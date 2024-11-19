Eton Solutions推出針對私募股權投資公司普通合夥人的EtonGPT™賦能基金會計平臺與服務

Eton Solutions憑藉其利用AI工具EtonGPT™進行改進的AtlasFive®平臺，為私募股權投資、房地產和基金中的基金領域帶來了革命性變革，實現了無與倫比的效率和即時報告能力。

印度甘迪納格爾2024年11月19日 /美通社/ -- 作為綜合性財富管理ERP（企業資源計劃）系統方面的領導者，Eton Solutions今天宣佈推出專為私募股權投資(PE)、房地產(RE)和基金中的基金(FOF)公司定制的專業化基金會計平臺與服務套件，旨在滿足普通合夥人提升其向最終投資者提供透明度和及時報告能力的需求。這一新產品今天在吉拉特邦國際金融科技城(GIFT City)發佈，並已在全球範圍內推出。

此次擴展基於AtlasFive®平臺——這是雲原生的人工智慧(AI)增強型ERP解決方案，凸顯了Eton Solutions在實現基金會計轉型方面的承諾。通過將前沿的AI技術與EtonGPT™相結合，Eton為在吉拉特邦國際金融科技城開展業務的私募股權投資公司增強了合規性、投資組合管理和運營效率。

Eton Solutions已經鞏固了其行業領導者的地位，在其AtlasFive®平臺上支持超過1918只基金，資產管理規模(AUM)達到9360億美元。目前，Eton Solutions已經為550位客戶的基金提供基金管理服務，資產管理規模總計270億美元，充分展示了其解決方案的實力和可擴展性。

AtlasFive®提供了一套廣泛的集成功能，專門針對私募股權投資運營的複雜性而設計，涵蓋了投資組合管理、總帳會計、基金會計、稅務帳簿和風險管理，所有這些都由自動化驅動。增強的功能包括通過EtonGPT™實現即時客戶報告、由AI支持的現金和財資管理，以及與監管標準相一致的綜合合規和安全控制。

AtlasFive®專為普通合夥人和家族辦公室打造，結合了由AI驅動的即時功能，以最大限度地減少手工工作，加速決策，並在吉拉特邦國際金融科技城建立富有彈性的數位基礎設施。借助EtonGPT™，AtlasFive®可以自動處理250多種文檔類型，包括私募基金繳納通知、分銷通知和管理人報表，使基金管理者的運營效率提高2倍至4倍。

Eton Solutions執行主席Satyen Patel評論說：「我們今天推出的產品，進一步推進了我們的使命，即在印度等快速增長的市場，為私募股權投資、房地產和基金中的基金行業提供尖端的AI驅動基金會計解決方案。AtlasFive®使企業能夠迅速而準確地處理複雜的基金會計工作，通過自動化處理常規任務來最大限度地減少錯誤。在像吉拉特邦國際金融科技城這樣的高增長中心，這種數位化轉型至關重要，企業可以借此在遵守嚴格的合規和安全標準的同時，實現無縫擴展。」

雖然Eton Solutions服務於全球客戶，但印度是其基金平臺的戰略重點。正如最近的一份傑富瑞(Jefferies)報告所強調的那樣，印度憑藉其強大的投資管道，已經成為私募股權投資項目上市方面的關鍵市場。Eton Solutions已經鞏固了其作為財富管理和基金會計雲原生ERP平臺領導者的聲譽，能夠為資產管理機構、家族辦公室和私募股權投資公司提供先進的AI驅動工具，以簡化運營並增強決策能力。

Eton Solutions高級副總裁兼國際業務主管Bryan Henning表示：「全球各地的家族辦公室一直在不斷改變其管理投資的方式，通常成為支持家族內部或與外部合作夥伴共同投資的基金工具的普通合夥人。多年來，AtlasFive®一直通過其內置的基金管理功能，成功地為這些家族提供支持。如今，該功能得到進一步發展，涵蓋了私募股權投資和房地產基金普通合夥人管理基金生命週期的所有要素，幫助私募股權投資公司為其組織帶來急需的運營效率和改進後的終端客戶報告。」

Eton Solutions簡介

Eton Solutions是一家專門開發ERP軟體產品(AtlasFive®)並提供相關服務的公司，旨在為全球家族辦公室和私募股權投資公司處理複雜的服務問題。該公司總部位於美國北卡羅來納州三角研究園，國際總部設在新加坡，專注於服務美洲以外的市場。Eton Solutions由家族辦公室領導者創立，其旗艦產品是AtlasFive®，在Eton Solutions的綜合平臺上，全面整合並管理客戶的所有流動性和另類投資資產，以及辦公室數據、報告和工作流程，目前平臺上管理的資產規模超過9360億美元。憑藉唯一的事實來源，Eton Solutions通過最大限度地提高效率並最大限度地減少錯誤和風險，引領私募股權投資公司和家族辦公室走向未來。自成立以來，Eton Solutions的複合年均增長率已超過100%。

請訪問：https://www.eton-solutions.com

SOURCE Eton Solutions