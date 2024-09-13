奔一新能源榮膺EUPD Research光伏行業頂級品牌獎

奔一新能源自成立以來，始終堅持產品技術研發，銳意創新，在解決方案領域積累了深厚經驗。其微型逆變器以其行業領先的高功率、電流處理能力以及與光伏組件的兼容性等特性在眾多品牌中脫穎而出，成為陽台和屋頂光伏客戶的首選。

目前，奔一新能源已建立起「光伏發電+儲能+充電樁」一體化的業務佈局，為全球客戶提供從能源生產到存儲、利用的全方位解決方案。憑借前瞻性的戰略佈局和對客戶需求的深入洞察，奔一新能源在市場上贏得了廣泛認可，最終榮膺Top Brand PV 2024大獎。

對於此次獲獎，奔一新能源總經理王俊丹表示：「此次榮獲EUPD光伏行業頂級品牌獎，不僅是對奔一過往成就的肯定，更是對未來發展的激勵。奔一將以此為新起點，持續創新，精益求精，引領行業邁向新的高度。」

未來，奔一新能源將繼續發揮其技術優勢和創新能力，不斷提高產品和服務質量，並始終堅持以客戶為中心，為全球客戶提供更安全、更可靠、更智能的產品和服務，深化光儲充解決方案的推廣應用，共同助力全球綠色能源轉型。

SOURCE BENY