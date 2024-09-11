布朗兄弟哈里曼銀行年度大中華區ETF投資者調查

在大中華區推動亞太區ETF投資的助力下，ETF資産創記錄新高

77%的投資者預測他們將在未來12個月內增加對ETF的使用

香港2024年9月11日 /美通社/ -- 得益於投資者需求推動增長以及77%的投資者預測將在下一年增加使用ETF，大中華區交易所交易基金(ETF)資産增長屢創新高。全球領先的ETF託管人和管理人布朗兄弟哈里曼銀行(BBH)開展了第七屆年度大中華區ETF投資者調查，結果顯示大中華區的ETF及部署的戰略正在持續發展。

大中華區調查是BBH全球ETF投資者調查的一環，代表著來自中國大陸、中國香港和中國台灣地區超過100名ETF投資者的意見，其中59%的受訪者管理超過10億美元資産，而在這些受訪者當中，39%在其投資組合中有50%的資産投資於ETF（全球比例為24%）。

主要發現：

大中華區：ETF增長領先於亞太區：

ETF 大幅增長： 2024年上半年，大中華區的淨新增資金量達1,020億美元，佔亞太區全部淨新增資金流量的70%。

2024年上半年，大中華區的淨新增資金量達1,020億美元，佔亞太區全部淨新增資金流量的70%。 主動型 ETF 冉冉崛起： 去年84%的投資者購買了主動型ETF。45%將指數型共同基金援引為其重新配置資金的首要來源。

去年84%的投資者購買了主動型ETF。45%將指數型共同基金援引為其重新配置資金的首要來源。 利用 ETF 把握大趨勢 ：63%的投資者計劃增加主題型ETF投資，最受追捧的主題是機器人和人工智能、自動駕駛和電動汽車以及網絡安全等策略。

：63%的投資者計劃增加主題型ETF投資，最受追捧的主題是機器人和人工智能、自動駕駛和電動汽車以及網絡安全等策略。 以 ETF 表達投資觀點： 47%的投資者利用ETF以表達短期的戰術性觀點。

47%的投資者利用ETF以表達短期的戰術性觀點。 發行人角色至關重要：63%計劃增加其合作的發行人數量。在發行人提供的工具和資源中，投資者最關注的是産品資料和交易支持。

中國大陸：跨境需求勢頭強勁：

境外投資配置增長： 71%的中國投資者已透過合格境內機構投資者（「QDII」）計劃或透過將ETF納入互聯互通（滬深港通）以投資中國香港上市ETF。

71%的中國投資者已透過合格境內機構投資者（「QDII」）計劃或透過將ETF納入互聯互通（滬深港通）以投資中國香港上市ETF。 助力風險管理的因子： 透過各項因子（價值、增長、動量等）調整投資組合以實現不同結果的能力吸引了中國大陸投資者的注意，43%的受訪者表示對此類産品的投資意欲最為強烈。

透過各項因子（價值、增長、動量等）調整投資組合以實現不同結果的能力吸引了中國大陸投資者的注意，43%的受訪者表示對此類産品的投資意欲最為強烈。 主題型ETF攻城拔寨：自動駕駛和電動汽車ETF非常受歡迎，50%的投資者計劃增加其對此類産品的投資。

中國香港：亞太區多元化程度最高的ETF産品平台之一：

擴大主動型 ETF 的受衆面： 投資者對主動管理型ETF的投資興趣依然強烈(40%)，其中54%使用此類産品以管理流動性，而51%以此類産品取代主動型共同基金。

投資者對主動管理型ETF的投資興趣依然強烈(40%)，其中54%使用此類産品以管理流動性，而51%以此類産品取代主動型共同基金。 針對戰術配置和主題配置的趨勢工具：60%的中國香港投資者利用ETF表達短期/戰術性觀點，而54%則利用ETF管理流動性。科技扮演著舉足輕重的角色，超過一半(55%)的投資者計劃投資機器人和人工智能策略，同時45%還計劃投資創新型策略。

中國台灣地區：屢超預期，屢創記錄：

需求推動增長： 中國台灣地區是增長最快的ETF市場之一，其中87%的投資者尋求增加使用ETF。2022年12月至2024年6月期間，ETF的資産管理規模上升120%，其中70%的投資者計劃在下一年增加合作發行人的數量。

中國台灣地區是增長最快的ETF市場之一，其中87%的投資者尋求增加使用ETF。2022年12月至2024年6月期間，ETF的資産管理規模上升120%，其中70%的投資者計劃在下一年增加合作發行人的數量。 通過 ETF 獵獲收益 ：股息型ETF為增長帶來了重要的貢獻，33%的投資者對此類産品有投資意欲。受過去幾年市場動盪影響，緩衝型ETF(33%)同樣是投資者的首選，因為投資者尋求控制下行風險。

：股息型ETF為增長帶來了重要的貢獻，33%的投資者對此類産品有投資意欲。受過去幾年市場動盪影響，緩衝型ETF(33%)同樣是投資者的首選，因為投資者尋求控制下行風險。 主動型ETF一路暢行：最近監管機構宣布允許在市場上採用主動型策略，主動型ETF迎來積極的發展勢頭，57%的投資者計劃向主動型ETF配置資金。47%的投資者對主動型系列中的多元資産産品有投資意欲。

「大中華區的ETF增長是值得被關注的，今年的調查數據顯示，即使新的ETF策略遊走於創造收益和風險管理之間，投資者亦欣然接受此等策略。我們正在見證，這些市場都在擴大産品平台，以滿足投資者對主動型ETF、主題型ETF、多元資産ETF和緩衝型ETF等策略日益增長的投資意欲。我們亦發現，中國跨境需求也在上升。」

「中國大陸、中國香港和中國台灣地區為管理人帶來重大投資機會，且發行人還有很大的進一步發展空間和機會。就尋求進入或進一步進軍區內市場的發行人而言，了解本地需求趨勢將是把握現有投資機會的關鍵所在。」BBH的亞洲區ETF服務總監Chris Pigott如此表示。

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關於布朗兄弟哈里曼銀行

布朗兄弟哈里曼銀行（BBH）成立於1818年，是一家私人控股的全球金融服務公司，總部位於紐約市。BBH 以其卓越的客戶服務、技術專長和定製化解決方案而聞名。200年來，其以客戶為中心的方法在承諾和信任的基礎上培養了眾多深厚而持久的客戶關係。作為一家私人合夥企業，BBH 不會受到短期或公共市場期望的干擾，旨在將客戶放在首位，創造持久的成功。

BBH的投資者服務業務為全球眾多領先的資產管理公司和金融機構提供資產服務、資本市場和運營模式的解決方案。資產服務解決方案涵蓋了跨境託管、會計以及行政管理及相關服務。資本市場解決方案包括運營和戰略的外匯及證券借貸服務。BBH的運營模式解決方案為資產管理公司、資產擁有者和金融機構解決了開放式架構運營模式中的平台、數據和連接等挑戰。

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