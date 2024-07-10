博時國新港股通央企紅利指數ETF 7月10日正式登陸港交所

香港2024年7月10日 /美通社/ -- 博時國新港股通央企紅利指數ETF（港元櫃檯代碼：3437.HK）今天在香港交易所（港交所）正式掛牌上市，這是香港市場上首只專注於央企主題的投資產品，為本地及國際投資者開闢了通往中國優質央企資產的新工具。

此次博時國新港股通央企紅利指數ETF的上市，是博時與中國國新控股有限責任公司戰略合作的重要成果，雙方攜手打造這一創新產品。該ETF緊密追蹤中證國新港股通央企紅利指數，該指數由權威機構中證指數有限公司精心編制，精選了近50家在港上市、具有行業領先地位、盈利能力強勁、現金流充沛且分紅收益可觀的優質央企公司，覆蓋了能源、通信服務、工業、公用事業、醫藥衛生等關乎國計民生的關鍵領域。

博時國新港股通央企紅利指數ETF的推出，為全球投資者提供了一個高效、便捷的投資工具，使他們能夠一鍵佈局中國最具競爭力的央企群體，分享中國經濟高品質發展的成果。特別是在當前全球經濟環境充滿不確定性的背景下，該ETF所追蹤的指數成分股憑藉其穩定的分紅能力、良好的流動性和相對較低的估值，展現出較強的風險抵禦能力和長期投資價值，成為投資者資產配置中的理想選擇。

值得注意的是，截至2023年12月29日，中證國新港股通央企紅利指數的前十大成分股過去一年股息率均值高達約7.86% (數據來源: WIND、中證指數有限公司），這一資料彰顯了央企板塊在分紅回報方面的顯著優勢，為投資者提供了可觀的現金流支援和長期收益潛力。

隨著國務院國資委強化央企上市公司市值管理的深入踐行和新「國九條」鼓勵現金分紅政策導向的深入實施，中國央企的國際競爭力和影響力及分紅金額預計將不斷提升，為投資者創造更多價值。博時國新港股通央企紅利指數ETF的上市，正是順應了這一趨勢，旨在通過專業的投資管理和透明的運作機制，為境內外投資者提供一個高效、安全、便捷的投資平台，共同分享中國央企的成長紅利。

同時，博時國新港股通央企紅利指數ETF的成功發行，也希望能吸引更多元的資金流向相關港股央企上市公司，為企業改革發展帶來新的動能，助力央企提升在國際資本市場的市場認同和價值實現，為央企的實現高品質發展貢獻一份力量。

正如財經事務及庫務局局長許正宇局長在上市儀式上的致辭中所言「今日首只央企主題的ETF產品在港上市，象徵著香港貢獻央企國企對接國際資本、推進境內外市場聯動的另一里程碑。展望將來，我們期望繼續透過香港的國際融資平臺，引導更多國際資金和產業資源投放優質港股央企上市公司，助力其高品質發展。」

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博時基金是中國內地首批成立的五家基金管理公司之一，也是中國目前資產管理規模最大的公募基金公司之一。

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