六支比特幣及以太幣現貨ETF之參與證券商

全港首批券商支持實物申購贖回及孖展融資

香港2024年4月25日 /美通社/ -- 艾德金融（「集團」）旗下艾德證券期貨有限公司（「艾德證券期貨」或「公司」）獲委任為本港首批全部六支比特幣現貨交易所買賣基金以及以太幣現貨交易所買賣基金（「ETF」）之參與證券商。本公司將與持牌虛擬資產交易平台合作，讓客戶直接以比特幣及以太幣申購及贖回有關ETF。艾德證券期貨更是全港首批為有關ETF提供孖展融資服務的券商之一，為客戶持倉內的虛擬資產現貨ETF提供按值，讓客戶靈活提升購買力。

香港證監會月中分別有條件批准嘉實國際、華夏基金（香港）及博時基金與HashKey Capital發行共三支全球首批以太幣現貨ETF及三隻亞洲首批比特幣現貨ETF，艾德證券期貨將成為少數擔任該批全部ETF的參與證券商之一，協助其在一級市場的創建與贖回，支持交易順利進行。

本港同時成為全球首個支持實物申購和贖回虛擬資產現貨ETF的市場，除現金外，投資者更可以比特幣或以太幣申購及贖回有關ETF，大幅提升市場靈活度和流動性。艾德證券期貨亦將成為全港首批提供實物申購贖回服務的券商之一，客戶持有本公司證券及虛擬資產賬戶，以及指定虛擬資產交易平台賬戶，即可以比特幣和以太幣輕鬆進行實物申購及贖回。

艾德證券期貨亦是香港首批提供虛擬資產現貨ETF孖展融資服務的券商之一，支持客戶抵押持倉內的有關ETF，助投資者提高資金使用效率及投資組合的靈活性，助客戶充分把握各種交易機會。

艾德金融研究團隊將就虛擬資產相關產品，為投資者提供一系列專業研究報告，拆解環球市場動向、剖析各種相關投資工具走勢。團隊早前已就即將推出之比特幣和以太幣現貨ETF發表報告，見於集團研究部應用程式E-research，任何人毋須登記，均可經程式免費查看。

艾德證券期貨是次獲委任為首批全部比特幣及以太幣現貨ETF之參與證券商，以及推出各種創新服務，再一次印證集團在區內甚至全球虛擬資產市場的發展處於前沿位置，突顯團隊的競爭優勢和推動行業推陳出新的決心。集團將繼續與業界共同努力，為市場發展注入動力，突破各種界限，進一步鞏固本港作為區內領先數碼資產中心的地位。

SOURCE 艾德金融